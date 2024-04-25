 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дискуссионный клуб ,  
0 
Станислав Грабовский

Доступ к станку: почему растет рынок лизинга

Сюжет
Дискуссионный клуб
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Российский рынок промышленного и IT-оборудования развивается в нескольких направлениях. С одной стороны, меняется пул производителей оборудования для бизнеса — становится больше российских и китайских поставщиков. На фоне этих перемен обновляются и масштабируются отечественные производства, где создаются различные устройства, механизмы и комплектующие изделия. С другой стороны, в связи с санкциями растет число производителей конечного продукта. И тем и другим категориям нужно оборудование, а также финансирование для него. В сложившихся условиях все более востребованным инструментом бизнеса становится лизинг.

В 2022 году рынок лизинга отставал от показателей 2021 года на 13%. Однако уже в 2023 году ситуация коренным образом изменилась: объем сделок по сравнению с 2022 годом вырос на 81%, а их количество увеличилось на 42%: с 340 тыс. до 484 тыс. По итогам года рынок лизинга в России показал рекордный рост: его общий объем составил 8,4 трлн руб., а средний размер контрактов достиг 12,4 млн руб.

Значительную роль в росте отрасли сыграли ее новые участники — представители малого и среднего бизнеса. Еще несколько лет назад лизинг оборудования ассоциировался в деловой среде либо с очень дорогими станками для крупного производства, либо с автомобилями. В 2023 году стоимость оборудования значительно выросла, и предприниматели стали чаще видеть в лизинге оптимальный способ адаптации к изменениям без необходимости крупных капитальных вложений. С помощью поддержки государства — национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» — бизнес может получить льготное финансирование на лизинг оборудования на сумму от 500 тыс. до 50 млн руб. на срок от 13 месяцев до семи лет. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, нужно подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.

В сегменте МСП наиболее заметен и тренд на расширение отраслей бизнеса, где используется лизинг. По данным лизинговой финтех-компании «АРЕНЗА-ПРО», в частности, отрасли питания и торговли стали использовать лизинг для развития собственных производственных мощностей и как инструмент для открытия и расширения бизнеса. В секторе полиграфии и транспортных услуг необходимость постоянного обновления техники тоже требует гибкого подхода, что и способствовало росту востребованности на эту услугу.

Строительные компании также все чаще обращаются за лизингом техники и оборудования, активно освоили лизинговые сделки для приобретения высокотехнологичного оборудования и медицинские учреждения. Эти тенденции говорят о том, что новые сегменты рынка успешно интегрируют лизинг в свои инвестиционные стратегии как ресурс для расширения своего бизнеса без значительных одномоментных инвестиций. Хотя игроки отрасли отмечают, что в 2024 году не ожидают продолжения столь же бурного роста лизингового бизнеса, как в 2023 году, спрос на эти финансовые услуги среди сегмента МСП останется достаточно высоким. В значительной степени это обусловлено тем, что лизинг позволяет получать современное оборудование начинающим игрокам рынка с небольшим стартовым капиталом.

Об авторе
Станислав Грабовский Станислав Грабовский Член Объединенной лизинговой ассоциации, руководитель проектов «Аренза»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Бизнес все больше полагается на ИИ в вопросах найма. Чем заменяют эйчаров Pro, 09:28
В Минпромторге сообщили, что «Ашан» останется в России Экономика, 09:27
Суд отправил в СИЗО третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны Политика, 09:13
В Москве из-за репетиций парада к 9 мая перекроют несколько улиц Общество, 09:10
Самолеты на фритюре: как экотренд навредил рынку продуктов питания Pro, 09:07
Доступ к станку: почему растет рынок лизинга Дискуссионный клуб, 09:00
Минздрав убрал антибиотики и гормоны из стандарта лечения ОРВИ Общество, 08:56
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Центральной Украине прогремели взрывы Политика, 08:50
Метод «лишь бы продать» устарел. Следите за дебиторской задолженностью Pro, 08:47
Посольству России запретили возложить венки к «Духу Эльбы» в США Политика, 08:40
Суд не увидел вброса бюллетеней на видео с женщиной на коленях у урны Политика, 08:38
Оставить ли Слишковича тренером «Спартака»? Мнения специалистов Спорт, 08:30
Матвиенко исключила «закручивание гаек» в России Политика, 08:25
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли Политика, 08:14