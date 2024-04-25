Доступ к станку: почему растет рынок лизинга

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Российский рынок промышленного и IT-оборудования развивается в нескольких направлениях. С одной стороны, меняется пул производителей оборудования для бизнеса — становится больше российских и китайских поставщиков. На фоне этих перемен обновляются и масштабируются отечественные производства, где создаются различные устройства, механизмы и комплектующие изделия. С другой стороны, в связи с санкциями растет число производителей конечного продукта. И тем и другим категориям нужно оборудование, а также финансирование для него. В сложившихся условиях все более востребованным инструментом бизнеса становится лизинг.

В 2022 году рынок лизинга отставал от показателей 2021 года на 13%. Однако уже в 2023 году ситуация коренным образом изменилась: объем сделок по сравнению с 2022 годом вырос на 81%, а их количество увеличилось на 42%: с 340 тыс. до 484 тыс. По итогам года рынок лизинга в России показал рекордный рост: его общий объем составил 8,4 трлн руб., а средний размер контрактов достиг 12,4 млн руб.

Значительную роль в росте отрасли сыграли ее новые участники — представители малого и среднего бизнеса. Еще несколько лет назад лизинг оборудования ассоциировался в деловой среде либо с очень дорогими станками для крупного производства, либо с автомобилями. В 2023 году стоимость оборудования значительно выросла, и предприниматели стали чаще видеть в лизинге оптимальный способ адаптации к изменениям без необходимости крупных капитальных вложений. С помощью поддержки государства — национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» — бизнес может получить льготное финансирование на лизинг оборудования на сумму от 500 тыс. до 50 млн руб. на срок от 13 месяцев до семи лет. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, нужно подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.

В сегменте МСП наиболее заметен и тренд на расширение отраслей бизнеса, где используется лизинг. По данным лизинговой финтех-компании «АРЕНЗА-ПРО», в частности, отрасли питания и торговли стали использовать лизинг для развития собственных производственных мощностей и как инструмент для открытия и расширения бизнеса. В секторе полиграфии и транспортных услуг необходимость постоянного обновления техники тоже требует гибкого подхода, что и способствовало росту востребованности на эту услугу.

Строительные компании также все чаще обращаются за лизингом техники и оборудования, активно освоили лизинговые сделки для приобретения высокотехнологичного оборудования и медицинские учреждения. Эти тенденции говорят о том, что новые сегменты рынка успешно интегрируют лизинг в свои инвестиционные стратегии как ресурс для расширения своего бизнеса без значительных одномоментных инвестиций. Хотя игроки отрасли отмечают, что в 2024 году не ожидают продолжения столь же бурного роста лизингового бизнеса, как в 2023 году, спрос на эти финансовые услуги среди сегмента МСП останется достаточно высоким. В значительной степени это обусловлено тем, что лизинг позволяет получать современное оборудование начинающим игрокам рынка с небольшим стартовым капиталом.