Правильное место: как Сингапур стал идеальной страной для ИТ-специалистов

Технологическим компаниям нужно искать лучших специалистов по всему миру и важно собрать их в таком месте, где всем будет одинаково хорошо

В мировых рейтингах лучших стран для ведения бизнеса есть критерии, которые со временем могут доминировать, терять свою важность или вообще больше не рассматриваться. Например, впервые за десять лет из рейтинга Forbes 2018 года убрали критерий показателей фондового рынка. Вместо этого добавились категории оценки рабочей силы, размера рынка, политических рисков и другие. Но инновационный критерий всегда будет ключевым. Инновационные прорывы могут происходить и во всемирно известных университетах, и в многонациональных ИТ-корпорациях, и в стартапах. Теоретически в науке — большое количество людей с ученой степенью, а в сфере ИТ — масса высококвалифицированных специалистов с хорошими техническими навыками. Но на практике важнейшие технологии, как и научные открытия, делаются единицами. Китай, например, крупнейший в мире производитель докторских диссертаций, ежегодно здесь выпускается более 55 тыс. PhD. Но один Эйнштейн сделал для мира за год больше, чем все эти ученые за все годы своей научной работы.

Гонка за талантами

В мире знаний можно безрезультатно прикладывать усилия на протяжении очень долгого времени, тогда как правильный человек может за короткий период времени сделать то, что за тысячи лет не смогли сделать тысячи людей. В технологиях ситуация похожая: в любой разработке есть только небольшой процент тех, кто способен делать эффективные, прорывные технологии. Например, популярный веб-сервер NGINX был cоздан одним человеком — Игорем Сысоевым; Майкл Видениус — основатель компании Monty Program AB — сделал MariaDB/MySQL; Билл Джой разработал программное обеспечение для наиболее распространенной операционной системы UNIX/Linux; Стив Возняк спроектировал компьютеры Apple I и Apple II, которые и определили развитие персональных компьютеров, а Маргарет Гамильтон разработала большую часть бортового программного обеспечения для космической программы «Аполлон».

Таких топ-специалистов в мире немного, но в технологических компаниях важны именно они, от их эффективности чаще всего зависит общая производительность. Более того, мне кажется, что с развитием искусственного интеллекта и технологий на его основе важность таких людей в технологическом бизнесе еще больше увеличится. Искусственный интеллект (ИИ) будет примерно одинаково работать для всех — задачи будут выполняться одинаковые, мотивировать его можно будет одинаково. Но топ-задачи должны будут решаться этими несколькими процентами людей, которым еще надо будет обучать и направлять этот интеллект. ИИ в данном случае работает как мультипликатор: если эффективность небольшая, то он мультиплицирует ее отсутствие, и наоборот — искусственный интеллект катализирует креативность, поэтому еще важнее, чтобы топ-специалисты работали продуктивно.

Все компании, особенно технологические, очень сильно зависят от лидеров и индивидуальных экспертов. Эти несколько процентов лучших сотрудников важно отбирать со всего мира. В этом нет ничего особенного — именно так и поступают лидеры рынка технологий: Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple. Все технологии будут когда-нибудь кем-нибудь сделаны и доступны всем, но заработают на них те, кто эти технологии сделает первым. Тime-to-market — ключевой момент, и он напрямую зависит от эффективности и продуктивности этих лучших специалистов, которыми, по сути, компании в техиндустрии борются между собой. Если вам нужна эффективная команда, надо искать таланты по всему миру — в Китае, Корее, Индии, России, Индонезии, Америке и Европе — везде! Собрать этих людей надо в таком месте, где им всем будет одинаково хорошо, и, пожалуй, в Сингапуре это может оказаться проще, чем в других местах.

Всё для работы​

Для иностранных специалистов из приоритетных областей, куда, например, входит ИТ, получение разрешения на работу в Сингапуре — Employment Pass (EP) — не занимает много времени. Жены обладателей рабочих виз получают документ, с которым могут находиться в стране, при желании найти работу и тоже получить Employment Pass. После двух лет проживания в Сингапуре обладатели рабочей визы имеют право подать заявление на получение разрешения на постоянное проживание и/или сингапурского гражданства. Паспорт Сингапура признан самым сильным паспортом мира — сила высчитывается по количеству стран, в которые обладатель паспорта может попасть или без визы, или с оформлением визы в аэропорту прилета (159 в случае Сингапура). И два года проживания в стране, требуемые для права подать на гражданство, — один из самых низких сроков натурализации в мире.

В Сингапуре живут 5,6 млн человек — 3,9 млн резидентов и 1,7 млн иностранцев, 1,4 млн из которых работают. То есть более трети рабочей силы в стране — иностранцы. В Сингапуре иностранным специалистам легче, чем в любой другой стране, адаптироваться к работе и жизни. Город-страна постоянно лидирует по индикатору качества жизни, оцениваемому по социальной, транспортной, информационной, технологической, энергетической и культурно-развлекательной составляющим. Сингапур хорошо организован, и это самый сильный аргумент — рациональное использование времени топ-специалистов напрямую связано с их эффективностью.

Хороший увлеченный профи работает около 60 часов в неделю: 11 каждый будний день и еще пять в выходные. Если он экономит приблизительно час в день — это на 10% больше времени, использованного рационально. Представьте себе, насколько значимы 10% выигрыша в каком-нибудь динамичном виде спорта типа «Формулы-1» — технологический бизнес не менее конкурентен. Любые ситуации, в которых время тратится на задержки, связанные с плохой организацией городских служб, сервисов, влияют на бизнес — они провоцируют опоздания на встречи, перенос важных событий, создание личных и коллективных неэффективных ситуаций. Все службы в Сингапуре хорошо синхронизированы — здесь нет долгих бюрократических процедур, хорошо работает система общественного и личного транспорта, доступны парковки, потоки прилетов и вылетов и выдача багажа в аэропорту организованы правильно, автоматизирован паспортный контроль. Все это позволяет сэкономить время по сравнению с другими городами и странами, и эта эффективность сама себя активизирует, увеличивая продуктивность ценного и высокооплачиваемого специалиста.

В Сингапуре хорошие условия для ведения бизнеса и очень эффективно устроена система налогообложения: большие налоги платятся с больших расходов, а с заработной платы налоги относительно низкие. Для людей нового поколения стало нормой жить в небольших удобных квартирах, обходиться удобным и компактным транспортом и чувствовать себя комфортно. Поэтому если, много зарабатывая, человек решает много не тратить, можно очень эффективно не платить большие налоги и делать сбережения. Сингапур также обладает одной из наиболее эффективных систем пенсионного страхования в мире.

У высококлассных специалистов достаточно высокие требования к уровню жизни — им нужны хорошая медицина, высокий уровень безопасности, хорошие рестораны и интересные культурные события, лучшие детские сады и школы для детей. В Сингапуре все это есть — страна входит в топ-5 лучших государств мира по уровню предоставляемых услуг в сфере медицины, в топ-10 мирового рейтинга безопасности. В закусочных и уличных кафе Сингапура большой выбор недорогих и качественных местных блюд — уже две уличные лавки были отмечены звездой Мишлена, 38 ресторанов награждены одной и более звездами. Правительство тратит много денег на государственные школы и увеличивает количество мест в международных. В Сингапуре открыто несколько ведущих международных школ — Tanglin Trust School, Singapore American School и колледж UWCSEA, признанный одной из лучших частных школ в мире. Местные школы здесь не менее высокого уровня: Raffles Institution, Hwa Chong Institution и Nanyang Girls' High School.

Применение знаний

Сингапур становится одним из научно-образовательных центров мира. Системные инвестиции правительства в науку позволили создать мощные университеты, которые по комплексу показателей входят в мировые рейтинги. Наньянский технологический университет (NTU) занимает 11-е место в рейтинге лучших университетов мира QS, Национальный университет Сингапура (NUS) — на 15-м месте, Сингапурский университет управления может войти в этот рейтинг в ближайшем будущем. В стране открылись филиалы многих известных рейтинговых зарубежных вузов. Разместив свои кампусы в Сингапуре, они обеспечили себя огромным количеством студентов со всей Азии и привлекли тысячи ученых мирового уровня.

Для выпускников этих университетов выбор работы можно свести к двум вариантам: технологическая компания или банк. Талантливые, высокообразованные люди редко хотят работать с 9:00 до 18:00 и получать ежегодное ритуальное повышение — они хотят заниматься интересными вещами и участвовать в прорывных, неординарных проектах, часто даже в ущерб высокой зарплате, разумеется, в обмен на возможность участвовать в прибыли компании через опционные программы. ИТ-специалист в Citibank обычно получает больше, чем разработчик в технологической компании, но выпускники чаще идут работать в технологические компании. И это правильно — в техиндустрии люди мотивированы самостоятельностью и профессионализмом, они стремятся развивать навыки, которые им понадобятся завтра, чтобы оставаться актуальными.

Соревнование между командами технологических компаний все больше интенсифицируется, причем именно вокруг качества и эффективности топ-специалистов. В Сингапуре уже успешно работают центры разработки некоторых технологических компаний: Google, Amazon, Acronis. Их пока недостаточно, чтобы создать очень высокую конкуренцию за качественных и эффективных инженеров — и это еще одно преимущество для тех, кто хочет развиваться в отрасли. Однако таких центров разработки появляется все больше, и в перспективе это будет работать очень эффективно: в сфере развития инноваций Сингапур можно сравнить с Израилем, а в плане легкости ведения бизнеса — со Швейцарией.

Большинство технологических компаний вынуждено вести бизнес во всех странах мира. Им необходима некая нейтральность, потому что они по определению должны быть глобальными — часть того, что они делают, — это mission critical (части технологии, которые связаны между собой безопасностью, приватностью и аутентичностью). Сингапур в этом смысле стабильная и нейтральная площадка, поэтому большая часть технологий должна быть в этой стране. Сингапур — Азия для начинающих. Многие другие азиатские страны имеют некий приоритет в отношении экспатов: например, в Гонконге комфортнее работать китайцам, и он значительно менее благожелателен для индийцев, малайцев и филиппинцев. Сингапур — для всех: он комфортный, безопасный, стабильный и богатый. Он окружен не очень богатыми странами, однако экономика этих стран быстро развивается, и Сингапур будет выигрывать от этого развития. В условиях глобализации находиться в таком месте хорошо и с точки зрения отношений с внешним миром — в стране нет агрессивной внешней политики. И как бы ни развивалась политическая ситуация в других странах, географически Сингапур останется в центре политически спокойного региона, он нейтрален и дает возможность вести бизнес со всеми странами мира.

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