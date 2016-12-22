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Гибкие госуслуги: в чем плюсы законопроекта о социальном заказе
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Гибкие госуслуги: в чем плюсы законопроекта о социальном заказе
Экономика, 15:54
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Светлана Солянникова Гибкие госуслуги: в чем плюсы законопроекта о социальном заказе
Новый закон позволит вовлечь бизнес в традиционно государственную сферу оказания социальных услуг

Материал отражает позицию разработчиков законопроекта «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» и публикуется в ответ на критику этой инициативы в колонке «Цена услуги: как привлечь бизнес в социальную сферу и не ошибиться».
 

Сейчас в России нет системного регулирования участия негосударственных организаций в оказании госуслуг. Региональные власти пытаются решать этот вопрос самостоятельно и разрабатывают свою нормативную базу, не подкрепленную на федеральном уровне. Это естественно создает дисбалансы, условия привлечения негосударственных организаций к оказанию госуслуг сильно отличаются в разных регионах. Кроме того, вовлекают негосударственные структуры в сферу госуслуг только те регионы, которые готовы нести риски, связанные с контролем целевого использования бюджетных средств.

Для решения проблемы Минфином был разработан законопроект о социальном заказе, который одобрен правительством, внесен в Госдуму и планируется к рассмотрению в осеннюю сессию. Конечно, у законопроекта есть и критики, утверждающие, что на самом деле он не позволит повысить качество государственных услуг. Но так ли это?

Критерии конкуренции

Стоит подчеркнуть, что до внесения в Госдуму законопроект несколько лет широко обсуждался федеральными и региональными органами власти с привлечением экспертного и профессионального сообществ, общественных организаций, что позволило учесть в итоговом варианте мнения всех участников этого процесса.

Первоначально в законопроекте для отбора исполнителей услуг предполагалось проводить аукционы с использованием ценового критерия, что вызвало критику экспертов. Законопроект, внесенный в Госдуму, уже не содержит нормы о проведении аукционов, и это полностью соответствует современным международным подходам к конкурентному привлечению негосударственных организаций к оказанию госуслуг. Сейчас в законопроекте для отбора исполнителя услуг предусматривается исключительно конкурс. При этом зафиксировано, что победителем признается тот, кто предложил лучшие условия исполнения соглашения об их оказании.

Оказанием большинства госуслуг в социальной сфере сейчас занимаются региональные власти и органы местного самоуправления. Важно, что разработанный законопроект не навязывает им способ оказания госуслуги, предоставляя право самостоятельно решать при формировании государственного заказа — использовать или нет конкурентные инструменты. Поскольку законопроект предоставляет заинтересованным органам право, а не устанавливает обязанности, его можно рассматривать как рамочный акт, который позволит регионам успешно реализовывать их собственные полномочия.

Во время работы над законопроектом экспертами подробно обсуждался вопрос о процедурах отбора исполнителей госуслуг на уровне федерального закона, изучалась сложившаяся практика. В итоге решили закрепить в законопроекте только базовые положения, обеспечивающие единство подходов при организации конкурсов. Такими положениями стали условия допуска к отбору исполнителей услуг, требования к участникам конкурса; общие требования к порядку проведения конкурса, условия объединения госуслуг на конкурсе; условия отмены конкурса и содержание объявления о его проведении; регламентация изменения и отзыва предложений участников конкурса, требования к содержанию предложений участника конкурса; общие требования к рассмотрению и оценке предложений участников конкурса.

Именно на основе этих норм ответственные за оказание услуг структуры должны разработать и утвердить порядки проведения конкурса. Это гарантирует отсутствие дискриминации для всех участников. При этом правительство уполномочено определить еще ряд условий процедуры проведение конкурса, что позволяет предупредить возникновение рисков нарушения прав участников конкурсов.

Тем самым законопроект исключает произвол в принятии решений, выстраивает четкую и прозрачную систему правового регулирования, обеспечивающую конкуренцию при отборе исполнителей услуг и защиту их прав. Можно было бы пойти другим путем и использовать для определения процедур в сфере отбора исполнителя госуслуг закон о федеральной контрактной системе. Но это означало бы остановку реструктуризации бюджетного сектора в России, поскольку этот закон регулирует отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) для закупок, предмет которых потребляется самими органами власти и учреждениями, и поэтому не подходит для выбора исполнителей услуг, в случаях когда такая услуга оказывается не госоргану, а гражданину.

Гарантии для частников

Еще один важный момент, который обязательно нужно отметить — законопроект включает нормы, регламентирующие условия расторжения соглашений об оказании госуслуг, что создает дополнительные гарантии для исполнителей. По российскому Гражданскому кодексу расторгнуть можно любой договор, гарантий для сторон от принятия таких решений кодекс не предусматривает. А разработанный законопроект о соцзаказе как раз создает их, что также будет немаловажно для бизнеса.

Критики законопроекта указывают на неравенство между госучреждениями и негосударственными организациями. Госучреждения получают бюджетные средства не только за оказание услуг, но и на содержание закрепленного за ними имущества. Такой же подход будет распространен на негосударственные организации благодаря применению единых нормативов. Уже сейчас финансирование выполнения госзадания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества и расходов на уплату налогов за это имущество. Можно согласиться, что такие нормативы не вполне достаточны, чтобы обеспечить развитие организации, которая оказывает госуслуги. Но их точно можно назвать первым шагом в правильном направлении, за которым последуют и другие. По мере развития конкуренции и практики вовлечения частного бизнеса в традиционно государственную сферу можно будет скорректировать подход к содержанию имущества, которое используется при оказании госуслуги.

Поэтому хотелось бы отметить, что законопроект нужен «здесь и сейчас», поскольку он переформатирует процесс оказания госуслуг, создает гарантии формирования равных условий для всех исполнителей и условия для решения задачи повышения качества и доступности госуслуг для населения России.

Об авторах
Светлана Солянникова руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , госуслуги , социальная сфера , конкуренция
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