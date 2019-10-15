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Татьяна Флегонтова Ксения Прока Цифровое ВТО: как регулировать международную онлайн-торговлю
Как показал анализ экспертов из Всероссийской академии внешней торговли, требования отечественного законодательства в цифровой сфере не являются более обременительными, чем в большинстве стран ОЭСР

Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) Министерства экономического развития оценила барьеры для трансграничных потоков услуг, связанные с регулированием цифровой торговли. Проведенное в 2019 году по заказу Минэкономразвития исследование показало, что в России, как и в других странах БРИКС, в этой сфере создаются дополнительные ограничения для российских и иностранных поставщиков услуг. Однако эти барьеры зачастую связаны с необходимостью обеспечить конкуренцию на рынке и безопасность данных.

В поисках баланса

Современные цифровые технологии расширяют возможности для международной торговли — онлайн-магазины позволяют потребителям легко приобретать товары со всех концов света. Однако цифровизация международных рынков ставит вопрос о необходимости вмешательства государства, причем и национальное, и глобальное регулирование еще только формируется. Вопросы барьерности регулирования сферы цифровой экономики — предмет острых международных дискуссий. Одни страны, например Россия и Китай, считают необходимым для достижения национальных целей, информационной безопасности, в частности, ввести ограничения в сфере передачи и хранения данных; другие, в первую очередь США, называют подобную позицию торговым протекционизмом.

Действительно, регулирование в цифровой среде часто оказывается достаточно обременительным. Примером может служить китайский проект «Золотой щит» (Great Firewall), позволяющий блокировать иностранные СМИ и цифровые платформы (около 10% из 1000 наиболее популярных глобальных онлайн-сервисов недоступно на территории Китая).

На практике при введении той или иной нормы (пример — требование к ИТ-компаниям раскрывать исходные коды при выходе на национальные рынки) регуляторам часто приходится делать выбор между интересами национальной безопасности и принципом свободы международной торговли.

На фоне других

Россия не является исключением. Однако, согласно оценкам ВАВТ, требования российского законодательства в цифровой сфере, включая регулирование взаимодействия с операторами связи, правила трансграничной передачи данных, вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и регулирование электронных транзакций, не являются более обременительными, чем в большинстве стран ОЭСР.

В ряде случаев можно говорить о том, что в других странах, в том числе членах ОЭСР, существуют барьеры, отсутствующие в России. В качестве примеров можно привести ограничения на онлайн-рекламу, требования обеспечить коммерческое или локальное присутствие, а также требования для получения национального доменного имени. Требования, связанные с необходимостью обеспечить физическое присутствие в стране, чтобы получить национальное доменное имя, существуют во многих странах, включая Японию, Республику Корея, США, Австралию, Турцию, Бразилию и Аргентину.

Подобные барьеры на зарубежных рынках препятствуют расширению российского экспорта услуг. Если принять общий уровень нетарифных ограничений в отношении российских услуг, которые сегодня действуют на зарубежных рынках, за 100%, то в случае устранения рассмотренных выше ограничений снижение нетарифных барьеров в транспортных, строительных, страховых и информационно-коммуникационных услугах, поездках и услугах по переработке товаров может достигнуть от 25 до 40%.

С другой стороны, требования о локализации данных, применяемые в России и других странах, означают для российских компаний дополнительные ограничения на импорт услуг в целом ряде секторов, включая страховые и финансовые услуги, плату за пользование интеллектуальной собственностью. В России, в зависимости от сектора, верхняя граница локализационных барьеров составляет от 10,8 до 44,4% от общего уровня нетарифных ограничений в торговле услугами. Аналогичные ограничения в странах — партнерах российских поставщиков в разных секторах могут достигать от 14,2 до 38,4%.

Риск доминирования

Оборотной стороной снижения нетарифных барьеров в условиях распространения цифровых технологий может стать чрезмерный эффект масштаба, когда «победитель получает все». Это значит, что в случае снижения нетарифных барьеров первоначальное усиление конкуренции и выигрыши потребителей могут закончиться быстрым сокращением числа поставщиков и монополизацией рынков. В частности, сейчас серьезные опасения вызывает доминирующее положение на рынке таких технологических гигантов, как Amazon, Alibaba, Google.

Многие правительства уже обращаются к инструментам антимонопольной политики, чтобы решить проблему злоупотребления рыночной силой и обеспечить равные условия для небольших фирм, а также стимулировать развитие отечественных компаний.

Сформировавшееся сейчас цифровое регулирование действительно ставит барьеры для развития международной торговли, однако они часто обоснованы наличием рисков национальной безопасности и ограниченными возможностями становления и развития отечественных отраслей цифровых услуг в условиях доминирующего положения технологических гигантов.

Дополнительное открытие рынков возможно лишь по мере принятия коллективных усилий по формированию международных правил, способных в том числе обеспечить конкуренцию на национальных и международных рынках.

Об авторах
Татьяна Флегонтова директор Российского центра исследований АТЭС РАНХиГС Ксения Прока заместитель директора Института международной экономики и финансов ВАВТ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, онлайн-торговля, ВТО, Amazon, Alibaba
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