Как показал анализ экспертов из Всероссийской академии внешней торговли, требования отечественного законодательства в цифровой сфере не являются более обременительными, чем в большинстве стран ОЭСР

Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) Министерства экономического развития оценила барьеры для трансграничных потоков услуг, связанные с регулированием цифровой торговли. Проведенное в 2019 году по заказу Минэкономразвития исследование показало, что в России, как и в других странах БРИКС, в этой сфере создаются дополнительные ограничения для российских и иностранных поставщиков услуг. Однако эти барьеры зачастую связаны с необходимостью обеспечить конкуренцию на рынке и безопасность данных.

В поисках баланса

Современные цифровые технологии расширяют возможности для международной торговли — онлайн-магазины позволяют потребителям легко приобретать товары со всех концов света. Однако цифровизация международных рынков ставит вопрос о необходимости вмешательства государства, причем и национальное, и глобальное регулирование еще только формируется. Вопросы барьерности регулирования сферы цифровой экономики — предмет острых международных дискуссий. Одни страны, например Россия и Китай, считают необходимым для достижения национальных целей, информационной безопасности, в частности, ввести ограничения в сфере передачи и хранения данных; другие, в первую очередь США, называют подобную позицию торговым протекционизмом.

Действительно, регулирование в цифровой среде часто оказывается достаточно обременительным. Примером может служить китайский проект «Золотой щит» (Great Firewall), позволяющий блокировать иностранные СМИ и цифровые платформы (около 10% из 1000 наиболее популярных глобальных онлайн-сервисов недоступно на территории Китая).

На практике при введении той или иной нормы (пример — требование к ИТ-компаниям раскрывать исходные коды при выходе на национальные рынки) регуляторам часто приходится делать выбор между интересами национальной безопасности и принципом свободы международной торговли.