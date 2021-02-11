Треть пути: как выполняется антикризисный план правительства

Острота сжатия экономической активности сделала текущий мировой кризис самым глубоким за послевоенный период. Шок, который все испытывают, стал одним из сильнейших за последние 50 лет и весьма необычным. Карантинные ограничения, сжатие потребительской активности, резкое сокращение деятельности ряда секторов услуг и, как следствие, колоссальный удар по занятости населения привели к откату экономики.

По первым оценкам Росстата, снижение ВВП России в 2020 году составило 3,1%, а расходы на конечное потребление домашних хозяйств сократились на 8,6%. Динамика ВВП в России в прошлом году была лучше, чем у многих стран, однако стоит обратить внимание на некоторые другие показатели, которые связаны с уровнем жизни граждан. Реальные денежные доходы населения по итогам 2020 года снизились на 3,0%. Кроме того, по предварительным оценкам, в декабре прошлого года 5,9% рабочей силы квалифицировались как безработные.

Роль государства в текущих условиях является фундаментальной.

Государственное регулирование и точечное балансирование в условиях экономического шторма определяют будущее людей. Разработанный правительством Общенациональный план действий — это схема лечения для экономики России. Задача национального плана — обеспечить восстановление занятости, доходов населения и роста экономики. Хоть он и был утвержден только осенью, большая часть мероприятий начала реализовываться еще летом 2020 года — в разгар пандемии.

По сути, общенациональный план отражает приоритетные направления государственной помощи до конца 2021 года. Цель — поддержка всех слоев населения, прежде всего наиболее пострадавших, а также предпринимателей, которые особенно остро ощутили разрушительные последствия кризиса.