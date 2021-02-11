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Виктория Павлюшина

Треть пути: как выполняется антикризисный план правительства

Острота сжатия экономической активности сделала текущий мировой кризис самым глубоким за послевоенный период. Шок, который все испытывают, стал одним из сильнейших за последние 50 лет и весьма необычным. Карантинные ограничения, сжатие потребительской активности, резкое сокращение деятельности ряда секторов услуг и, как следствие, колоссальный удар по занятости населения привели к откату экономики.

По первым оценкам Росстата, снижение ВВП России в 2020 году составило 3,1%, а расходы на конечное потребление домашних хозяйств сократились на 8,6%. Динамика ВВП в России в прошлом году была лучше, чем у многих стран, однако стоит обратить внимание на некоторые другие показатели, которые связаны с уровнем жизни граждан. Реальные денежные доходы населения по итогам 2020 года снизились на 3,0%. Кроме того, по предварительным оценкам, в декабре прошлого года 5,9% рабочей силы квалифицировались как безработные.

Роль государства в текущих условиях является фундаментальной.

Государственное регулирование и точечное балансирование в условиях экономического шторма определяют будущее людей. Разработанный правительством Общенациональный план действий — это схема лечения для экономики России. Задача национального плана — обеспечить восстановление занятости, доходов населения и роста экономики. Хоть он и был утвержден только осенью, большая часть мероприятий начала реализовываться еще летом 2020 года — в разгар пандемии.

По сути, общенациональный план отражает приоритетные направления государственной помощи до конца 2021 года. Цель — поддержка всех слоев населения, прежде всего наиболее пострадавших, а также предпринимателей, которые особенно остро ощутили разрушительные последствия кризиса.

К «социальным KPI» общенационального плана на 2021 год относятся: устойчивый рост реальных денежных доходов населения, а также снижение безработицы до уровня не более 5%.

По состоянию на февраль 2021 года была пройдена треть пути, выполнено 200 из 515 запланированных мероприятий. Это хороший показатель, особенно если учесть ограниченное время и необходимую скорость реализации инициативы. Финансирование всего национального плана превысило 6,4 трлн руб. В нем предусмотрены прямые адресные выплаты населению, причем были введены и новые меры поддержки, а также увеличен размер предусмотренных ранее выплат. При этом акцент был совершенно справедливо сделан на семьях с детьми.

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Безусловно, эти меры поддержали семьи в период локдауна, позволили сохранить уровень жизни и характер потребления для многих семей в период значительного сокращения доходов. Очень важно, что меры поддержки населения были реализованы в период ограничений и во время острой фазы распространения коронавирусной инфекции. Государство все продумало: была предусмотрена опция обращения за выплатами онлайн, а поддержка во многих случаях производилась автоматически, с минимальным участием населения в карантин.

Национальный план также предусматривает создание специального инструмента — социального казначейства — как единой платформы для предоставления всех видов социальной поддержки. Механизм призван повысить простоту и прозрачность получения социальных выплат гражданами. Более того, часть мер уже были реализованы с использованием социального казначейства, а полный переход на этот инструмент запланирован на 2025 год.

Во время текущего кризиса многие меры социальной поддержки, предусмотренные национальным планом, предназначались для населения вне зависимости от уровня дохода. Это привело к тому, что социальные выплаты получили даже обеспеченные слои населения, и, как следствие, эффективность меры снизилась. В перспективе социальное казначейство позволит выплачивать пособия более адресно — группам населения с определенным уровнем дохода. Например, семьям с детьми, проживающим на доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на члена семьи. Это — глоток воздуха для нуждающихся в нашей стране.

Значительная помощь также предусмотрена для поддержки безработных граждан. Была увеличена максимальная величина пособия по безработице — до 12,1 тыс. руб., а минимальная — до 4,5 тыс. руб. Определено возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ, а также временной занятости для работников, находящихся под риском увольнения. Кроме того, повышена эффективность деятельности служб занятости населения по оказанию услуг в электронном виде в рамках единой цифровой платформы.

Повышение выплат по безработице, с одной стороны, поддержало ту часть населения, которая потеряла работу во время пандемии, а с другой — привело к росту обращений в службы занятости со стороны тех безработных, которые не обращались до этого ввиду различных причин, в том числе низких выплат по безработице.

Распространение коронавирусной инфекции сформировало новые требования к устойчивости. Выход на траекторию экономического роста и увеличения доходов населения должен основываться на использовании новых технологий — масштабной цифровизации, которая в отдельных отраслях уже демонстрирует свою эффективность.

Об авторах
Виктория Павлюшина Виктория Павлюшина, руководитель направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР
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