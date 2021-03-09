Программа для отстающих: что даст точечная поддержка бедных регионов?

Каждая программа содержит анализ ограничений развития конкретной территории и меры, направленные на их преодоление. Так, например, для Адыгеи ключевыми вызовами стали электроэнергетика и газоснабжение, для Калмыкии — водоснабжение и водоотведение, для Карелии — сетевая инфраструктура для малых удаленных населенных пунктов. Всего программы индивидуального развития до конца 2024 года предусматривают реализацию 249 мероприятий, от 9 — в программе Алтайского края до 47 — в Республике Алтай.

В качестве сквозных мероприятий в программах предусмотрены: софинансирование расходных обязательств на всю бюджетную трехлетку на уровне 99%, финансирование проектно-сметной документации из федерального бюджета, создание преференциальных режимов (Республики Калмыкия, Тыва и Алтай), дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также туризма (Республики Адыгея, Карелия, Алтай и Тыва, Псковская область).

Программы направлены прежде всего на стимулирование экономики (79%, или 196 мероприятий из 249). Социальных мероприятий — 22, или 9%. Они необходимы для устойчивого развития территорий и отвечают запросам жителей, но при этом создают дополнительную нагрузку на бюджеты регионов. Например, после возведения перинатального и онкологического центров в Республике Алтай они будет переданы на баланс региона, что потребует дополнительного финансирования этих медучреждений. Обращает на себя внимание, что порядка 40% (77 из 196 мероприятий) по разделу «Экономика» можно отнести к текущей деятельности органов власти и институтов развития, то есть они не направлены на прорывное экономическое развитие.

При этом программы предусматривают амбициозные цели для ряда регионов по росту инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств), рассчитанный на душу населения. Для Республики Калмыкия такой рост за пять лет заложен в 256%, Алтайского края — в 188%, Республики Тыва — в 178%, Курганской области — в 176%. Очевидно, что данные показали учитывают эффект национальных проектов и других программ.

Преимуществом «правительственного подхода» является нацеленность на быстрые изменения на основе проектного подхода. За каждым из 10 регионов закреплены федеральные министры — наставники. Благодаря этому у курируемых регионов появился доступ к федеральной экспертизе высокого уровня, а у министерств — канал прямой связи и с регионами и возможность оперативно реализовывать отраслевые решения.

Однако мониторинг индивидуальных программ идет по старинке — отчеты ежеквартально предоставляются курирующими министерствами в Минэкономразвития России, который предоставляет ежегодно отчеты в Правительство России. Давно назрела потребность в создании единой федеральной информационной системы регионального развития, которая связала бы мероприятия национальных проектов и индивидуальных программ развития, крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты естественных монополий и частных инвесторов. Сейчас информация частично содержится в различных системах, что не позволяет осуществлять комплексную оценку применяемых инструментов.

Остается открытым вопрос эффективности региональных систем поддержки инвесторов и предпринимателей. Значительная доля финансирования, выделяемая по линии индивидуальных программ, в ряде регионов направляется на невозвратные инструменты поддержки МСП, существует дублирование функционала действующих институтов развития. Руководителям регионов необходимо исключить нерезультативные и дублирующие функции.

Каждый из десяти регионов до 2024 года дополнительно получит по 5 млрд руб. из федерального бюджета. Для того чтобы оценить размер поддержки, сравним ее с текущим бюджетным обеспечением. Федеральная субсидия в среднем в размере 1 млрд руб. в год значительна для таких регионов, как Республика Тыва (12,7% от налоговых и неналоговых доходов консолидированного регионального бюджета за 2020 год, собственные доходы составляют только 16,3% от общих доходов консолидированного бюджета), Республика Алтай (11,5% от налоговых и неналоговых доходов, собственные доходы — 29,5%), Республика Калмыкия (11,1% от налоговых и неналоговых доходов, собственные доходы 39,7%), Республика Адыгея (6,7% от налоговых и неналоговых доходов, собственные доходы — 42,5%). Для остальных — эта сумма составляет менее 5%, что тоже весьма значительно. Дополнительно отметим, что при среднем по России уровне налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов в 73,6 тыс. руб. на одного жителя, у всех регионов данной группы они в 1,3-3,1 раза ниже.

Безусловно, индивидуальные программы должны актуализироваться с учетом факторов предыдущего года. Так, например, уровень безработицы в десяти регионах, согласно программам, должен снизиться к 2024 году (самое низкое значение 4,6% — для Республики Марий Эл, самое высокое значение 11,4% — для Республики Тыва). По данным выборочных обследований рабочей силы, проведенных Росстатом в октябре-декабре 2020 года, по сравнению с 2019 годом фиксируется рост безработицы во всех регионах группы, за исключением Алтайского края (снижение на 0,4 процентных пункта) и Республики Калмыкия (снижение на 0,1 процентных пункта). Единственный регион, в котором уровень безработицы, несмотря на рост (на 1,2%), остается на среднероссийском уровне в 6,1, — Чувашская Республика. В ходе актуализации программ потребуется уточнение набора мер поддержки. Повысить скорость принятия решений позволит цифровизация государственного сектора, управление на основе больших данных.

В случае успеха индивидуальные программы могут быть продлены, а их инструментарий масштабирован на другие регионы с недостаточным уровнем развития.