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Владислав Иноземцев Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года
Российский бюджет на очередную трехлетку выглядит оптимистично, но многое в нем указывает на то, что правительство готовится к неизбежному спаду мировой экономики

Утверждение федерального бюджета на 2020-2022 гг. прошло весьма буднично: еще 19 ноября документ слушался в Думе в ключевом втором чтении, а уже 21 ноября он был принят в окончательной редакции, утвержденной через четыре дня Советом Федерации. Бюджет предполагает рекордные суммы расходов (на 2020 год они запланированы в 19,5 трлн рублей, в то время как в бюджете 2018-2020, принятом в конце 2017-го, соответствующая цифра составляла 17,15 трлн) и сверстан исходя из относительно линейной динамики доходов (20,38 трлн рублей в 2020 году, 21,25 трлн — в 2021-м и 22,06 трлн — в 2022-м). При этом впервые за долгие годы правительство намерено все три года сводить главный финансовый план с профицитом.

На фоне документа, принятого два года назад, такие экстраполяции выглядят более чем умеренными (по сравнению с тогдашними планами финансовых властей реальные доходы превысили ожидаемые на 4,2 трлн рублей в 2018 году и на 4,45-4,55 трлн — в 2019-м, или на 27,5% и 28-29% к плановым уровням), но нельзя не видеть, что ситуация в мировой экономике за это время существенно изменилась. Тогда мировые рынки росли на программе налоговых реформ Дональда Трампа и ожиданиях резкого ускорения глобальной экономики; сейчас практически все специалисты солидарны в том, что мир входит в рецессию, которая наступит если и не в следующем году, то все равно в период новой бюджетной «трехлетки».

В какой мере российский Минфин подготовился к возможным проблемам?

Все ради стабильности

Прежде всего следует отметить, что новый бюджет сделан более социально ориентированным, чем прежние. Общий прирост ассигнований на социальные нужды по сравнению с 2019 годом составляет 8%. Запланирована индексация пенсий на 6,6% в 2020 году, что должно оказаться почти вдвое выше уровня инфляции. При этом министр финансов Антон Силуанов и при подготовке бюджета, и в ходе его принятия неоднократно давал понять, что Минфин превращается из простого распределителя бюджетных средств в контролера эффективности их использования, поясняя, что деньги будут выделяться только после того, как власти убедятся в способности бюджетополучателя их освоить.

Параллельно акцент переносится с финансирования национальной обороны (расходы на нее сокращаются с 2016 года и заложены в сумме 1,89 трлн рублей, на 43% меньше рекордной) на обеспечение безопасности и правопорядка. Иначе говоря, приоритетами выбраны средства обеспечения внутренней стабильности, в то время как технологические прорывы и активная деятельность «на внешнем контуре» на время «подмораживаются». С учетом глобальной экономической неопределенности такая стратегия выглядит рационально.

На случай изменения внешней конъюнктуры бюджет содержит ряд защитных механизмов. После того, как в 2019 году прирост ФНБ составил рекордные 4 трлн рублей, запланирован дальнейший перевод в резервы доходов, складывающихся от превышения мировой ценой нефти $42,2/барр, а ненефтегазовый дефицит в течение всего трехлетнего срока не должен превышать 5,8-5,9% ВВП. Учитывая, что сейчас цена на российскую нефть составляет около $60/барр, а ликвидная часть ФНБ — почти 7% ВВП, следует признать, что расходная часть бюджета сегодня защищена не хуже, чем накануне кризиса 2008-2009 гг., когда немалая часть резервов пошла на поддержание доходов населения и сохранение уровня платежеспособного спроса в экономике. Дополнительным фактором стабильности сейчас выступает и ЦБ с его политикой плавающего курса рубля.

Вынужденный консерватизм

То, что даже в условиях сверхвысоких доходов бюджета Минфин ориентирован на накопление резервов, выглядит разумным на фоне неблагоприятного инвестиционного климата. Капиталовложения в основные фонды, несмотря на все усилия властей, выросли в этом году только на 0,7%, а частные инвесторы стремятся выводить все бóльшую часть прибыли через выплату дивидендов вместо ее реинвестирования.

Тут стоит обратить внимание на Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на 2019-2024 гг., реализацию которой Минфин начал в текущем году. Ее элементами являются и развитие проектных принципов управления, и перевод госзакупок в электронную форму, и конкурентные способы оказания государственных и муниципальных услуг, а также отказ от авансирования расходов и перевод их на оплату по факту. Все эти меры говорят о том, что власти отходят от использования бюджетного финансирования как инструмента балансирования интересов разного рода лоббистов и групп влияния и рассматривают его скорее как метод обеспечения самых необходимых трат — сигнал, свидетельствующий о том, что правительство готовится к неожиданным трудностям.

Бюджет на очередную трехлетку выглядит оптимистично и прошел все согласования без проблем (даже глава Счетной палаты Алексей Кудрин не усомнился в основательности формирования его доходной части), но многие его черты указывают на то, что правительство готовится прежде всего к обороне на случай спада мировой экономики. Национальные проекты в их нынешнем виде также ориентированы на совершенствование социальной сферы и решение инфраструктурных проблем — что оптимально соответствует задачам, наиболее актуальным на нисходящей фазе цикла. Вполне возможно, что Силуанову в 2020-2022 гг. придется «войти в образ» Кудрина 2008-2009 гг. — и задача-максимум для Минфина, на мой взгляд, состоит в том, чтобы в этот раз меры по поддержке экономики и обеспечению роста оказались эффективнее, чем десять лет назад.

Об авторах
Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Минфин, федеральный бюджет, фонд национального благосостояния
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