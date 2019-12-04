Российский бюджет на очередную трехлетку выглядит оптимистично, но многое в нем указывает на то, что правительство готовится к неизбежному спаду мировой экономики

Утверждение федерального бюджета на 2020-2022 гг. прошло весьма буднично: еще 19 ноября документ слушался в Думе в ключевом втором чтении, а уже 21 ноября он был принят в окончательной редакции, утвержденной через четыре дня Советом Федерации. Бюджет предполагает рекордные суммы расходов (на 2020 год они запланированы в 19,5 трлн рублей, в то время как в бюджете 2018-2020, принятом в конце 2017-го, соответствующая цифра составляла 17,15 трлн) и сверстан исходя из относительно линейной динамики доходов (20,38 трлн рублей в 2020 году, 21,25 трлн — в 2021-м и 22,06 трлн — в 2022-м). При этом впервые за долгие годы правительство намерено все три года сводить главный финансовый план с профицитом.

На фоне документа, принятого два года назад, такие экстраполяции выглядят более чем умеренными (по сравнению с тогдашними планами финансовых властей реальные доходы превысили ожидаемые на 4,2 трлн рублей в 2018 году и на 4,45-4,55 трлн — в 2019-м, или на 27,5% и 28-29% к плановым уровням), но нельзя не видеть, что ситуация в мировой экономике за это время существенно изменилась. Тогда мировые рынки росли на программе налоговых реформ Дональда Трампа и ожиданиях резкого ускорения глобальной экономики; сейчас практически все специалисты солидарны в том, что мир входит в рецессию, которая наступит если и не в следующем году, то все равно в период новой бюджетной «трехлетки».

В какой мере российский Минфин подготовился к возможным проблемам?

Все ради стабильности

Прежде всего следует отметить, что новый бюджет сделан более социально ориентированным, чем прежние. Общий прирост ассигнований на социальные нужды по сравнению с 2019 годом составляет 8%. Запланирована индексация пенсий на 6,6% в 2020 году, что должно оказаться почти вдвое выше уровня инфляции. При этом министр финансов Антон Силуанов и при подготовке бюджета, и в ходе его принятия неоднократно давал понять, что Минфин превращается из простого распределителя бюджетных средств в контролера эффективности их использования, поясняя, что деньги будут выделяться только после того, как власти убедятся в способности бюджетополучателя их освоить.