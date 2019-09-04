Дальнейшая консервация Фонда национального благосостояния не обеспечит стабильности российской экономики, а лишь будет содействовать ее сползанию в рецессию

Дискуссия о возможности использовать средства Фонда национального благосостояния обостряется по мере приближения его объемов к отметке в 7% ВВП. Превышение этого уровня дает правительству возможность использовать накопления в различных инвестиционных проектах.

Противники трат ФНБ в качестве аргументов используют недостаточность этого уровня для страховки бюджетных обязательств, а также опасность инфляционного давления в результате увеличения расходов. Действительно, многие эксперты согласны, что порог в 7% ВВП должен относиться только к ликвидным активам, ведь часть ФНБ уже вложена в инвестиционные проекты. Что касается инфляционного давления, то, полагаю, этот риск ничтожен. Российская экономика скорее сталкивается с угрозой дефляции или длительным пребыванием показателя инфляции ниже целевого уровня в 4%, нежели с увеличением индекса цен.

Неразумная жесткость

Актуальность дискуссии о судьбе средств ФНБ подтверждают не лучшие итоги экономического развития России в первом полугодии 2019 года и пересмотр правительством и большинством экспертов прогнозов на текущий и следующий годы. Фронтальное снижение ключевых макроэкономических параметров связано с замедлением внутреннего спроса и ухудшением внешних условий.

Прежде всего, согласно последней версии прогноза Минэкономразвития, ожидается снижение темпов роста потребительского кредитования с 24 до 4% год к году уже в следующем году. Если вклад потребительского кредита в прирост конечного спроса, по оценке министерства, в 2019 году составит 1,7 трлн руб., то в 2020-м — лишь 0,4 трлн руб. В результате предполагается резкое замедление роста потребительского спроса до 0,6%. На фоне ожидания замедления внешнего спроса (в силу падения цен на нефть и торможения мировой экономики) темпы роста ВВП в 1,7% уже в 2020 году выглядят нереальными.