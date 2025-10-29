Как формируется компонентная база индустрии красоты

Фото: Shutterstock

В 2022 году санкции ограничили доступ российских производителей косметики и парфюмерии к сырью, оборудованию и рынкам сбыта. Отрасль, которая десятилетиями зависела от импортных компонентов, оказалась перед необходимостью выстроить собственную сырьевую базу.

По данным Минпромторга России, объем производства парфюмерии в стране в 2024 году составил 6,8 тыс. т, что на 41% больше, чем в 2022 году, в отрасли действует более 700 компаний, из которых около 200 имеют собственные производственные мощности, а 155 являются производителями полного цикла. Еще три года назад зависимость от импорта сырья в ключевых категориях достигала 90–95%, отмечают в министерстве. Но ситуация начала меняться благодаря развитию мало- и среднетоннажной химии — сегмента, который позволяет создавать стратегически важные компоненты прямо внутри страны. Речь об относительно небольших, но высокотехнологичных линиях, выпускающих специальные ингредиенты для косметики, парфюмерии и средств гигиены. Именно этот уровень производства определяет устойчивость отрасли: от наличия загустителей, абразивов, эмульгаторов и активных веществ зависит выпуск каждой партии крема, шампуня или зубной пасты.

В августе 2022 года была основана Ассоциация товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», которая объединила компании, совокупный оборот которых составляет 60% от общего объема российского производства в этой сфере.

В 2023 году Минпромторгом России при поддержке ассоциации был разработан и утвержден перечень сырьевых ингредиентов, имеющих критическое значение для производства продукции парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии. Ряд ингредиентов из перечня уже получил финансирование с помощью национального проекта «Новые материалы и химия» и одной из его мер — компенсации части затрат компаний на НИОКР.

Например, в рамках работы по замещению критически важного сырья еще в 2022 году была запущена разработка порошкового силикагеля — ключевого компонента зубных паст. Разработка технологии производства компонента была профинансирована Агентством по технологическому развитию. Важной частью проекта также стала разработка отечественной методики оценки абразивности на базе Института цифровой стоматологии медицинского института РУДН и НИЦ «Курчатовский институт». Технические условия российского индекса абразивности (РИА) были представлены в рамках диссертационной работы Светланы Матело на соискание степени доктора медицинских наук.

Благодаря этой работе появилась возможность мониторить качество и необходимые параметры силикагелей. Ранее в стране не существовало собственной методики и лаборатории.

Путь от научной идеи до промышленного синтеза диоксида кремния занял несколько лет. В 2025 году испытания подтвердили, что отечественное сырье полностью соответствует требованиям производителей.

Еще один стратегически важный компонент для парфюмерно-косметической отрасли — ксантановая камедь. Она используется и в кремах, и в шампунях, и в декоративной косметике как универсальный загуститель и стабилизатор. Сегодня основной объем производства сосредоточен в Китае, откуда в Россию поступает 100% потребляемого сырья. Ежегодная потребность всех отраслей промышленности российского рынка оценивается в 18 тыс. т.

Специалисты компании ООО «Биг» создали собственную биотехнологию получения ксантановой камеди, разработав особый состав питательных сред для микроорганизмов, позволяющий выпускать продукт с заданными свойствами.

Проект предполагает создание производственных мощностей объемом 12 тыс. т в год, что позволит заместить две трети текущего импорта. Завершение строительства и выход на промышленные объемы планируется к 2030 году.

Разработка получила субсидирование части затрат на НИОКР при поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия».

Развитию таких проектов может способствовать механизм форвардных контрактов — долгосрочных соглашений, когда условия будущих поставок фиксируются сейчас. Такой формат позволяет заранее гарантировать спрос на продукцию и технологии, которые еще находятся в разработке. Чтобы распространить применение форвардных контрактов, нужны юридические гарантии, закон, при котором разрыв контракта по желанию потребителя будет невозможен, пояснял глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в первую очередь меру планируется распространить на рынок радиоэлектроники, и затем этот опыт будет учитываться для внедрения форвардных контрактов в другие отрасли промышленности.

В перспективе это позволит расширить номенклатуру выпускаемых биополимеров с различными свойствами не только для косметики, но и для других отраслей.

Не менее важным направлением стала локализация упаковки. Флаконы и крышки — это то, без чего косметическая отрасль не может существовать. Еще недавно их приходилось закупать за рубежом. Однако сегодня их производство наладили в России. В частности, в удмуртском городе Можга с 2023 года на заводе «Свет» выпускают флаконы для парфюмерии. Производственная мощность оборудования завода — 45 млн единиц объемом от 25 до 250 мл.

В Санкт-Петербургском «Крафт бюро Анны Афанасьевой» с 2022 года делают деревянные колпачки и крышки для парфюма Faberlic. В прошлом году удалось изготовить 520 тыс. колпачков, прогноз на этот год — 600 тыс.

Важно, что сегодняшнее развитие средне- и малотоннажной химии — это не копирование зарубежных технологий. Речь идет о создании собственных решений и формировании новых стандартов качества.

Отечественные компании уже доказали, что способны быстро реагировать на вызовы и адаптироваться к новым условиям рынка. Локализация производства, инвестиции в исследования и разработки, создание лабораторий и внедрение собственных методик позволяют российским компаниям предлагать продукцию не только для внутреннего, но и для международного рынков. ESTEL, Deonica, R.O.C.S.®, Faberlic, BIG, GRASS и другие игроки формируют новое будущее отрасли — устойчивое, инновационное и независимое.