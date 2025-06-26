Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко — о том, как к 2040 году Россия должна стать страной с «большим выбором передовых агломераций, способных конкурировать за главные ресурсы нового мира»

Виталий Мутко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В двадцать первом столетии наступает век не городов, а агломераций — сложно организованных пространств площадью в тысячи квадратных километров, развивающихся вокруг одного или нескольких центров. В агломерациях могут сохраняться обширные природные пространства, экологически чистое сельское хозяйство и одноэтажная застройка, но плотность функций и разнообразие инфраструктуры на этих пространствах будет вполне городского уровня.

Такое устройство позволит избежать многих проблем скученного городского центра, риски которого мы увидели во время пандемийных ограничений. При этом не теряется главная выгода мегаполиса — разнообразие деятельности.

Если посмотреть на топ-20 экономических центров мира, мы видим все больше агломераций — точек роста, не ограниченных жесткими административными границами.

Москва традиционно присутствует в большинстве мировых рейтингов городского развития — и это большой успех. Но такая огромная страна, как Россия, не сможет участвовать в мировой конкурентной борьбе, имея в составе только один, хотя и весьма успешный, подобный пример. Нам нужно не менее десяти сильных городских агломераций. Только так мы сможем эффективно управлять огромным пространством страны и использовать уникальные преимущества нашего простора.

В последние 20 лет в России случился период бурного роста мегаполисов: кратно выросло количество новых построек, росли новые микрорайоны, развернута инфраструктура деловых и торговых центров, индустриальных и логистических парков. Однако ресурсы количественного роста исчерпаны. На это есть естественные социально-экономические причины. Настает время борьбы за качество. Нашим крупнейшим городам нужно сделать самый сложный шаг — в новую эпоху, где гораздо важнее качество развития городской среды, а не количество километров, квадратных метров и кубометров.

Мы в «Дом.РФ» исходим из того, что в основе успеха агломерации лежит четкий план развития. Мы не удивляемся рассказам о выдающихся достижениях, причина успеха которых даже не в таланте, а в многолетней ежедневной работе над собой — непрерывное образование, здоровое питание, регулярность тренировок, режим сна, чтение хороших книг и увлечение искусством. Так и развитие агломерации необходимо подчинять четкому, выверенному мастер-плану, который потом становится основой для всех принципиальных управленческих решений и финансовых вливаний. В основе успеха любого города, который приводят в пример во всем мире, — Сингапур, Шеньчжень или Дубай — лежит стратегический план развития, который реализовывался на горизонте не менее двадцати пяти лет.

Какие же принципы плана будущего для агломераций?

Новый жилищный девелопмент на основе трех фундаментальных моделей застройки для разных типов территорий агломераций: центральная, средне- и малоэтажные модели. Все это мы описали в Стандарте комплексного развития «Дом.РФ». В основе этого подхода — комплексная реновация застроенных территорий в интеграции с объектами наследия и создание городов и поселков-спутников с занятостью в 20–70 км от ядра агломерации.

Логика устойчивого развития должна быть «вшита» в идеологию любого проекта развития не потому, что модно, а потому, что только так мы сформируем устойчивую ко всем рискам среду для жизни и деятельности в агломерациях. Уже через пять—семь лет среднестатистический житель города может померить все свои издержки — как ухудшается его здоровье и сокращается срок его жизни из-за пробок, плохого качества воздуха, недоступности сервисов и т.д. То есть человек сможет легко рейтинговать города по эффективности для себя, как сейчас рейтингует варианты покупок на маркетплейсах. Мобильность кадров внутри страны будет только расти, всех Москва не сможет принять, нужны альтернативные агломерации — новые точки притяжения.

Нужны новые механизмы финансирования городской инфраструктуры на основе частно-государственного партнерства. Только за счет бюджетных инвестиций нам не вытянуть весь груз накопившихся инфраструктурных проблем. Через мастер-планы и правильную институциональную среду мы формируем долгосрочные гарантии для частных соинвесторов, например «Дом.РФ» уже активно применяет инфраструктурные облигации. Однако основной инвестор в города — это горожане. Миллионы потенциальных инвесторов — ресурс, который даст новый импульс развития нашим территориям. У горожан должна быть возможность безопасного инвестирования в городские проекты развития в два-три клика, и эту инфраструктуру мы уже создаем.

К 2040 году мы видим Россию как страну, которая обладает большим выбором передовых агломераций, способных конкурировать за главные ресурсы нового мира — кадры, инновации, компании-лидеры на высшем международном уровне. Однако прорыв невозможен без молодого поколения, которое будет строить свое будущее в новых и развитых агломерациях по всей нашей стране. Это видение совпадет и с главным посылом поручений президента по разработке мастер-планов развития для 200 крупнейших агломераций страны, которые ценны не каждая сама по себе, а как единая система экономических, социальных и культурных смыслов.