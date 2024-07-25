Как социальный капитал бизнеса работает на благо страны

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В новом майском указе президент Владимир Путин определил национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Сегодня правительство ведет работу над новыми нацпроектами, направленными на решение широкого круга задач: от устойчивой динамичной экономики и технологического лидерства до повышения благополучия людей и создания комфортной и безопасной среды для жизни. Принципиальный момент: стратегически важные инициативы руководства страны активно поддерживает российский бизнес.

Мы видим, что предприниматели становятся надежными партнерами государства по социальной деятельности. Многие отечественные компании и благотворительные фонды, разделяющие ценности корпоративной социальной ответственности, наработали серьезные компетенции и внедрили системный подход к социальному инвестированию. Свою миссию в развитие нашей страны осознали не только госкорпорации и крупные компании, но и средние и малые предприятия, а также некоммерческий сектор.

Это наглядно подтверждают результаты национальной премии «Наш вклад», которую на ежегодной основе реализует АНО «Национальные приоритеты». Это первая в России премия, признающая вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей.

Важно отметить, что за последние несколько лет общественно значимая деятельность бизнеса не только сохранила свой стратегический характер, но и встроилась в национальную систему социальных инвестиций. В реализацию задач нацпроектов активно вовлечены предприниматели. Они дают старт самым разным инициативам: добровольно запускают новые проекты в социальной сфере, создают новые возможности для молодежи в образовании и карьере, помогают продвижению сфер науки, здравоохранения, культуры и спорта.

По данным финалистов национальной премии «Наш вклад» сезона 2023/24, предоставивших финансовые сведения, совокупный объем их социальных инвестиций превысил 40 млрд руб. За три года эта цифра увеличилась в десять раз, а количество организаций — участниц премии и проектов-финалистов выросло более чем втрое.

Социальные проекты компаний и НКО сегодня реализуются во всех регионах страны. Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты «Образование», «Демография», «Экология». В поддержку каждого из них количество добровольных инициатив бизнеса и НКО выросло троекратно.

Предприниматели поддерживают молодых профессионалов и популяризируют рабочие и научные профессии среди молодежи. Бизнес запускает научные олимпиады, акселераторы, предоставляет перспективным талантливым ребятам стипендии, возможности для бесплатного обучения, оснащает лабораторную базу учебных заведений. Один из примеров — «Лифт в будущее», всероссийский проект образования и профориентации при поддержке АФК «Система». Он помогает школьникам выбрать профессию, а студентам — первое рабочее место. Основная образовательная площадка — онлайн-платформа, которая объединила более 400 тыс. пользователей. Здесь собраны сотни обучающих материалов, информация о стажировках, волонтерстве, наставничестве, вакансиях для молодых специалистов в разных отраслях. Только за один год порядка 7 тыс. ребят прошли тестирование гибких навыков, а в онлайн-уроках приняли участие более 6,6 млн человек.

Важный вклад бизнес вносит и в решение демографических задач: заботится о здоровье и качестве жизни граждан всех поколений, вовлекает в занятия спортом сотрудников и их родственников, поддерживает семьи с детьми. И здесь диапазон социальных инициатив широк — от создания современных спортивных комплексов и целых кластеров до сезонных марафонов, благотворительных матчей и поддержки любительских команд. Например, в рамках проекта «Газпром — детям» в стране строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные и баскетбольные площадки, ледовые арены и другие спортивные объекты. Создание большого количества таких отлично оснащенных пространств помогает формировать квалифицированный тренерский состав. Особое внимание «Газпром» уделяет развитию спорта на селе, чтобы условия для тренировок в российских регионах были на таком же высоком уровне, как и в крупных городах. В 2022 году в России при спонсорской поддержке ввели в эксплуатацию 70 объектов различной направленности, создано 1,1 тыс. новых рабочих мест. Все объекты приспособлены для занятий детей с ограниченными физическими возможностями.

Социально ответственный бизнес вносит весомый вклад и в решение задач нацпроекта «Экология». Затраты федерального бюджета на него за пять лет составили 1,4 трлн руб., при этом за весь период реализации нацпроекта на внебюджетное финансирование пришлось не менее 700 млрд руб., то есть около половины от государственного (по данным «ВНИИ Экология» на ноябрь 2023 года). Бизнес инициирует экспедиции, обучает эковолонтеров, продвигает принципы осознанного потребления, разрабатывает для граждан и организаций сервисы по работе с разными видами отходов. Компании берут шефство над особо охраняемыми территориями, помогают сохранять леса, чистоту водоемов и воздуха. Такие программы проводят «Сбер», ВТБ, Промсвязьбанк, «Свеза», «Сахалинская энергия», ГК «Самолет».

Компании также вкладывают средства в развитие общественных социокультурных пространств в местах присутствия производств, проводят грантовые конкурсы, поддерживая инициативы жителей и социальных предпринимателей по благоустройству городской среды, создают условия для новых видов туризма (экологического, промышленного и агротуризма), стимулируют участников туротрасли повышать качество услуг и дальше вкладывать средства в расширение инфраструктуры. Благодаря этому в том числе увеличивается турпоток в отдаленные регионы страны, Арктику, развиваются курорты для активного отдыха. Компании участвуют в развитии здравоохранения, усиливая эффекты государственных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, помощи тяжелобольным.

При этом бизнес как эксперт в своем деле помогает растить новое поколение предпринимателей. Например, один из проектов Сбербанка направлен на продвижение в нашей стране технологического предпринимательства, нового направления, которое базируется на инновационных и высокотехнологичных идеях. В рамках полугодовой программы повышения бизнес-компетенций «Студенческий акселератор SberStudent. Молодые профессионалы» начинающие специалисты могут предложить проекты по улучшению социальной и экономической сфер нашей страны. Для финалистов акселератора участие в проекте засчитывается в качестве стажировки, а успешный кейс можно представить как выпускную квалификационную работу (диплом) в 40 вузах России. Так, в 2022 году в SberStudent приняли участие порядка 30 тыс. студентов и аспирантов из 1 тыс. вузов. Была разработана совместная программа с РАНХиГС для развития предпринимательских навыков молодых бизнес-талантов. Проект SberStudent вошел в перечень утвержденных Минобрнауки России мероприятий, победители и призеры которых могут претендовать на грант президента России — ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре.

Государство высоко ценит вклад бизнеса и НКО в развитие нашей страны — в этом году 219 российских организаций стали обладателями почетного статуса «Партнер национальных проектов России» как финалисты национальной премии «Наш вклад».