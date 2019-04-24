Новые американские санкции против российского нефтегазового сектора возможны, но они, скорее всего, будут касаться доступа к технологиям, а не ограничений экспорта нефти

22 апреля администрация США объявила о полном эмбарго на поставки нефти из Ирана. Как известно, в ноябре 2018 года, возобновляя антииранские санкции, США сделали исключения для восьми стран (в том числе Китая, Японии, Южной Кореи и Индии) — они сохранили право покупать иранскую нефть, не попадая при этом под вторичные санкции. Но продлевать установленные на 180 дней исключения Вашингтон не стал. Со 2 мая все покупатели иранской нефти рискуют стать нарушителями санкционного законодательства США. С учетом отключения банковского сектора от международной системы SWIFT можно сказать, что против экономики Ирана введены действительно очень жесткие меры.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ незамедлительно пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который пролегает путь нефтяных танкеров из Персидского залива. В результате цена на нефть Brent выросла до $74 за баррель.

Рост цен на нефть, по-видимому, продолжится вместе с сокращением поставок из Ирана. До решения Дональда Трампа о выходе из «ядерной сделки» в мае 2018-го экспорт иранской нефти составлял 2,7 млн барр. в сутки, но к началу 2019 года он упал до 1,4 млн барр. в сутки. По сообщениям Reuters, в апреле экспорт сократился уже до 1,0 млн барр. в сутки. Важно, что падение экспорта из Ирана происходит одновременно с сокращением поставок из Венесуэлы, где санкции США накладываются на кризис местной добывающей отрасли. Все это привело к дефициту тяжелой нефти на мировом рынке.

Энергетическое доминирование

В целом объявление полного эмбарго на импорт иранской нефти было ожидаемым. Еще в марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский экспорт будет снижен до нуля.