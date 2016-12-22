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В Саудовской Аравии изучат перспективы будущего после распада ОПЕК
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В Саудовской Аравии изучат перспективы будущего после распада ОПЕК
Экономика, 01:57
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В Саудовской Аравии изучат перспективы будущего после распада ОПЕК
Исследовательский центр в Саудовской Аравии изучает возможные сценарии развития событий после распада ОПЕК. «В королевстве знают, что спрос на нефть не будет вечным», — говорит источник The Wall Street Journal.
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В Саудовской Аравии финансируемый государством исследовательский центр изучает возможное влияние распада ОПЕК на нефтяной рынок, пишет The Wall Street Journal.

Президент центра Адам Сьемински заявил, что исследование не является реакцией на заявление президента США Дональда Трампа, который раскритиковал политику картеля. В то же время высокопоставленный советник, знакомый с проектом, сказал WSJ, что критика со стороны Вашингтона будет учитываться. В зависимости от финансирования, в центре могут разработать сценарии защиты ОПЕК от распада.

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Источник заверил WSJ, что исследование не является отражением дискуссий в правительстве о том, стоит ли выходить из ОПЕК в ближайшем будущем.

Критики обвиняли ОПЕК в манипулировании ценами на нефть в ущерб крупным нефтяных державам, как США. В частности, Трамп заявлял, что картель намеренно завышает цены на нефть. После слов американского президента в США был вновь предложен к голосованию законопроект NOPEC, с принятием которого картель можно будет признать незаконным.

«В королевстве знают, что спрос на нефть не будет вечным, поэтому нужно думать о будущем после ОПЕК», — сказал источник издания. «Также стоит учесть NOPEC», — добавил он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ОПЕК , Саудовская Аравия
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