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Валентина Куренкова

Кто такие отраслевые айтишники и откуда они берутся

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Спрос на айтишников продолжает стремительно расти, и государство активно способствует формированию кадрового потенциала отрасли. Уже с восьмого класса в рамках национального проекта «Цифровая экономика» школьники могут обучиться современным языкам программирования в проекте «Код будущего». В 2022 году жители России могли воспользоваться льготами на обучение в проекте «Цифровые профессии».

Однако все актуальнее становится вопрос, как долго еще рынку будут нужны «универсальные айтишники».

В 2023 году один из фокусов EdTеch-компаний будет направлен на подготовку специалистов для работы в различных отраслях промышленности. К этой тенденции привели курс на импортозамещение, создание российских цифровых технологий, строительство заводов и налаживание производств.

В ответ на новый вызов экономики EdTech начинает перестраиваться с модных IT-специалистов широкого профиля на подготовку давно забытых инженеров и синих воротничков, а также на их переподготовку с уклоном в IT.

Летом 2022 года на различных федеральных мероприятиях от представителей органов государственной власти все чаще звучали мысли о необходимости подготовки IT-кадров для отраслей промышленности: энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, металлообработки и других. В частности, на эту тему высказывался замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев: на форуме DID Summer Camp он рассказал о необходимости подготовки IT-кадров для российской энергетики, а также об участии бизнеса в образовательных процессах.

Госкорпорация «Ростех» также сообщила о нехватке специалистов в 40 основных IT-направлениях. Речь о программистах, инженерах информационных технологий, системных администраторах, специалистах по информационной безопасности, понимающих специфику работы конкретного предприятия. Об этой проблеме говорят и представители других промышленных компаний разных масштабов. Одной из причин эксперты называют несоответствие профиля выпускника настоящим потребностям предприятий.

Способствовать решению этой проблемы призван проект «Цифровые кафедры» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». По проекту студенты более 100 российских вузов как технических, так и гуманитарных направлений смогут получить IT-квалификацию наряду с основной. В 2022 году более 110 студентов были зачислены на цифровые кафедры. Такой подход помогает формировать смежных специалистов для разных отраслей. Это в будущем профессионалы в своих направлениях, которые «говорят на языке IT» и могут реализовать задачи цифровой трансформации.

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Промышленные компании хотя и понимают наличие потребности в целевой подготовке IT-кадров, пока чаще всего не готовы самостоятельно вкладываться в обучение сотрудников и взращивать необходимые кадры внутри компании. Это связано с длительностью и рисками внутреннего обучения, а также опасениями, что, научившись работать на сложном оборудовании, специалист перейдет работать к конкуренту за более высокую заработную плату. Вместе с этим предприятия зачастую не готовы предлагать заработную плату «в рынке» уже состоявшимся специалистам. Получается замкнутый круг, разорвать который сейчас пытаются EdTech-компании, в арсенале которых высокая скорость обучения и прикладная направленность.

Специальных программ подготовки IT-специалистов для той или иной области промышленности еще не разработано, но представители образовательных компаний сегодня активно выходят на контакт с предприятиями, чтобы конкретизировать потребности, обозначить реальные запросы и начать подготовку профильных специалистов, которых будут гарантированно ждать рабочие места.

Подготовка компетентных кадров начинается с уровня среднего профессионального образования. В 2022 году стартовал федеральный проект «Профессионалитет», который стал локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профобразования. Его основные задачи — широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка специалистов по востребованным профессиям. В рамках проекта создаются образовательно-производственные кластеры, объединяющие предприятия реальных секторов экономики и образовательные организации, ведущие подготовку кадров для отраслей, опорных работодателей. В программе «Профессионалитет» участвуют 380 предприятий реального сектора экономики различных отраслей, а к 2026 году число кластеров составит более 860. В 2023 году по федеральному проекту «Профессионалитет» впервые проходит Чемпионат высоких технологий. Региональные этапы уже стартовали по всей стране, а в числе компетенций — летающая робототехника, геопространственная цифровая инженерия, нейросети и большие данные, технологии развития городов и территорий. Активное участие в чемпионатном движении принимают работодатели

Айтишник в промышленности — новое для экономики явление и закономерный шаг в ее развитии. И хотя сегодня процесс подготовки таких специалистов еще не налажен, можно утверждать, что эта сфера перспективна для молодых профессионалов. На них в скором будущем будут направлены и меры государственной поддержки, и фокусы внимания ключевых промышленных работодателей, составляющих основу российской экономики.

Об авторе
Валентина Куренкова Валентина Куренкова GR-директор «Нетологии»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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