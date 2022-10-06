Гранты на ИТ: как получить поддержку цифровых проектов
Главная сложность цифровизации бизнес-процессов компаний заключается в том, что заказчику трудно оценить риски внедрения тех или иных ИТ-проектов. Необходимость адаптации решения под требования отрасли, неуверенность заказчика в возможностях команды разработчиков по дальнейшему развитию продукта зачастую становятся непреодолимым барьером на пути перспективных инициатив. Иногда заказчик просто не уверен в предлагаемом решении — оно еще не прошло проверку временем. Часто опасения связаны с заявленными технологическими и функциональными возможностями продукта в сравнении с зарубежными аналогами.
Фонд «Сколково» уже четвертый год в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» (входит в состав национальной программы «Цифровая экономика». — РБК) поддерживает первые промышленные внедрения продуктов на базе цифровых технологий. Каждый год возникают новые условия, позволяющие адаптировать поддержку к текущей ситуации. В 2022 году максимальный размер гранта увеличен с 120 млн руб. до 300 млн руб. А соотношение софинансирования проекта со стороны фонда увеличилось до 80%. Остальные 20% вкладывает заказчик продукта. Такой инструмент поддержки — перспектива для обеих сторон: традиционный бизнес получает грант, а разработчик — заказчика.
Гранты по итогам конкурсного отбора предоставляются российским компаниям-заказчикам пилотных внедрений отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений. ИТ-решения должны быть направлены в том числе на импортозамещение иностранного ПО. Размер гранта начинается от 20 млн руб., а срок реализации проекта ограничен 30 месяцами.
В период с 2019 по 2022 год мы поддержали грантами десятки компаний из самых разных отраслей — от нефтяной промышленности до сферы здравоохранения — на сумму свыше 1,6 млрд руб. Практика подобных субсидий доказывает свою эффективность на успешных кейсах компаний-грантополучателей.
Таков, например, совместный проект «Почты России» и ООО «Яндекс.Технологии» по применению роботов-курьеров (роверов) для гиперлокальной доставки почтовых отправлений. Изначально планировалось использовать роботов-курьеров примерно в 20 отделениях Москвы, но в процессе реализации пилотного проекта их стали использовать еще и в почтовых отделениях Санкт-Петербурга. Эти устройства нашли одобрение среди жителей городов, даже пенсионеров, которые не раз помогали роботам переезжать дорогу, хотя, конечно, те могли это сделать и сами.
Другой пример: внедрение в медицинском центре «XXI век» дистанционного мониторинга и консультирования пациентов их лечащими врачами на основе телемедицинской платформы с использованием элементов искусственного интеллекта и интернета вещей.
Или проект компании «КамАЗ», установившей систему динамического управления и поддержки принятия решений для сборочного производства автомобилей.
Один из лучших кейсов, на мой взгляд, — это решение компании «Дата-Центр Автоматика» по трекингу продукции в металлургическом производстве. Благодаря гранту продукт не просто нашел заказчика на пилотное внедрение (им стал Абинский электрометаллургический завод), но и стал известным в металлургии еще до финального завершения — его также приобрели несколько крупных предприятий. Сегодня трекинг продукции успешно тиражируется в металлургии, и мы рады, что смогли помочь разработчикам преодолеть барьер первого промышленного внедрения.
Многие заказчики обращаются за грантами повторно. В их числе, скажем, «Русагро» и разные компании госкорпорации «Росатом». Но и разработчики постоянно возвращаются к нам с совершенно новыми проектами для различных отраслей.
В этом году для заказчиков актуальнее всего программы импортозамещения, совмещенные с их текущими программами цифровой трансформации. А со стороны разработчиков идет запрос на помощь в убеждении клиентов в безопасности использования субсидии, простоте процедуры подачи заявки и формирования отчетности. Снять все финансовые и юридические опасения позволяют трехсторонние встречи, которые представители фонда организуют еще до начала подготовки заявки на грант.
Для масштабных промышленных внедрений цифровых проектов важна синхронизация усилий разных институтов развития. Так, в рамках национального проекта «Цифровая экономика» поддержка осуществляется тремя фондами: Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), фондом «Сколково» и Фондом содействия инновациям (ФСИ). Нужно понимать, что одна мера поддержки не исключает другую. Например, проект «Атомэнергосбыт» (АЭС) — система управления клиентским опытом на базе технологий ИИ, решение разработала компания Naumen, — в 2020 году поддержал РФРИТ, а уже в 2021 году первое внедрение продукта получило поддержку от фонда «Сколково». На данный момент проект реализуется в смоленском подразделении АЭС, а в скором времени продукт начнут использовать и в других региональных филиалах.
В то же время нельзя не отметить наличие определенных сложностей у заказчиков и разработчиков. В основном они связаны с нехваткой времени на внутренние согласования внедрения проекта. Например, в большинстве крупных компаний есть программы цифровой трансформации, и внесение изменений для переориентирования их на российских разработчиков занимает значительное время: новые циклы проверок, согласований и прочее. Но когда по основным параметрам проекта удается договориться, над заявкой начинают совместную работу и заказчик, и разработчик, а сотрудники «Сколково» им помогают в оформлении документации и сопровождают заявку на каждом этапе, чтобы достойное решение не было потеряно под кипой бумаг, а нашло свою дорогу в жизнь.