Какие барьеры преодолевают малые технологические компании в регионах

Недостаток кадров, инфраструктуры и финансирования может стать испытанием для региональной компании, разрабатывающей новый продукт. Но «чувство рынка» и господдержка должны помочь успешно коммерциализировать разработку

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Малые технологические компании сталкиваются с одними и теми же вызовами, что и любой бизнес, независимо от региона присутствия. Сложности одинаковые — успешность разная. Конечно, пробиться на рынок региональной компании в чем-то бывает сложнее, однако стоимость жизни и ведения бизнеса в регионах ниже, а конкуренция — слабее. Больше вероятности получить адресную помощь не только от федеральных институтов развития, но и от региональных властей.

Среди наиболее очевидных препятствий я бы назвал недостаток кадров. Молодые квалифицированные специалисты уезжают в мегаполисы, Москву и Санкт-Петербург в поисках не только высокооплачиваемой работы, но и комфортных условий для жизни. Регионы знают об этой проблеме и активно развивают молодежную политику, повышают привлекательность рабочих мест и создают инфраструктуру, в том числе инновационную.

Сегодня на принципах государственно-частного партнерства в России развивается проект создания сети современных кампусов, который позволяет объединить университеты и индустрию. Проект кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. По поручению главы государства до 2036 года должна быть сформирована сеть из 40 таких кампусов. Индустриальные компании не всегда готовы к сотрудничеству с вузами, поскольку нацелены на быстрый коммерческий результат. А университеты редко готовы предложить рынку готовый продукт. Проект преодолевает этот разрыв. Сегодня он развивается уже в 17 регионах и включает в себя 118 вузов. В Томске, например, тестируется пилот по перекрестному вхождению индустриальных предприятий в управляющие советы вузов, и наоборот.

Еще один не менее критичный барьер — отсутствие достаточной информации о мерах федеральной и региональной поддержки для предпринимателей, а также среды для поиска единомышленников, обмена опытом и контактами, что столь важно на ранних стадиях развития бизнеса. Сейчас предприниматели могут получить помощь, воспользовавшись мерами поддержки национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В центрах «Мой бизнес» они получают адресную поддержку в виде образовательных, финансовых, консультационных услуг, а также помощь в маркетинговом продвижении бизнеса, юридической стороне вопроса и многое другое.

Всестороннюю информацию о мерах поддержки бизнеса начинающие и действующие предприниматели могут получить и на платформе МСП.РФ. На ней доступна услуга «Оценка рынка и расчет бизнес-плана», которая помогает проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности. Так, предприниматели, намеревающиеся развивать рынок водных прогулок, могут комплексно оценить рентабельность будущего бизнеса и снизить риски при открытии своего дела.

Грантовая поддержка важна, но экспертиза, а также помощь в продвижении и поиске партнеров и инвесторов бывает не менее необходима. Для этих целей институты развития, в том числе фонд «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ), а также региональные технопарки используют все возможные каналы коммуникации с участниками ­— от социальных сетей до информационных порталов с возможностью получения консультационной поддержки и ряда цифровых сервисов. Безусловно, сами инвестиции не менее важны. Поиск источника финансирования на разработку и пилотирование нового продукта, ФОТ для команды проекта, работы лаборатории для многих региональных малых технологических компаний становятся сложнейшими задачами. И опять же, недостаточная осведомленность о существующих возможностях усложняет ее решение. Далеко не все знают о работе институтов развития, таких как «Сколково», которые оказывают финансовую поддержку стартапам за счет предоставления грантов, компенсации части инвестиций бизнес-ангелам, а также о частных фондах, напрямую инвестирующих в технологические компании.

Фонд «Сколково» активно работает с региональной повесткой, развивая свою партнерскую сеть. Экосистема центра уже включает в себя более 4000 технологических компаний из 74 субъектов федерации. На текущий момент в 26 регионах функционируют операторы фонда, а на территории восьми субъектов — региональные представители. Наличие в регионах физической инфраструктуры и команд — очевидный плюс. Для ведения исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов резидентам на местах доступны лаборатории для НИОКР, подбор исполнителей технологических услуг, возможности по привлечению инвестиций, взаимодействие с бизнес-сообществом и другие возможности.

С 2019 года доля новых участников «Сколково» стремительно растет в пользу региональных технологических компаний — с 23% в 2019-м до 53% в 2023 году и 57% с начала 2024 года. Средний прирост количества участников на 35% выше в регионах присутствия региональных операторов. Все больше местных стартапов принимают участие в акселерационных программах фонда «Сколково» и в отраслевых мероприятиях, где находят своих индустриальных партнеров. Например, на выставке «Металлообработка-2023» резидент прямо со стенда продал девять сканеров на общую сумму порядка 3 млн руб., а по итогам «Фотоники-2023» другой участник получил более 20 новых контактов от потенциальных заказчиков. Общий pre-sale выставки составил более 100 млн руб.

Я бы сказал, что у региональных стартапов даже есть определенное преимущество, поскольку они могут рассчитывать на дополнительную поддержку местных властей. Например, инноваторов активно вовлекают в экосистему технологического предпринимательства в Татарстане — количество программ и мероприятий едва ли уступает столице. В Самарской области внедряют систему софинансирования — предприниматели могут получить грант на развитие бизнеса до 500 тыс. руб. при условии софинансирования не менее 25% от суммы гранта. Большой инструментарий поддержки есть в Нижегородской области, которая имеет одну из самых прогрессивных в России инвестиционных законодательных баз.

Опыт показывает, что помощь должна быть комплексной (денежная и нематериальная), а главное — адресной, отвечающей запросу конкретного стартапа. Мы видим положительную динамику наших стартапов, которым открыт доступ к ряду льгот и сервисов. В 2023 году выручка резидентов увеличилась на 43% по сравнению с 2022 годом и составила 508 млрд руб. — неплохой результат для инновационных стартапов.

Команда проекта должна иметь проактивную позицию, участвовать в акселераторах, самостоятельно работать с потенциальными инвесторами и в том числе прикладывать усилия для привлечения капитала. Считаю, что успех также будет зависеть от того, насколько компания умеет «чувствовать рынок», искать свою нишу, а не «изобретать велосипед» там, где на него нет спроса. Статистика последних лет наглядно показала, что те компании, которые быстро адаптируются и перестраиваются под запросы рынка, занимают ниши, которые освободили их западные конкуренты, показывая обнадеживающие финансовые результаты.

У нас есть технологические компании, которые занимаются задачами продовольственного обеспечения, медицинскими приборами и информационными системами, средствами автоматизации производства, энергетикой, новыми материалами. Таким компаниям «Сколково» предоставляет широкий спектр возможностей для развития технологического бизнеса, помогая находить первые контракты и финансирование, а также поддерживать масштабирование бизнеса.

Стартапы «Сколково» получают финансовую поддержку в виде налоговых льгот, грантовых программ и субсидий. Компании освобождены от уплаты НДС, налога на прибыль и имущественных налогов, а также могут получить компенсацию социальных взносов. Например, грантовые программы позволяют получить до 4 млн руб. в год на разработку прототипов, испытания, маркетинг, участие в мероприятиях и покупку необходимых материалов. Также действуют программы мини-грантов, позволяющие получить финансирование на «доращивание» технологий до готовности к внедрению. Кроме того, мы поддерживаем компании по национальному проекту «Цифровая экономика». Как раз сейчас у нас идет прием заявок на финансовую поддержку по федеральному проекту «Искусственный интеллект». Корпорации, внедряющие высокорискованные ИИ-проекты, могут получить грант до 100 млн руб.

Координация таких мер поддержки с нефинансовыми, например предоставлением доступа к инфраструктуре и экспертизе «Сколково», позволяет малым технологическим компаниям из регионов успешно преодолевать барьеры развития и коммерциализировать продукты.