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Сергей Плуготаренко

Почему помощь IТ-отрасли растет, а кадров все равно не хватает

Вопрос подготовки IТ-кадров для цифровой экономики и смежных отраслей, где идет трансформация, стоит достаточно остро. Проблема глобальная, присущая не только российской экономике. С начала пандемии в 2020 году спрос на специалистов цифровых профессий усилился и продолжает расти вплоть до сегодняшнего дня. По разным прогнозам, к 2025 году в мире будет создано 190 млн рабочих мест для цифровых профессий. В России в 2021 году, по разным оценкам, отрасли не хватало от 500 тыс. до 1 млн IТ-специалистов, в прошлом году кадровый голод усугубился по итогам нескольких волн релокаций и объявления частичной мобилизации.

В России еще в 2018 году был запущен масштабный федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», который призван подготовить высококвалифицированные IТ-кадры и помочь гражданам пройти переподготовку на востребованные профессии.

А в 2021 году запущен еще один федеральный проект нацпрограммы «Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли» — с инициативами «Цифровые кафедры», «Код будущего» и др.

Необходимо понимать, что кадровые инициативы работают вдолгую и подчас имеют стратегический характер с эффектом, который ощущается не сразу, а спустя годы. При этом в поддержку задач, решаемых государством в области переобучения специалистов, ранней профориентации и цифровой грамотности, также запущен ряд успешных проектов, таких как «Урок цифры», «Цифровой ликбез», «Иди в IТ», «КиберЗож» (проекты АНО «Цифровая экономика»), а также многие локальные и глобальные инициативы бизнеса.

В 2021 году правительство инициировало масштабный (и даже беспрецедентный) пакет мер поддержки IТ-специалистов, среди которых увеличение размера грантов, софинансирование для разработчиков ПО, IТ-ипотека, мораторий на проверки, льготное кредитование и, наверное, главное с точки зрения обеспечения спокойствия для отрасли и отдельно взятых специалистов — предоставление отсрочки от мобилизации.

Тем не менее по сей день проблема кадрового голода сохраняется: с IТ-кадрами не все так хорошо, как хотелось бы, и перенасыщения рынка квалифицированными айтишниками мы пока не видим. Разберемся, почему так происходит.

Во-первых, меры поддержки распространяются только на аккредитованные IТ-компании. Их количество выросло в семь раз за прошедший год и сегодня оценивается примерно в 30 тыс., в то время как число неаккредитованных превышает 73 тыс. Кроме того, из реестра аккредитованных компаний сегодня исключены многие крупные работодатели, хотя и не являющиеся IТ-компаниями в классическом понимании, но успешно внедряющие IТ-решения. Плюс некоторые разработчики сознательно отказываются от аккредитации, так как боятся излишнего контроля и подотчетности государству; при этом решения, которые предлагают такие компании, могут быть полезными и для госсектора, и для цифровой экономики в целом.

Во-вторых, есть ряд факторов, которые мешают как идти в IТ-бизнес, так и полноценно работать на территории России. Например, элементарная невозможность импортировать необходимое оборудование из-за санкций или логистических сложностей — в отдельных случаях именно из-за этого, а не по политическим причинам компании были вынуждены релоцировать бизнес и в отдельных случаях скрывать российское происхождение.

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С другой стороны, это поле возможностей для тех, кто работает на территории РФ. По данным АРПП «Отечественный софт», в прошлом году Россию покинули более 200 зарубежных компаний и порядка 2 тыс. решений. Это вызвало рост спроса на отечественные цифровые продукты в десять раз.

Недавно мы вместе с РАЭК (Российской ассоциацией электронных коммуникаций) провели опрос IТ-специалистов и на основе полученных данных представили некое подобие пирамиды Маслоу по тем потребностям, которые нужны представителям отрасли: от безопасности до интересной работы. Вот некоторые выводы. Первое — это, собственно, сами меры поддержки: достойная зарплата, различные льготы в виде ипотеки и налоговых послаблений. Второе — гарантированная бронь от призыва и стабилизация обстановки. Далее, уже в середине пирамиды, респонденты назвали продвижение российской индустрии, выполнение важных государственных задач, еще чуть выше в иерархии — престиж профессии, уважение государства к отрасли. Предпоследним пунктом в пирамиде были названы развитие и получение престижного образования международного уровня. Наконец, в вершине пирамиды оказались не просто задачи на уровне страны, будоражащие сознание, но и задачи планетарного масштаба, сравнимые с открытием пенициллина в 1928 году или запуска интернета в 1969-м.

Эти тезисы также подтверждает исследование РАЭК, которая в марте поделилась свежими данными опроса айтишников. Например, на вопрос, оказались ли меры поддержки полезны лично вам, половина респондентов (51,4%) ответили отрицательно, хотя осведомленность о предлагаемых льготах и послаблениях достаточно высока (78,6%). Также участники опроса еще раз выразили запрос на гарантию безопасности, включая реальное обеспечение отсрочкой от мобилизации и запрос на сохранение возможности удаленной работы, в том числе из-за рубежа.

Тем не менее хочется отметить, что обратная связь есть как от отрасли, так и от государства, а Минцифры России берет многие проблемные ситуации под свой контроль. Министр цифрового развития Максут Шадаев в период мобилизации лично отвечал пользователям в профильных сообществах, взаимодействовал с военкоматами и помогал прояснить спорные моменты, да и в целом одним из первых инициировал льготы и преференции для IТ-отрасли и IТ-специалистов (которые совпали с теми, что представлены в нашей пирамиде ценностей). Это тот случай, когда государство показывает, что кадры не просто важны, ими готовы серьезно заниматься.

По итогам мониторинга АНО «Цифровая экономика» можно сказать, что компании действительно оценили беспрецедентные меры поддержки (третий пакет, льготы, отсрочки, освобождение от уплаты налога на прибыль). Однако хочу напомнить, что поддержка нужна не для того, чтобы просто стабилизировать ситуацию с недостатком кадров, а реально стимулировать отрасль и сосредотачиваться на масштабных для страны и мира задачах.

Об авторе
Сергей Плуготаренко Сергей Плуготаренко генеральный директор АНО «Цифровая экономика»
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