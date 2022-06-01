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Дмитрий Черненок

Вагоны на восток: чем железная дорога отвечает на санкции

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Грузовые тарифы «Российских железных дорог» (РЖД) с июня увеличиваются на 11%, соответствующее распоряжение утвердило правительство. Повысить тарифы решено в связи с тем, что, как утверждают власти, монополия уже по разным причинам недополучила более 620 млрд руб. на развитие своих инвестпроектов в 2022 году (вся инвестпрограмма железнодорожной компании на текущий год составляет более 1,14 трлн руб.). Мера поддержки РЖД будет разовой, заверяют в правительстве. К тому же на прежнем уровне сохраняются тарифы на внутренние грузовые перевозки продовольствия и строительных материалов.

Тема поддержки железных дорог стала центральной для транспорта в условиях складывающейся геополитической и макроэкономической ситуаций. РЖД выполняют функции главного в стране грузоперевозчика с долей в 85% от объема всех грузоперевозок (без учета трубопроводного транспорта). При этом грузопотоки все в большей степени переориентируются на восточное направление.

Так, с момента введения против России санкций уже 390 российских предприятий впервые отправили свою продукцию по железной дороге в восточном направлении, в том числе на экспорт. Причем это крупные предприятия, которые гарантируют экономическую стабильность в стране, вклад в ВВП и занятость населения. Но на востоке страны сохраняются участки с ограниченной пропускной способностью, что сдерживает экспортные возможности страны. Есть куда расти РЖД и на других направлениях. Это касается, например, перевозки контейнерных грузов из европейской части страны в направлении портов Азовско-Черноморского и Северо-Западного бассейнов.

Задачи по перестройке логистики железнодорожники вынуждены решать в условиях инфляционного давления на операционную и инвестиционную деятельность. По оценкам Минэкономразвития, снижение погрузки в этом году может составить 7,3%. Сегодня РЖД ставят себе задачу, чтобы снижение к прошлому году составило не более 5%.

В условиях сокращения доходной базы и удорожания кредитов особое значение имеет аккумулирование минимально необходимых средств для поддержания и развития пропускной способности инфраструктуры. Только для обеспечения провозной способности Восточного полигона (объединяет ключевые магистрали Дальневосточной, Забайкальской, Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорог) на уровне 158 млн тонн к 2023 году необходимо найти не менее 131 млрд руб.

Утвержденная в 2017 году формула расчета индексации тарифов на железнодорожные перевозки основана только на показателях инфляции и не учитывает множество иных факторов, оказывающих сегодня влияние на экономику отрасли. А ее расходы растут быстрее доходов хотя бы потому, что при установленных на этот год тарифах в 5,8% годовая инфляция ожидается на уровне 17%. В такой ситуации возможности ОАО «РЖД» по реализации инвестиционных проектов заметно сократились.

Решение значительной части вопросов, накопленных за последние годы, в том числе в рамках частичной приватизации вагонного парка в железнодорожной сфере, можно разрешить за счет предоставления РЖД большего уровня гибкости в части реагирования на уровень инфляции и изменения спроса на перевозки. Также можно изменить модели тарифообразования за счет перехода к продаже «ниток» графика (то есть к самому маршруту следования грузового поезда без привязки к объему отправки) и услуг по перевозке вагонов без привязки непосредственно к номенклатурам грузов.

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Так, некоторое время назад активно обсуждались локальные схемы взаимодействия по модели ship or pay, когда грузоотправитель обязуется предоставить и оплачивает перевозку гарантированного объема грузов, а перевозчик — предоставить провозные мощности. По своей сути этот механизм является одним из видов адаптации тарифной системы по предоставлению услуг по продаже «ниток» графика. В конечном счете изменение подхода от перевозок грузов к перевозкам вагонов позволит нивелировать ценовую дискриминацию между видами грузов и оптимизировать работу железнодорожной сети, а также регулировать уровень нагрузки на инфраструктуру.

На сегодняшний же день РЖД выступают в роли ценового демпфера для реального сектора экономики, нивелируя часть инфляционной нагрузки за счет внутренней оптимизации в отрасли.

Об авторе
Дмитрий Черненок Дмитрий Черненок замруководителя направления «Экономика инфраструктурных отраслей» ЦСР
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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