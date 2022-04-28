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Газета № 061 (3554) (2804)
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Летние треволнения

Угрожает ли России новая вспышка заболеваемости коронавирусом
Весной в России на фоне снижения заболеваемости коронавирусом регионы стали снимать ограничения. Тем не менее опрошенные РБК эксперты не исключают, что летом может начаться очередная волна заболеваемости COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России ситуация с COVID-19 продолжает оставаться на стабильном уровне — примерно с середины февраля снижается число вновь выявленных случаев. Если в конце февраля, согласно данным оперштаба, было зафиксировано более 106 тыс. новых заражений коронавирусом, то уже в середине марта их число составляло 36,5 тыс. На момент написания материала, 27 апреля, оперштаб отчитался о 7705 случаях заражения.

Тем не менее в середине апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что медработники Китая и некоторых европейских стран уже фиксируют подъем заболеваемости и Россия готовится к аналогичному развитию событий — рост числа случаев заражения ковидом может произойти в конце мая — в июне. Глава Минздрава обратил внимание, что сила новой волны будет зависеть в том числе от действий населения, и призвал ревакцинироваться и соблюдать санитарные нормы.

Месяц локдауна из-за COVID-19: что происходит в Шанхае На фото: рабочие в защитных костюмах обеспечивают потребности жителей закрытого района в Шанхае, 17 апреля. 11 апреля власти объявили о смягчении антиковидных ограничений. Город поделили на несколько типов районов: закрытые, контролируемые и те, где следует только предпринимать меры предосторожности. Разделение проведено по результатам тестирования на коронавирус. Под районами подразумеваются жилые комплексы и жилые микрорайоны. Район считается закрытым, если за последние семь дней в нем выявили новые случаи инфекции, жители обязаны соблюдать строгий карантин. Жизнь в «контролируемом районе» означает, что здесь люди постоянно проходят мониторинг и контроль на дому. Жителям мест, где все обязаны соблюдать меры предосторожности, можно перемещаться только внутри своей зоны. 19 апреля возобновил работу завод Tesla. Сотрудники, занятые на сборке автомобилей, живут на предприятии. Компания обеспечивает их всем необходимым На фото: работник доставки на пустынных улицах, 20 апреля. В Шанхай отправляют на работу курьеров со всего Китая, чтобы обеспечить горожан продуктами и медикаментами. Курьеры должны ежедневно проходить тестирование на COVID-19 и предъявлять сертификаты при входе в каждый район На фото: рабочие в защитных костюмах готовятся к дезинфекции жилого комплекса в районе Хуанпу, 20 апреля На фото: курьер принимает заказы из аптеки, 17 апреля. Китай придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19. Ограничительные меры, принятые правительством, отличаются строгостью: уже месяц большинству жителей Шанхая запрещено покидать свои квартиры, доставку продуктов и выгул собак осуществляют волонтеры Еще 7 фото
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По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней больше всего новых случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано в Германии (4,8 млн), Южной Корее (4,6 млн) и Франции (3,3 млн). В Китае за тот же период времени было выявлено 700,6 тыс. случаев. Наиболее сложная ситуация в Китае складывается в Гонконге и Шанхае. В последнем городе в апреле начал действовать общегородской карантин, были введены ограничения на передвижения. Кроме того, как сообщала Би-би-си, власти организовывали эвакуацию населения из их провинций в соседние для проведения дезинфекции домов.

В 94% случаев секвенирования коронавируса (т.е. расшифровки генетического материала вируса) приходится на подвид «омикрона» BA.2, или «стелс-омикрон», заявляли ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако в поле зрения организации находятся и другие варианты исходного BA.1 «омикрона».

Стоит ли в России ожидать очередной волны коронавируса, по какому сценарию она может протекать и поменялись ли рекомендации по ревакцинации — разбирался РБК.

Какой вариант коронавируса может вызвать новую волну

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что сейчас в России эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная и подъем заболеваемости не фиксируется. Говоря о предположительном периоде начала новой волны в России, эксперты называют июнь—июль и допускают, что волна будет вызвана распространением подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона».

На сегодняшний день в мире выявляется в основном вариант «омикрон», а «стелс-омикрон» как его генетическая линия занимает лидирующее положение, пояснила РБК замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. При этом считается, что «стелс-омикрон» обладает наивысшей способностью передаваться от человека человеку (трансмиссивностью) из всех ранее циркулирующих вариантов.

«Стелс-омикрон» (BA.2) в некоторых регионах России обнаруживается в более чем 80% образцов, полученных от зараженных, доля варианта «омикрона» BA.1, который вызывал предыдущую волну, прогрессивно снижается, а «дельта» встречается уже менее чем в 1% случаев, приводит данные Даниленко.

С тем, что в России чаще других выявляют вариант «стелс-омикрон», согласен и заместитель гендиректора по научной работе Центра им. Чумакова Илья Гордейчук. Подъем заболеваемости коронавирусом происходит каждые 5–6 месяцев по причине снижения уровня антител в популяции и изменчивости циркулирующих вирусов. Следующую волну, которая будет вызвана производными вариантами «омикрона», можно прогнозировать в июле—августе, рассказал он РБК.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов подтверждает, что в мире доминирует «стелс-омикрон», который уже есть в России, тем не менее нельзя исключать появление новых вариантов вируса. «Предположительно, новый подъем заболеваемости нас ждет в конце мая — начале июня», — сказал он РБК.

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Обязательная вакцинация в Москве. Кого касается и как будет организовано Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вероятность новой волны сомнительна, и нельзя утверждать наверняка, что она случится, сообщил РБК эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Антон Барчук. «Новая волна, возможно, не догонит по числу вновь выявленных случаев предыдущую волну «омикрона», то есть будет не такой тяжелой, если она вообще случится», — считает он.

По какому сценарию может пойти новая волна

Если во время распространения дельта-штамма летом 2021 года волна отмечалась увеличением числа тяжелых случаев и госпитализаций, то в конце 2021-го — начале 2022 года на фоне распространения «омикрона» перегружено было амбулаторное звено. Заболевшие стояли в очередях в поликлиники, для того чтобы получить рекомендации по лечению, выписать больничный лист.

По словам Чуланова, готовиться нужно к обоим вариантам, так как прямо сейчас сложно прогнозировать, как будет развиваться вирус: мутирует ли он в сторону большей заражаемости и заболевание будет протекать более легко либо мутация скажется на патогенности, что вызовет появление более тяжелых форм.

Вероятность волны с большим числом госпитализаций не очень высока, поясняет РБК Дарья Даниленко, из-за массовой вакцинации населения и большого количества людей, у которых уже есть антитела к ранее циркулировавшим вариантам SARS-CoV-2. Однако уверенные прогнозы давать сложно, замечает она. Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики и института биологии гена РАН Константин Северинов, напротив, считает, что новая волна может отметиться большей заражаемостью, в том числе тех, кто уже вакцинирован или переболел.

«В России число ревакцинацированных невелико, кроме того, иммунитет, выработанный на существующие вакцины, плохо действует против «омикрона». Тем не менее доля умерших среди заболевших должна снизиться, так как какая-то остаточная защита у привитых и переболевших из-за инфекции ранними вариантами вируса будет сохраняться», — сказал он РБК. С его точки зрения, при плохом сценарии ситуация может быть похожа на волну зимы 2022 года, когда больные сидели по домам.

Аналогичного мнения придерживается Барчук: переболевшие и ревакцинированные будут болеть легко, возможно, люди перестанут обращаться к врачам и тестироваться, что также отразится в виде низкой выявляемости. «Люди будут болеть по домам, как и с гриппом», — считает он.

Эксперты сходятся во мнении, что снятие всех ограничений будет способствовать распространению нового штамма. Традиционные рекомендации по ношению масок, социальному дистанцированию, самоизоляции при симптомах ОРВИ помогут не допустить распространение новых штаммов и гибридов ковида, говорит Даниленко.

Поменялись ли рекомендации по ревакцинации

В прошлом году после регистрации вакцины «Спутник Лайт», которая в России применяется для ревакцинации, опрошенные РБК эксперты поясняли, что эффективнее всего будет ревакцинироваться раз в полгода после перенесенного коронавируса или вакцинации с учетом неблагоприятной эпидобстановки. Глава Минздрава Михаил Мурашко также заявлял, что ревакцинироваться стоит раз в полгода.

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Инфекционист Минздрава назвал пустым занятием измерение антител к COVID Владимир Чуланов

Сейчас эксперты также считают, что менять график вакцинации не нужно, достаточно его соблюдать. «В ходе клинических испытаний вакцин, применяемых в России, установлено, что у ревакцинируемых людей, включая пожилых, значимо повышаются уровни специфических противовирусных антител и при этом сохраняется высокий профиль безопасности», — говорит Илья Гордейчук.

При этом новые варианты вируса, как и раньше, способны уходить от антительной защиты, то есть человек может заразиться, но на фоне вакцинации болезнь будет протекать не так тяжело, говорит заведующий лабораторией Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Александр Иванов.

Автор: Егор Губернаторов.
Теги: Минздрав , COVID-19 , омикрон-штамм , Китай , Михаил Мурашко , коронавирус
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