США продолжают делать выводы

Джо Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

США объявили о завершении военной миссии в Ираке. Однако они продолжат тренировать иракских солдат, оказывать консультационные услуги и бороться с террористами. Политологи полагают, что заявление сделано в интересах Багдада

Мустафа аль-Кадими (слева) и Джо Байден (справа) (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США уходят из Ирака

США до конца 2021 года завершат боевую миссию в Ираке, заявил американский президент Джо Байден после прошедших в Вашингтоне переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими, передает CNN.

«Я думаю, что дела идут хорошо. Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы <...> продолжать обучение [военнослужащих], помогать, бороться с ИГ («Исламское государство»; организация признана террористической и запрещена в России. — РБК) по мере ее появления. Но боевая миссия завершится до конца года», — сказал Байден на прошедшей 26 июля встрече.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает укрепление демократии в Ираке и хотел бы, чтобы парламентские выборы прошли в стране в октябре (они должны были состояться раньше, но в январе их перенесли). Президент подтвердил приверженность США сотрудничеству в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Ирак больше не нуждается в американских военных, чтобы бороться с ИГ, заявил аль-Кадими в интервью агентству Associated Press (AP) перед переговорами. По его словам, силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну и в отсутствие войск США. Аль-Кадими подчеркнул, что иракские военные доказали это в прошлом году, проведя самостоятельные операции против террористов.

О том, что американский президент и иракский премьер готовятся объявить о завершении военной миссии США в стране, AP сообщило в понедельник со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства заявлял, что Вашингтон и Багдад договорились об этом еще в апреле, но тогда не был утвержден график вывода войск.

Сейчас в Ираке находятся 2,5 тыс. американских военных, в 2020 году (по официальным данным) их число составляло 5,2 тыс. человек. Однако пока официальный Вашингтон не раскрывает, сколько их будет к концу года, сообщает CNN.

Военная миссия США в Ираке, или Иракская война, началась в 2003 году. Вашингтон обосновывал ввод войск предположением, что правительство Саддама Хусейна разрабатывает оружие массового поражения, и поставил перед военными, возглавившими коалицию международных сил, действовавших с одобрения ООН, задачу добиться свержения режима. Наибольшее количество военнослужащих было размещено в стране в 2008 году — почти 158 тыс. человек, направленных туда в соответствии с решением президента Джорджа Буша-младшего.

В 2011 году операция была объявлена завершенной, и большая часть американских военных ушла из страны, следуя директиве следующего президента США Барака Обамы, однако в 2014 году контингент пришлось снова усиливать из-за войны в соседней Сирии и усиления ИГ. В июне 2014 года ИГ захватила иракский город Мосул, после чего территория под контролем террористов начала быстро увеличиваться.

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Советники и инструкторы остаются

Ранее США объявили об окончательном выводе войск из еще одной ближневосточной страны — Афганистана. Военные должны покинуть его к началу августа. После масштабного вывода солдат движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России) активизировало наступательные действия, захватив значительную часть территории страны. При этом американские официальные лица подчеркивают, что Вашингтон продолжит оказывать значительную финансовую поддержку центральному правительству Афганистана.

Относительно параметров дальнейшего присутствия США в Ираке окончательной ясности пока нет. Источники американских СМИ, в том числе Wall Street Journal, говорят, что в конечном счете миссия практически не претерпит изменения. Решение Байдена не приведет ни к значительному сокращению численности американских войск в стране, ни к кардинальному изменению их миссии, утверждает издание. Уже давно американские военные в Ираке в основном выступают как советники и инструкторы для иракских войск, обучение которых происходит преимущественно на американских военных базах; кроме того, они оказывают содействие в борьбе с террористами, и оно не будет прекращено.

Учитывая все это, заявление Байдена о прекращении боевой миссии, скорее всего, было сделано в целях усиления политических позиций иракского премьера, указывает WSJ. Аль-Кадими находится под серьезным прессингом со стороны проиранских шиитских сил в Ираке, которые критикуют его за поддержку иностранного военного присутствия, при том что в результате американского военного удара в Багдаде в начале 2020 года был убит глава иранского элитного военного подразделения «Аль-Кудс», которое занимается специальными операциями за границей, генерал Касем Сулеймани.

Аль-Кадими в ходе визита в Вашингтон заявил, что не хочет, чтобы его страна стала полем битвы между Ираном и США. По его словам, соответствующая просьба была доведена и до руководства в Тегеране. «Мы обращаемся к иранцам и другим с призывами сократить эти атаки, которые подрывают Ирак и его роль в регионе», — сказал глава иракского правительства. Согласно подсчетам эксперта Майкла Найтса из исследовательского Washington Institute, c начала этого года в Ираке по американским базам было совершено 24 нападения, на которые США ответили тремя ударами по целям в Ираке и Сирии.