Европа переходит на вакцинно-паспортный режим

Во Франции окончательно принят закон о «пропусках здоровья»

Во Франции одобрен закон, вводящий ограничения для не вакцинированных от COVID-19. Такую меру обсуждают и в Германии, а в Италии обязали медиков привиться. Согласно соцопросам, европейцы поддерживают ограничения для непривитых

Фото: Daniel Cole / AP

Какие антиковидные ограничения законодательно введены во Франции

В ночь с воскресенья на понедельник, 26 июля, Национальное собрание Франции утвердило в третьем чтении законопроект о дополнительных мерах по борьбе с COVID-19. Закон продлевает действие «пропусков здоровья» — бумажных или электронных сертификатов, содержащих информацию о прохождении их обладателем вакцинации, а также о наличии у него антител или отрицательного теста на коронавирус. Получить документ могут привитые одобренными европейским регулятором (EMA) вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также недавно переболевшие или получившие отрицательный результат ПЦР-теста. Правительство планирует также отдельно определить, какие иностранные сертификаты о вакцинации будут учитываться.

Пропуск станет обязательным во Франции с начала августа, его будут проверять при входе в помещения кафе, ресторанов и при посадке на общественный транспорт — поезд, автобус и самолет. С 21 июля система применения санитарных пропусков уже заработала при проходе на концерты, фестивали, спортивные и другие мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек. Утвержденный парламентом новый закон также вводит обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения, а также для опекунов больных. В законе уточняется, что отказавшиеся от вакцинации специалисты не подвергнутся увольнению, а будут временно отстранены от работы с лишением заработной платы.

Обсуждение законопроекта заняло у французских парламентариев 60 часов. «У нас есть два варианта: в самое ближайшее время ввести «пропуска здоровья» или подвергнуться угрозе [распространения COVID-19], что может привести к необходимости снова вводить в стране локдаун», — заявил министр здравоохранения Оливье Веран незадолго до дня голосования. В итоге законопроект поддержали 195 членов верхней палаты — сената (129 против), и 156 депутатов Национального собрания (60 против). Теперь одобренный обеими палатами законопроект направляется на рассмотрение в Конституционный совет.

Председатель Национального собрания, член партии «Вперед, республика!» Ришар Ферран похвалил депутатов за ответственное решение. «У нас есть осознание серьезной опасности, в которой находится наша страна, мы сталкиваемся со вспышкой COVID в четвертый раз», — заявил сенатор правоцентристской партии «Республиканцы» Филипп Ба.

Сначала пропуска будут проверять только у совершеннолетних, но с 30 сентября подлежать проверке будут и подростки от 12 лет. Планируется, что новые правила будут действовать до 15 ноября, но сроки могут быть сдвинуты в зависимости от эпидемиологической ситуации. Продление этого режима возможно только с одобрения парламента.

Ранее парламент Франции обсуждал более строгую версию законопроекта: предполагалось, в частности, использовать пропуска для доступа на летние веранды кафе и ресторанов. Планировалось также, что документ потребуется для посещения мероприятий, где условия теоретически позволяют принять более 50 человек. Итоговая версия эти ограничения не содержит. По данным на 25 июля, во Франции за последние сутки заболели 16 167 человек, умерли шестеро. За все время эпидемии выявлено 5,99 млн заболевших, умерли 111 644 человека. Доля французов, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляет 57,8%, согласно данным статистического портала Our World in Data. Телеканал France24 сообщает, что, по информации сайта Doctolib, через который французы записываются на прививку, с момента объявления в июле о новых ограничениях для непривитых заявку о вакцинации подали более 2 млн граждан.

Где еще в Евросоюзе обсуждают обязательную вакцинацию

Франция стала первой крупной европейской страной, которая ввела масштабные ограничения в отношении непривитых. Правило обязательной вакцинации медработников действует еще в Италии, но перечень мер по ужесточению ограничений для невакцинированных, в том числе доступа в публичные места, пока находится на стадии обсуждения.

В Германии тоже ведутся дискуссии о введении ограничений для непривитых. О возможности такой меры заявил глава канцелярии федерального канцлера Германии, министр по особым поручениям Хельге Браун. Она может быть реализована в случае роста числа зараженных COVID-19. Непривитым могут запретить посещать рестораны, кинотеатры и стадионы. Но глава правящей партии «Христианско-демократический союз» и кандидат на пост канцлера ФРГ от союза ХДС/ХСС Армин Лашет выступил против введения ограничений.

В Соединенном Королевстве недавно принято решение снять все ограничения в большей части регионов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что лето — наиболее выгодный сезон для снятия ограничений, потому что осенью и зимой люди чаще контактируют в закрытых помещениях. «Мы открываемся, и это правильное решение. Если мы не сделаем это сейчас, то открылись бы осенью или зимой, когда у вируса есть преимущества в виде холодной погоды», — заявил Джонсон.

Насколько европейцы поддерживают ограничения

О намерении ужесточить меры по борьбе с COVID-19 президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 12 июля, а через пять дней в массовых акциях против обязательной вакцинации приняли участие 114 тыс. человек. Протестующие обвиняли Макрона в злоупотреблении властью и государственном перевороте. Среди организаторов протестов были в том числе «желтые жилеты», прославившиеся массовыми беспорядками в 2018 году. 25 июля на улицы вышли 161 тыс. французов по всей стране, число митингующих в Париже составило 11 тыс. Макрон на это заявил, что каждый француз имеет право не соглашаться с мнением других, в том числе с правительством. «Однако такой свободы, когда я никоим образом не скован обязанностями в отношении других, не существует», — продолжил он, напомнив, что отказ от вакцинации одного человека может подвергнуть угрозе многих других, в том числе его родственников. «Я не хочу называть это [отказ от вакцинации и протесты] выбором в пользу свободы. Я называю это безответственностью и эгоизмом», — резюмировал Макрон.

Большинство французов поддерживают решение властей ввести «пропуска здоровья» и обязательную вакцинацию. Согласно опросу исследовательского центра Elabe, опубликованному 13 июля, 76% респондентов поддержали решение об обязательной вакцинации медработников. Доля сторонников меры о проверке «паспортов здоровья» при посадке в транспорт тоже составила 76%. Демонстрации против этих мер, как следует из опроса организации Ifop, поддерживает 35% граждан, 49% относится к ним негативно, остальные безразличны.

Исследование итальянской компании Swg, результаты которого были представлены 21 июля, показало, что шесть из десяти респондентов в стране согласны с необходимостью ввести «паспорта здоровья» в транспорте и общественных местах, расположенных в закрытых помещениях. 49% итальянцев положительно относятся к использованию таких документов, 21% поддерживают их введение, когда число заболеваний вырастет, но 19% совершенно против внедрения пропускной системы. Опубликованное 15 июля исследование итальянской службы Euromedia Research демонстрирует, что 68,4% опрошенных положительно относятся к обязательному использованию пропуска при посещении ресторанов, отелей, кинотеатров, поездов и самолетов, против — 25,5%.

В Великобритании положительно к идее «паспортов здоровья» относится 61% респондентов, следует из апрельского опроса компании YouGov, против — 29%, остальные не определились. В Германии паспорта здоровья также поддерживают более половины граждан — 60%, показал опрос YouGov, опубликованный в феврале.

Схожие показатели выявило апрельское исследование компании Ipsos, проведенное по заказу Мирового экономического форума (опрошены 21 тыс. человек в 28 странах). Согласно этому исследованию, 68% респондентов согласились с тем, что такие сертификаты должны проверяться перед посещением крупных мероприятий, а 55% поддерживают введение таких проверок в ресторанах и барах.