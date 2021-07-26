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Эльвира Набиуллина прибавила рынкам оптимизма
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Газета
Эльвира Набиуллина прибавила рынкам оптимизма
Газета № 117 (3406) (2607) Экономика,
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Эльвира Набиуллина прибавила рынкам оптимизма

Мегарегулятор пересмотрел основные параметры среднесрочного экономического прогноза
Банк России повысил среднесрочные прогнозы по цене на нефть, экспорту и ВВП. Улучшение ключевых экономических показателей глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила увеличением спроса на сырье и соглашениями в рамках ОПЕК+
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Центробанк поменял основные параметры экономического прогноза в рамках базового сценария до 2023 года. Новый среднесрочный прогноз (.pdf) вышел по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке 23 июля.

ЦБ улучшил прогноз по среднегодовой цене российской нефти Urals — на $5 за баррель на каждый год. В том числе в текущем году средняя стоимость барреля ожидается на уровне $65 (вместо $60 в апрельском прогнозе). Повышение прогнозной цены нефти повлекло за собой улучшение таких показателей, как экспорт товаров и отчасти рост ВВП.

Рост российского ВВП в 2021 году теперь оценивается в диапазоне 4–4,5% вместо 3–4% в апреле. По верхней границе указанного диапазона прогноз Банка России будет одним из самых оптимистичных на 2021 год (для сравнения: Минэкономразвития ожидает рост ВВП в текущем году на 3,8%). Следовательно, ЦБ не видит рисков для экономического роста от третьей волны заболеваемости COVID-19 в России. Однако на 2022 год прогноз по росту экономики, наоборот, понижен — на 0,5 п.п. (до 2–3%). Объем товарного экспорта в 2021 году составит $452 млрд, прогнозирует ЦБ (в апреле ожидалось $403 млрд).

Нефть и ВВП

Более дорогую нефть Центробанк ожидает на фоне более быстрого, чем предполагалось ранее, роста мировой экономики и увеличения глобального спроса на сырьевые товары. Из-за пандемии компании формируют повышенные запасы ресурсов, что на руку России — крупному производителю сырья, пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

По ее словам, высокая потребность в товарах российского экспорта поддерживает рост экономики в текущем году. Однако по мере восполнения запасов действие этого фактора будет постепенно ослабевать, признала она.

«В части нефти рост физического экспорта будет дополнительно поддержан новыми параметрами соглашения ОПЕК+ по наращиванию добычи в ответ на восстановление спроса. С учетом этого мы повысили траекторию цен на нефть в прогнозе на $5 за баррель в ближайшие три года. По предварительным оценкам, расширение добычи нефти по новым соглашениям ОПЕК+ добавит к росту ВВП около 0,1% в этом году и 0,2–0,3% в следующем», — сказала Набиуллина.

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Минэкономразвития в июле тоже повысило средний прогноз по цене на нефть в 2021 году. По оценке ведомства, средняя стоимость барреля Urals составит $65,9 вместо ранее ожидавшихся $60,3. Текущая цена сентябрьского фьючерса на международный эталон Brent составляет около $74 за баррель.

Эффект для экономики

В прогнозе цены на нефть Центробанк следует за рынком, на котором очевидны тренды увеличения потребления сырья и восстановления глобальной экономики, говорит управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. По мнению эксперта, оценки ЦБ по росту ВВП благодаря подорожанию нефти реалистичны. «Рынок нефти в третьем квартале будет в дефиците, и мы вполне можем увидеть рост цены до $73–77 за баррель Urals. На стоимость нефти будут влиять темпы вакцинации в мире и рост мобильности населения, а фактор неопределенности по ОПЕК+ уже неактуален: соглашения достигнуты», — отмечает он.

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Несмотря на то что увеличение физических объемов добычи нефти, вероятно, приведет к ускорению экономики, для России высокая цена нефти уже не так выгодна, полагает Русецкий. Он поясняет, что рост нефтяных котировок вызовет наращивание добычи в США, а это означает потерю доли рынка для России. По его словам, устойчивый положительный эффект для российской экономики будет иметь увеличение собственной добычи при стабильных ценах. Росстат оценивает, что доля нефтегазовой отрасли в российском ВВП в последние четыре года колебалась от 15 до 21%.

Автор: Инна Деготькова.
Теги: Банк России , прогноз , российская экономика , нефть , ВВП
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