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Московский регион внес решающий вклад в коммунальные долги
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Московский регион внес решающий вклад в коммунальные долги
Газета № 117 (3406) (2607) Бизнес,
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Московский регион внес решающий вклад в коммунальные долги

Задолженность по платежам за ЖКУ выросла до рекордной отметки
Накопленная просроченная задолженность перед организациями ЖКХ, несмотря на отмену моратория на штрафы за несвоевременные платежи, достигла рекордного уровня с начала наблюдений — этой весной она побила максимум мая 2020 года
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Просроченная задолженность перед предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, к концу апреля 2021 года достигла 460,8 млрд руб., свидетельствуют последние данные Росстата. За год показатель вырос на 6%, или на 28 млрд руб. Рост к тому же периоду допандемийного 2019 года составил 21%.

На конец апреля просрочка перед компаниями ЖКХ поднялась до максимального значения как минимум с 2018 года, когда ведомство стало отдельно выделять этот показатель в расчетах. Предыдущий пик просрочки пришелся на конец мая 2020 года: тогда долги составляли 448 млрд руб. Данные за май и июнь 2021 года служба пока не опубликовала.

Как Росстат считает просроченную задолженность

Показатель просроченной задолженности учитывает не только долги непосредственно за ЖКУ, но и за другие услуги и работы, если их оказывает жилищно-коммунальная организация. Например, если организация еще и сдает в аренду помещение, то в расчетах будет учтена задолженность и по ЖКУ, и по аренде, поясняет пресс-служба Росстата. Выделить только долги за ЖКУ не представляется возможным.

Приведенный показатель также не отражает задолженность перед малым бизнесом и перед государственными и муниципальными учреждениями, поскольку они не подают соответствующую отчетность. Кроме того, часть задолженности, как признает Росстат, может быть не учтена из-за особенностей бухгалтерского учета отдельных предприятий ЖКХ.

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Просроченная задолженность за товары, работы и услуги — единственный показатель, который в официальной статистике отражает не уплаченные вовремя долги перед предприятиями ЖКХ, причем как населения, так и юридических лиц. Вычленить, какова просроченная задолженность непосредственно физических лиц, нельзя, уточняет пресс-служба Росстата.

Оценить долю долгов населения в просроченной задолженности почти невозможно, согласна заместитель председателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева. «Существует оценка, что доля долгов населения может составлять половину в просроченной задолженности, но, на мой взгляд, основная часть долгов — это все-таки долги предприятий, поскольку в целом по России платежная дисциплина среди населения достаточно высока», — отмечает эксперт. Уровень возмещения населением затрат на ЖКУ в России по итогам прошлого года составил, по информации Росстата, 98,9%, то есть почти все россияне исправно платят по счетам.

Официальная статистика выделяет долги населения в показателе общей задолженности за жилищно-коммунальные услуги, но из этих данных нельзя выделить просроченную задолженность. Общая же по итогам первого квартала составила 1,33 трлн руб., из них на долги населения приходится 56% (почти 750 млрд руб.), почти 38% (или 503,5 млрд руб.) должны оплатить компании и промышленные потребители, еще 6% (почти 81 млрд руб.) — бюджетные организации. С конца года доля задолженности населения в общей структуре выросла — по итогам 2020 года она составляла 48% (625 млрд руб.).

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Какие регионы должны больше всего

В пятерку регионов с крупнейшей просрочкой перед предприятиями ЖКХ попали Москва, Нижегородская, Московская области, Санкт-Петербург и Чечня.

Не выплаченные вовремя долги перед столичными предприятиями ЖКХ на конец апреля составили 61 млрд руб., это 13% от всей просроченной задолженности в этой сфере. За год просроченная задолженность в Москве выросла на 25%, в Московской области — на 43%, в Нижегородской — на 30% (в обоих регионах — до 35 млрд руб.). В Петербурге рост год к году составил только 10%, но с начала января просроченная задолженность выросла на 24%, до 23 млрд руб. Похожая ситуация и в Чечне: по сравнению с апрелем прошлого года просроченная задолженность выросла всего на 72 тыс. руб., но поскольку к концу года долги перед жилищно-коммунальным комплексом республики активно гасили, весной просрочка начала расти и с начала года поднялась на 26%, до 16 млрд руб.

В абсолютных значениях в первых четырех регионах наибольший объем начислений, поэтому там и просроченная задолженность может быть больше, поясняет предправления некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. Она добавляет, что Чечня могла попасть в пятерку из-за низких темпов собираемости платежей.

Сильнее всего за год просроченная задолженность выросла в Дагестане: к концу апреля 2020 года просрочка перед предприятиями ЖКХ составляла 2,1 млрд руб., а через год уже в пять раз больше — почти 10,9 млрд руб. На втором месте по темпам роста просроченных долгов оказалась Ингушетия, где просрочка выросла в три раза — c 966 млн руб. до почти 3 млрд. Но этот рост во многом связан с низкой базой: просрочка в республике резко снизилась как раз в апреле прошлого года, хотя еще в начале 2020-го составляла около 4 млрд руб.

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Каждый год 1 июля растут тарифы за ЖКУ, и в прошлом году максимальные индексы возможного роста тарифов были установлены для республик Северного Кавказа: например, для Дагестана это были 5,2%, Чечни — 6,5%, Ингушетии — 5,1%.

Разворотнева связывает рост показателя просроченной задолженности в Дагестане с улучшением учета долгов. В республике, по словам собеседника РБК, до недавнего времени коммунальные платежи собирались в основном наличкой: «Ходили сборщики по домам и собирали, некоторые дома годами стояли не подключенные к сетям официально. При этом свет и газ там были, и деньги с жителей собирали, только поступали ли они ресурсоснабжающим организациям, непонятно». Сейчас в республике идет процесс перехода к электронным методам оплаты, отмечает Разворотнева.

РБК направил запросы в администрации всех перечисленных регионов.

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Почему в целом растут просроченные долги

В целом рост просроченной задолженности Разворотнева связывает с падением доходов населения и с ухудшением финансового положения компаний во время пандемии. По ее словам, основной рост просроченной задолженности наблюдался весной прошлого года, а в этом году рост может быть связан с улучшением учета задолженности предприятиями ЖКХ. Ухудшающаяся экономическая ситуация заставляет улучшать дисциплину учета, поясняет эксперт.

Что касается непосредственно населения, то там рост задолженности может быть также связан с тем, что с начала года организации ЖКХ вновь вправе начислять пени за жилищно-коммунальные услуги, продолжает Разворотнева. В разгар коронавирусных ограничений в прошлом году правительство ввело мораторий на начисление пеней, он действовал с апреля прошлого года по 1 января 2021 года. Общий размер начисленных пеней не раскрывался.

По мнению Невмержицкой, возросшую просроченную задолженность можно объяснить и сезонными колебаниями. В первом полугодии, как правило, наблюдается рост задолженности, во втором — спад, то есть перед окончанием года потребители стараются гасить долги, обращает внимание эксперт.

Операционный директор «ПИК-Комфорт» Илья Розанов говорит, что для его компании наиболее остро проблема просроченной задолженности стояла во втором и третьем кварталах 2020 года, когда она выросла на 18%. Он связывает это с экономической неопределенностью, вызванной пандемией. За счет развития онлайн-оплаты удалось переломить этот тренд, говорит Розанов.

РБК направил запрос в Минстрой.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: ЖКХ , ЖКУ , Долги , Просроченная задолженность , неплатежи
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