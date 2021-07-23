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Пожарные расчеты
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Пожарные расчеты
Газета № 116 (3405) (2307) Политика,
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Пожарные расчеты

Площадь охваченных огнем лесов стремительно расширяется
В России лесные пожары охватывают все большие территории. Их общая площадь уже имеет шансы превысить норму, указывают эксперты. Какие регионы охвачены огнем и какие меры принимают власти — в материале РБК
Фото: пресс-служба Авиалесохраны / ТАСС
Фото: пресс-служба Авиалесохраны / ТАСС

Каков масштаб лесных пожаров

По данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, общая площадь лесных пожаров с начала нынешнего года составила в России 10,2 млн га, что больше территории Латвии или Эстонии. На 22 июля площадь действующих лесных пожаров в России превысила 785 тыс. га, сообщала «Авиалесохрана». В 2020 и 2019 годах леса горели на площади 16,5 млн га, в 2018-м — на 15,4 млн га.

Каждый год в среднем выгорает около 15 млн га леса, рассказал РБК главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. «Уже по сегодняшним данным совершенно точно понятно, что этот год по площади пожаров будет выше среднего. Что изменилось за последние годы, так это то, что у нас не просто иногда случаются пики, когда много пожаров, а горит много каждый год», — отметил он.

Этот год пока находится на пятом месте с начала века по площади лесных пожаров, сообщил РБК руководитель лесного отдела «Гринписа» Алексей Ярошенко. По его словам, больше за этот же период было только в 2003 году (13,4 млн га), в 2012-м (13,1 млн га), в 2008-м (12,4 млн га) и в 2018-м (12,0 млн га).

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Где сильнее всего горят леса

Из-за лесных пожаров режим ЧС на всей территории введен в трех субъектах: Якутии, Карелии и Челябинской области. Еще в семи регионах (Вологодская и Иркутская области, Коми, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Чукотский АО) режим ЧС введен в отдельных районах.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии. По данным минэкологии республики, сейчас в Якутии 227 природных пожаров, общая площадь которых составила более 1,5 млн га. Леса горели в национальном парке «Ленские столбы», а также в заповеднике «Олекминский». Из-за пожаров в столице республики Якутске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих воздух веществ, а горожанам власти рекомендовали минимизировать свое нахождение на улице, плотно закрыть двери и окна. Задымление и, как следствие, плохая видимость привели к временной остановке паромов по Лене и перебоям в авиасообщении.

В Карелии на текущий момент действуют 30 лесных пожаров на площади почти 9 тыс. га. Сразу в пяти районах республики площади лесных пожаров превысили средние многолетние значения, были эвакуированы 637 жителей. Чуть меньше, почти 6 тыс. га пожара, на 22 июля фиксируют в Хабаровском крае, сообщил РБК председатель регионального Комитета лесного хозяйства Вадим Сабуров. Северную часть края накрыл дым из Якутии, жители чувствовали запах гари.

В Красноярском крае площадь действующих пожаров составляет 4,3 тыс. га, сообщили РБК в пресс-службе правительства края, добавив, что все очаги возгораний находятся в отдаленных и труднодоступных территориях. В труднодоступной удаленной местности и пожары в Чукотском АО. Там площадь, пройденная пожарами, составляет 188 тыс. га, рассказали РБК в пресс-службе правительства округа.

Пожары затронули также Иркутскую и Челябинскую области. В начале июля в Челябинской области огонь перешел на два населенных пункта — Джабык и Запасное. В результате сгорели 72 строения, в том числе 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов. В Джабыке обнаружили тело одного погибшего, почти 20 жителям понадобилась медицинская помощь.

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Глава Якутии объяснил отказ от помощи Ди Каприо с лесными пожарами Айсен Николаев

Какие факторы способствуют росту площади пожаров

Причиной возгораний власти регионов называют сухие грозы на фоне многодневной аномальной жары. Пожары усугубляются сильной засухой, поэтому огонь распространяется быстрее. Глава Якутии Айсен Николаев связал лесные пожары с глобальным изменением климата — по его словам, средняя температура июня была выше 20ºС, в то время как средняя должна быть 15ºС.

Эксперт WWF Константин Кобяков также говорит об изменении климата в качестве фактора, способствующего пожарам. «Важно то, что увеличивается число неблагоприятных природных явлений, которые могут приводить к пожарам, — это и засухи, периоды с высокой температурой, сила ветра. Раз выше риски, то растет и число пожаров», — сказал он. Но ключевая причина природных пожаров кроется в действиях человека и в его неосторожном обращении с огнем, подчеркивает Кобяков.

Повышенные риски возгораний требуют повышенного внимания к пожарной работе, уверен эксперт. По его словам, в новых условиях пожарная работа принципиально не меняется и остается недофинансированной. «Немного растет численность авиалесоохраны, добавляется количество, новый центр планируется открыть. Но это скорее позволяет остаться на том же уровне, но не кардинально изменить ситуацию», — заключил он.

Что предпринимают власти

Ликвидировать пожары в Якутии помогают самолеты МЧС и Минобороны. Авиация МЧС подключилась к тушению с 1 июля, сейчас на территории республики 13 единиц федеральной авиатехники — это Ил-76, БЕ-200, вертолеты МИ-8. Для борьбы с лесными пожарами также используют авиадесанты пожарных, которые забрасываются в недоступные районы. В трех районах Якутии «Авиалесохрана» вызвала искусственные дожди, для чего использовался специальный самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон».

В Челябинской области к тушению лесных пожаров подключены 4389 человек и 1883 единицы техники, рассказали РБК в пресс-службе области. В пресс-службе Красноярского края сообщили РБК, что для оперативного реагирования с конца июня в крае мобилизовали дополнительные силы: в районы, где возможно осложнение обстановки, переброшены более 270 бойцов лесного спецназа, организованы две новые точки дозаправки авиации. В 2021 году общий объем финансирования на проведение работ по обнаружению и тушению лесных пожаров в Красноярском крае составляет около 1,5 млрд руб., добавили в пресс-службе края.

В регионе на базе аэропорта Черемшанка создается лесопожарный центр, который будет оперативно реагировать на пожары на Дальнем Востоке и в Сибири, рассказал журналистам министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, в центре «Север» уже начали набор парашютистов-десантников, планируется закупить 112 единиц специализированной техники и больше 1800 единиц пожарного оборудования и снаряжения.

К тушению пожаров в Карелии привлечено около 900 человек, а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 160 единиц техники. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов, также объявлен сбор волонтеров, которые хотят помочь в ликвидации лесных пожаров.

Автор: Елизавета Ламова.
Теги: лесные пожары , пожары , Республика Саха (Якутия) , МЧС , леса
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