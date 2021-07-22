Фол последней одежды

Розничные сети прогнозируют рост цен на продукцию легкой промышленности в осенне-зимнем сезоне

В новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут, по прогнозам ретейлеров, подорожать минимум на 10%. Основные причины — рост цен на перевозку и сырье. Хотя закупки новых коллекций сети снижать не собираются

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Коллекции нового сезона прибавят в цене 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. Осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18–20%, предупреждает владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Схожий прогноз дает и Андрей Павлов, основатель Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte).

На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье, объясняют ретейлеры. Они напоминают, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз. Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла $3 тыс., сейчас она доходит до $10 тыс., и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка, объясняет Ярошенко.

Хлопок с начала года подорожал на 35%, «значительно» выросла и стоимость всех материалов, связанных с «химией», то есть тех, где задействованы нефтепродукты, перечисляет Мельников. В частности, по его словам, подорожало синтетическое волокно — эластан. Американский производитель спортивной одежды верхнего ценового сегмента Lululemon скупил лучший эластан на рынке, и вслед за возникшим дефицитом у известных производителей волокна цены подняли и «ноунейм-компании», уточняет Мельников.

По словам ретейлеров, на ценах также сказывается ослабление рубля. Кроме того, как уточняет Павлов из Zenden Group, растут инвестиции в открытие магазинов: с прошлого года цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды: «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно».

Повышать цены готовы не все ретейлеры: в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) они остаются на уровне 2019 года. Группе, как говорит ее гендиректор Михаил Уржумцев, удается балансировать в регулировке маржи и расходной части. Прогнозировать цены в 2022 году Уржумцев не стал: «Все наши планы вызывают улыбку Господа Бога».

Что было с ценами в начале года

Увеличившаяся стоимость перевозок и сырья начала оказывать влияние на розничные цены уже с четвертого квартала 2020 года. В среднем, по оценке Павлова, они выросли на 5–10%, но те, у кого были большие товарные запасы, могли нивелировать частично этот рост». Предупреждали о росте стоимости продукции к летнему сезону и другие ретейлеры.

По большинству товарных категорий рост розничных цен в январе—июне этого года был на уровне 4–5%, свидетельствуют доступные данные Росстата. Согласно официальной статистике, больше всего — на 8%, в среднем до 137 руб. за штуку, — подорожали детские трусы. На 7%, до 1,9 тыс. руб., выросла цена пары перчаток из натуральной кожи. Четыре товарные категории, попадающие в ежемесячный мониторинг, в первом полугодии даже подешевели: например, шерстяные и полушерстяные шарфы — на 5%, в среднем до 847 руб. за штуку.

Какой спрос ожидают ретейлеры

В этом году продавцы одежды и обуви восстанавливают продажи после провала в 2020-м, когда, по подсчетам Fashion Consulting Group, рынок в денежном выражении сократился на 17%, до 1,9 трлн руб. У «Глории Джинс» в январе—июне 2021 года продажи по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросли на 86%, во втором полугодии прирост будет на уровне 25–30%, оценивает Мельников, не называя абсолютных значений. Он признает, что в июле продажи снизились год к году примерно на 20% из-за жары во многих регионах и истории с QR-кодами, снизившей трафик в торговых центрах. У Melon Fashion Group продажи во всех странах присутствия и каналах выросли в первом полугодии, по словам Уржумцева, на 98%.

Нет смысла сопоставлять текущие продажи с 2020 годом, в сравнении с доковидным 2019-м первое полугодие «просело на 10%», констатирует Павлов из Zenden Group. Однако он ожидает, что во втором полугодии продажи вернутся на аналогичный уровень 2019 года, «если не будет снова каких-то негативных историй — перекрытий Суэцкого канала или локдаунов».

Рынок превысит показатели 2020 года, но на 2–6% будет отставать от уровня 2019 года, прогнозирует гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, значительную роль в восстановлении продаж играет отложенный спрос и средства, сэкономленные в отсутствие поездок и некоторых видов развлечений. Среди негативных факторов — ограниченная покупательная способность населения, низкий индекс покупательской уверенности и активное развитие онлайн-торговли.

Про невысокую покупательную способность говорят и сами продавцы, но все опрошенные РБК ретейлеры при этом наращивают объемы коллекций. «По результатам первого полугодия мы видим рост, этому живому рынку нужны живые коллекции с трендовыми вещами по доступной цене», — объясняет Уржумцев. Весной 2020 года, напоминают собеседники РБК, многие компании либо остановили поставки новых коллекций, либо значительно их сократили, ожидая вследствие пандемии плохих продаж осенью. Например, Zenden на 20% в прошлом году сократил свои закупки, но в этом году значительно нарастил коллекцию, говорит Павлов, не приводя точных параметров.