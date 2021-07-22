Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,38 73,42 EUR Нал. 87,70 86,71 USD Бирж. 73,86 -0,15 EUR Бирж. 87,15 -0,10 USD ЦБ. 74,49 +0,00 EUR ЦБ. 87,60 -0,17 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 32059,00 -56,00 IMOEX 3722,96 +0,50% RTSI 1586,10 +1,15% Brent 72,16 +0,08% DJIA 34798,00 +0,83% Nasdaq 14631,95 +0,92%
Фол последней одежды
Лента новостей
Акции FibroGen на дне: рухнули из-за проблем с препаратом. Пора покупать? 09:29, PRO СМИ узнали о передаче брату Гуцериева контроля над «Нефтисой» 09:22, Бизнес Мэр затопленной в июне Керчи уволился после разговора с Аксеновым 09:10, Политика Неземные риски: чем «компании-пустышки» опасны для космического туризма 09:09, PRO Риск закрытия более 100 банков, одежда подорожает. Главное за ночь 09:07, Общество В институте Ухани ответили на сообщения о болевших COVID в 2019-м ученых 09:05, Общество Как обезопасить удаленные рабочие места от утечек информации 09:02, РБК и Онланта Открытие России: удастся ли с нуля построить новую отрасль экономики 09:00, Мнение Газзаев предложил не спешить называть фаворитов нового сезона РПЛ 09:00, Спорт Число жертв наводнения в Китае увеличилось до 33 человек 08:52, Общество В Москве разрешили проходить ревакцинацию во всех прививочных пунктах 08:46, Общество Стало известно количество допущенных на открытие Олимпиады зрителей 08:34, Спорт Как изменились ноутбуки Zenbook за десять лет 08:33, РБК и ASUS Китай против расследования ВОЗ. Самое актуальное о пандемии на 22 июля 08:17, Общество Против первого замглавы Минприроды Хакасии завели дело о растрате 08:10, Политика От турки до кофемашины: пять популярных методов заваривания кофе 08:03, РБК и Siemens Москва поставила рекорд по средней ипотеке перед обновлением госпрограммы 08:00, Финансы В Новосибирске неизвестные «заминировали» детские сады 07:45, Общество Три способа снизить затраты на командировки на 15% 07:34, РБК и Smartway Музыканты и врачи вместо спортсменов: кто баллотируется в Госдуму и зачем 07:30, Политика Глава ГИБДД Ставрополья заявил о непричастности к дизайну особняка 07:24, Политика Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о COVID 07:07, Политика Куда и сколько инвестирует сооснователь Genotek Артем Елмуратов 07:06, РБК и Сбер Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь осенью 07:00, Бизнес Байден заявил о распространении пандемии среди непривитых американцев 06:41, Общество Джезва, пуровер или кофемашина: как готовить кофе дома 06:32, РБК и Siemens Режиссера церемонии открытия Игр в Токио уволили из-за шутки про Холокост 06:31, Спорт Энергия Дальнего Востока: инвестиционный климат Хабаровского края 06:01, РБК и Хабаровский край
Газета
Фол последней одежды
Газета № 115 (3404) (2207) Бизнес,
0

Фол последней одежды

Розничные сети прогнозируют рост цен на продукцию легкой промышленности в осенне-зимнем сезоне
В новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут, по прогнозам ретейлеров, подорожать минимум на 10%. Основные причины — рост цен на перевозку и сырье. Хотя закупки новых коллекций сети снижать не собираются
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Коллекции нового сезона прибавят в цене 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. Осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18–20%, предупреждает владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Схожий прогноз дает и Андрей Павлов, основатель Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte).

На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье, объясняют ретейлеры. Они напоминают, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз. Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла $3 тыс., сейчас она доходит до $10 тыс., и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка, объясняет Ярошенко.

Экономика
Стоимость морских грузоперевозок выросла до рекордного уровня Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Хлопок с начала года подорожал на 35%, «значительно» выросла и стоимость всех материалов, связанных с «химией», то есть тех, где задействованы нефтепродукты, перечисляет Мельников. В частности, по его словам, подорожало синтетическое волокно — эластан. Американский производитель спортивной одежды верхнего ценового сегмента Lululemon скупил лучший эластан на рынке, и вслед за возникшим дефицитом у известных производителей волокна цены подняли и «ноунейм-компании», уточняет Мельников.

По словам ретейлеров, на ценах также сказывается ослабление рубля. Кроме того, как уточняет Павлов из Zenden Group, растут инвестиции в открытие магазинов: с прошлого года цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды: «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно».

Повышать цены готовы не все ретейлеры: в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) они остаются на уровне 2019 года. Группе, как говорит ее гендиректор Михаил Уржумцев, удается балансировать в регулировке маржи и расходной части. Прогнозировать цены в 2022 году Уржумцев не стал: «Все наши планы вызывают улыбку Господа Бога».

Что было с ценами в начале года

Увеличившаяся стоимость перевозок и сырья начала оказывать влияние на розничные цены уже с четвертого квартала 2020 года. В среднем, по оценке Павлова, они выросли на 5–10%, но те, у кого были большие товарные запасы, могли нивелировать частично этот рост». Предупреждали о росте стоимости продукции к летнему сезону и другие ретейлеры.

Бизнес
Ретейлеры предупредили о росте цен на одежду к лету Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По большинству товарных категорий рост розничных цен в январе—июне этого года был на уровне 4–5%, свидетельствуют доступные данные Росстата. Согласно официальной статистике, больше всего — на 8%, в среднем до 137 руб. за штуку, — подорожали детские трусы. На 7%, до 1,9 тыс. руб., выросла цена пары перчаток из натуральной кожи. Четыре товарные категории, попадающие в ежемесячный мониторинг, в первом полугодии даже подешевели: например, шерстяные и полушерстяные шарфы — на 5%, в среднем до 847 руб. за штуку.

Какой спрос ожидают ретейлеры

В этом году продавцы одежды и обуви восстанавливают продажи после провала в 2020-м, когда, по подсчетам Fashion Consulting Group, рынок в денежном выражении сократился на 17%, до 1,9 трлн руб. У «Глории Джинс» в январе—июне 2021 года продажи по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросли на 86%, во втором полугодии прирост будет на уровне 25–30%, оценивает Мельников, не называя абсолютных значений. Он признает, что в июле продажи снизились год к году примерно на 20% из-за жары во многих регионах и истории с QR-кодами, снизившей трафик в торговых центрах. У Melon Fashion Group продажи во всех странах присутствия и каналах выросли в первом полугодии, по словам Уржумцева, на 98%.

Нет смысла сопоставлять текущие продажи с 2020 годом, в сравнении с доковидным 2019-м первое полугодие «просело на 10%», констатирует Павлов из Zenden Group. Однако он ожидает, что во втором полугодии продажи вернутся на аналогичный уровень 2019 года, «если не будет снова каких-то негативных историй — перекрытий Суэцкого канала или локдаунов».

Рынок превысит показатели 2020 года, но на 2–6% будет отставать от уровня 2019 года, прогнозирует гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, значительную роль в восстановлении продаж играет отложенный спрос и средства, сэкономленные в отсутствие поездок и некоторых видов развлечений. Среди негативных факторов — ограниченная покупательная способность населения, низкий индекс покупательской уверенности и активное развитие онлайн-торговли.

Про невысокую покупательную способность говорят и сами продавцы, но все опрошенные РБК ретейлеры при этом наращивают объемы коллекций. «По результатам первого полугодия мы видим рост, этому живому рынку нужны живые коллекции с трендовыми вещами по доступной цене», — объясняет Уржумцев. Весной 2020 года, напоминают собеседники РБК, многие компании либо остановили поставки новых коллекций, либо значительно их сократили, ожидая вследствие пандемии плохих продаж осенью. Например, Zenden на 20% в прошлом году сократил свои закупки, но в этом году значительно нарастил коллекцию, говорит Павлов, не приводя точных параметров.

Что говорит таможня

Импорт одежды и обуви в 2020 году ожидаемо снизился по сравнению с предыдущим годом, но не драматически. За весь прошлый год, по информации Федеральной таможенной службы, в Россию было завезено 281,1 тыс. т одежды (без головных уборов), что на 9% меньше, чем в 2019-м. В денежном выражении импорт снизился на 6%, до $6,9 млрд. Поставки обуви из-за рубежа сократились в 2020 году на 7%, до 214,9 тыс. т, в натуральном выражении и на 15%, до $3,9 млрд, — в денежном.

По итогам первых пяти месяцев 2021 года импорт одежды (без головных уборов) превысил 125,5 тыс. т, на $2,9 млрд, превзойдя показатели и 2020-го и 2019-го: в натуральном выражении, соответственно, на 29 и 14%, в денежном — на 20 и 10%.

Такая же ситуация с поставками из-за границы обуви, они достигли 93 тыс. т на $1,3 млрд, что на 12% больше, чем за первые пять месяцев 2020 и 2019 годов в натуральном выражении (в денежном прирост составил 14% к прошлому году и 1% к позапрошлому).

Автор: Анна Левинская.
Теги: одежда , обувь , цены , Ретейлеры
Материалы по теме
Ретейлеры предупредили о росте цен на одежду к лету Бизнес
Мордашов заявил о «подарке металлургам Европы» из-за пошлин на металл Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter