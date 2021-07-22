Алюминиевые заводы готовятся к консервации

UC Rusal предупредила о возможном сокращении производства из-за введения экспортных пошлин

UC Rusal из-за введения пошлин придется закрыть некоторые производства, работающие на грани рентабельности, сообщил замгендиректора компании. Речь идет о мощностях по выпуску сотен тысяч тонн продукции при экспорте 2,8 млн т

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Из-за введения экспортных пошлин с августа 2021 года UC Rusal может закрыть некоторые производства, работающие на грани рентабельности. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора компании по продажам в России Роман Андрюшин.

«Возможно, нам придется подумать о консервации некоторых видов производства. Темпы запуска нового Тайшетского алюминиевого завода тоже могут быть пересмотрены», — сообщил он. UC Rusal вложила в строительство ориентированного на экспорт Тайшетского завода $1,6 млрд, оно продолжается уже более 13 лет. Мощность первой очереди завода составит 428,5 тыс. т алюминия в год, запуск запланирован на конец этого года.

По словам Андрюшина, консервация может коснуться мощностей по выпуску сотен тысяч тонн продукции, которая после введения пошлин станет убыточной. Всего компания производит около 4 млн т алюминиевой продукции в год, из которых 2,8 млн т идут на экспорт. «Если мы не будем производить эту номенклатуру, то, естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями», — подчеркнул он.

Почему власти решили ввести пошлины

В конце июня правительство решило ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов на пять месяцев — с 1 августа по 31 декабря. Ставка пошлины на алюминий составляет 15% от цены, но не менее $254 на тонну. Алюминий торгуется на уровне около $2450 за тонну — таким образом, экспортная пошлина с тонны может составить более $368.

Экспортные пошлины — это мера российских властей в ответ на резкий рост стоимости металлов, в том числе для госстроек, с декабря прошлого года. Как говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК, металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. По его оценке, за эти пять месяцев бюджет может получить от экспортных пошлин на черные металлы 113–114 млрд руб., а также около 50 млрд руб. от цветной металлургии. Эта сумма составляет лишь «незначительную часть» — около 20–25% — сверхприбыли, которую российские металлурги получили благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых рынках, отмечал чиновник.

«К сожалению, мы попали рикошетом в общее движение по принуждению участников рынка к снижению цен. Мы наблюдали взрывной рост цен в части арматуры и проката, но в этой ценовой гонке не участвовали», — отметил топ-менеджер UC Rusal. По его словам, компания еще в 2013 году получила предписание ФАС, ограничивающее рост цен.

Удорожание на рынке алюминия действительно оказалось менее существенным, чем на рынках стального проката, где цены увеличились более чем в два раза, подтверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Поэтому применение жесткой пошлины к UC Rusal, продукция которой в основном идет на экспорт, — это спорное решение», — полагает он. Помимо роста цен на металлы растет цена и на сырье — глинозем и бокситы. Хотя заводы по их производству и принадлежат UC Rusal, но издержки на их добычу выросли по всему миру, поэтому компания испытывает некоторое давление на рентабельность, отмечает Гришунин.

«Для нас было вдвойне неожиданным решение ввести экспортную пошлину, так как UC Rusal не имеет сейчас никакой сверхприбыли, особенно на внутреннем рынке», — сказал топ-менеджер компании. По оценке Андрюшина, потери компании за пять месяцев действия пошлины могут составить «сотни миллионов долларов». По оценке аналитиков «ВТБ Капитала», пошлина обойдется UC Rusal в $389 млн.

Что мешает UC Rusal поднять цены за рубежом

Для большей части долгосрочных контрактов у UC Rusal нет возможности включить пошлину в цену, говорит Андрюшин. «Хотя мы и большой участник рынка, но не единственный, на нашу долю приходится около 12–13% объемов рынка» за пределами Китая, добавил он.

По данным аналитиков Fitch Ratings, экспортные пошлины могут повлиять на мировые цены на алюминий, поскольку российская компания занимает значительную долю рынка. После заявления российского правительства о введении пошлин на алюминий премии подскочили до максимумов с момента ввода санкций США против UC Rusal в 2018 году — до $640 на тонну в США и $317 на тонну в Европе, пишет Reuters.

Но рынок алюминия не является дефицитным, поэтому китайские производители легко смогут вытеснить российскую компанию в случае роста цен на ее продукцию на мировых рынках, отмечает Гришунин.