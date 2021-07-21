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Москва страхуется от «Талибана» учениями
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Газета
Москва страхуется от «Талибана» учениями
Газета № 114 (3403) (2107)
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Москва страхуется от «Талибана» учениями

Спецпредставитель президента России по Афганистану оценил перспективы мирного урегулирования в Исламской республике
Значительная часть руководства запрещенного в России движения «Талибан» склонна к политическим переговорам, заявил Замир Кабулов. Но пока они результата не дали, и Россия проведет у границы с Афганистаном масштабные военные учения
Замир Кабулов (слева)
Замир Кабулов (слева) (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Как в Москве оценивают готовность талибов к диалогу

За время, прошедшее после свержения в Афганистане режима талибов, движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) значительно изменилось, заявил на конференции дискуссионного клуба «Валдай» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«За двадцать с лишним лет основная часть руководства наелась войны вдоволь и понимает, что надо искать политические выходы из сложившегося тупика. И внутренне я чувствую и вижу это не только по словам, что они готовы к политическому компромиссу. Но политический компромисс должен быть достойно преподнесен», — сказал 20 июля дипломат, который полторы недели назад вел в Москве переговоры с делегацией талибов.

Однако внутри «Талибана» несколько течений, добавил он. «Движение не стоит на месте, появляются третье и четвертое поколения молодых пассионарных бойцов, которые никогда не жили в свободном, спокойном, неоккупированном Афганистане. И они убеждены, что воюют за освобождение своей родины от оккупантов и за ценности ислама, как они их видят. Эта часть движения настроена радикально, именно они погибают сейчас в военных действиях», — уточнил Кабулов.

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По его мнению, в «Талибане» «старшее поколение не может не считаться с крайними настроениями и эмоциями своих боевиков».

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Еще одним отличием современного «Талибана» можно считать отказ от глобального джихада, продолжил Кабулов. Нынешних талибов «не интересуют соседние страны, о чем они говорили последние семь лет». «Если мы будем механически сравнивать первое появление талибов с сегодняшним, тогда мы в тупик зайдем. Тогда были группировки, настроенные экстремистски, был жив мулла Омар, Усама бен Ладен, была смычка глобальных джихадистов. У тех такие идеи были. Эти открещиваются полностью от своего ошибочного прошлого и уверяют, что заняты чисто внутренней повесткой дня», — сказал спецпредставитель российского президента.

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Делегация политического офиса «Талибана» в ходе визита в Москву обещала, что военные действия не выйдут за пределы Афганистана. По мнению Кабулова, «Талибан» придерживается этого обязательства.

Москва на протяжении последних семи лет поддерживает диалог с талибами, хотя организация и признана в России запрещенной. Замир Кабулов необходимость этого объяснял так: «Представьте, что если бы мы семь лет назад не стали наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане».

Насколько успешно идет наступление «Талибана»

Успехи талибов в противостоянии с правительственными войсками Кабулов объясняет их сильной внутренней мотивацией: «У талибов есть вера в свою правоту, а у афганской армии нет этой веры».

В настоящее время талибы утверждают, что контролируют почти 85% территории страны. Как заметил Кабулов, во всех крупных городах пока действуют официальные власти, но в ближайшее время «Талибан» может захватить два-три административных центра. При этом он полагает, что для захвата и длительного удержания крупных провинций талибам сил не хватит.

По данным проекта Long War Journal, их соединения угрожают 16 из 34 провинциальных столиц, а 18 провинций находятся под угрозой полного взятия.

На минувшей неделе сообщалось о том, что талибы установили контроль над несколькими пунктами пересечения границы с Таджикистаном и Пакистаном. Инциденты на таджико-афганской границе заставили российское командование запланировать учения на границе с Афганистаном. Они пройдут с 5 по 10 августа на таджикском полигоне Харб-Майдон, в 20 км от Исламской Республики, с участием таджикских и узбекских подразделений. Цель учений — отработка подготовки к ведению боевых действий совместной группировкой войск против отрядов незаконных вооруженных формирований, сообщило в понедельник командование войсками Центрального военного округа. На границу с Афганистаном уже переброшена военная техника с 201-й базы, включая танки Т-72. Всего на российской базе в Таджикистане проходят службу около 7 тыс. человек.

Кабулов при этом заявил во вторник, что на данный момент не зафиксировано ни одного случая, когда вооруженные отряды талибов пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном или пытались это сделать; при этом есть данные о том, что оттесненные на территорию сопредельных стран правительственные части открывали огонь по позициям боевиков.

Как идет политический процесс

18–19 июля в катарской Дохе возобновились переговоры делегации правительства Афганистана с талибами (обсуждались прекращение огня, обмен пленными и поиск путей диалога о создании переходного правительства национального единства), однако успехом они не завершились. Единственное, о чем сторонам удалось договориться, — зафиксировать в итоговом коммюнике необходимость «как можно скорее» найти компромисс, который отвечал бы «интересам и чаяниям всех мужчин и женщин в Афганистане в свете исламских принципов».

При этом со вторника афганцы начинают празднование священного Ид аль-адха (Курбан-байрама), и в прошлые годы «Талибан» на прекращение огня по случаю праздника соглашался.

В понедельник дипмиссии 15 стран, работающих в Кабуле, включая США, Великобританию, Канаду и несколько государств ЕС, выступили с совместным заявлением о том, что наступление «Талибана» противоречит его заявлениям «о поддержке урегулирования конфликта и дохийского мирного процесса». На следующий день неизвестные атаковали «зеленую зону» в центре Кабула, где расположен дворец президента и посольства, — разрывы ракет были слышны во время прямой трансляции праздничной молитвы президента Ашрафа Гани и руководства страны. Несмотря на громкие взрывы, президент продолжил молитву.

Несмотря на провал переговоров, талибы продолжают подчеркивать свою заинтересованность в поиске мирного решения. «В выступлении главы делегации талибов прозвучали призывы к национальному примирению, единству афганцев и территории страны, правительственная делегация также использовала примирительные выражения. Заседание было положительным, и «Талибан» рассчитывает, что встречи в будущем тоже принесут положительный результат», — заявил представитель политического офиса движения в Катаре Мухаммед Наим. Дата следующего раунда переговоров пока не назначена. Глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла также заверил участников встречи в Дохе в приверженности правительства мирному решению конфликта.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев.
Теги: Афганистан , Талибан
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