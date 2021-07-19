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QR сделал свое дело, QR может уйти
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QR сделал свое дело, QR может уйти
Газета № 112 (3401) (1907)
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QR сделал свое дело, QR может уйти

Московские власти отменили ограничения для невакцинированных на посещение кафе и ресторанов
В столичном регионе с понедельника отменили QR-коды в кафе и ресторанах. Почему система QR-кодов проработала в Москве только три недели и как бизнес отреагировал на решение властей, разбирался РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

С понедельника, 19 июля, в Москве отменяется система QR-кодов, объявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Это решение мэрия приняла совместно с правительством, рассказали РБК два источника, близких к московским властям. Собянин 16 июля обсудил его с премьер-министром Михаилом Мишустиным, рассказали собеседники РБК.

Система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников. Всего за последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19, сообщил в обращении Собянин. По его словам, задача по стимулированию вакцинации была выполнена благодаря московским рестораторам.

Cобеседник РБК в мэрии допустил, что снятие ограничений связано и с проблемами «задыхающегося» ресторанного бизнеса. «Кафе было плохо, многие плохо пережили еще локдаун, а это все (введение QR-кодов. — РБК) их вообще убивало, так что не в последнюю очередь систему решили отменить из жалости и понимания», — уточнил он.

Вслед за столицей об отмене QR-кодов в кафе с 19 июля заявили и власти Подмосковья.

Бизнес
Бизнес заявил об «истощении локдауном» и «ликовании» от отмены QR-кодов Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Система QR-кодов была введена в Москве в конце июня. С 28 июня без них невозможно было попасть в заведения общепита (кроме летних веранд) и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Ограничение было введено для людей старше 18 лет, несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых.

Продажи в московских ресторанах и кафе после этого упали вдвое, писал РБК на основе подсчетов аналитического ресурса «Чек Индекс» «Платформы ОФД».

Позже QR-коды начали проверять и на входе в некоторые музеи — в Музее космонавтики, в музее-заповеднике «Царицыно» и музее-усадьбе «Кусково». Минкультуры также рекомендовало ввести такую систему своим подведомственным учреждениям в Москве, включая федеральные театры и кинотеатры.

Основанием для получения QR-кода были сертификат о вакцинации, сведения о перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом, если человек болел «официально» и попал в государственный регистр, либо «чистый» ПЦР-тест.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в разговоре с журналистами допустил, что система QR-кодов может быть расширена и на другие отрасли. Источник РБК утверждал, что проверка кодов может начаться и в общественном транспорте (такая мера обсуждалась и властями Подмосковья).

Блок видео рекомендаций

После введения системы QR-кодов, а также обязательной вакцинации для работников ряда отраслей ее темпы в столице действительно выросли. К 7 июля Москва впервые с весны, по подсчетам РБК, попала в пятерку регионов с наибольшим процентом вакцинированных жителей.

16 июля в России в очередной раз был установлен рекорд по смертности от COVID-19: умерли 799 человек. Число зараженных за сутки по стране составило 25,7 тыс. человек, в Москве — 5382 заболевших. Помимо Москвы QR-коды ввели и в Подмосковье, Волгоградской области и Якутии. В Московской области QR-коды были нужны даже для посещения веранд кафе, а также зоопарков и детских игровых комнат. Также без кода нельзя было останавливаться в гостиницах больше чем на трое суток, а в такси принимать заказы на перевозку могли только привитые водители.

С QR-кодами возникали проблемы: так, военнослужащие и сотрудники спецслужб жаловались на невозможность получить коды из-за предусмотренных законом ограничений на передачу персональных данных.

Более 30 регионов ввели обязательную вакцинацию для сотрудников, занятых в определенных сферах деятельности. В Бурятии в течение двух недель действовал локдаун, затем его сняли, но часть ограничений осталась. В Туве, помимо прочего, решили остановить движение общественного транспорта по выходным дням.

Как отреагировал бизнес

«Мы рады, что мэр нас услышал», — заявила основатель сети «АндерСон» и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова. По ее словам, отмена требований о QR-кодах последовала после состоявшейся в четверг, 15 июля, встречи рестораторов с представителями мэрии, на которой она рассказала о тяжелой ситуации и попросила «закончить ограничения».

«Мы говорили о том, что за последние две недели закрылось почти 200 ресторанов, а за весь прошлый пандемийный год — 220. За две с половиной недели мы потеряли почти столько же заведений, как за весь предыдущий год, тяжелейший для индустрии», — говорит Татулова. Бизнес-омбудсмен надеется, что примеру Москвы последуют и власти остальных регионов — по ее мнению, в отличие от обязательной вакцинации QR-коды не оказали существенное влияние на принятие людьми решений о прививке.

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Представитель группы «Шоколадница» заявил РБК, что надеется, что восстановление потока посетителей произойдет «за пару недель, так как гости скучают по атмосфере кофеен, летним встречам с друзьями и с радостью вернутся в стены любимых кофеен и ресторанов». У компании привиты 76% сотрудников, указывает собеседник РБК. По словам представителя сети, дополнительных затрат на закупку оборудования для QR-кодов не было — считывать коды можно было обычными смартфонами.

Результаты первых дней работы общепита после введения QR-кодов бизнес оценивал как «удручающие»: «Гостей с веранд смыло ливнем, а в залы ресторанов почти никто не пришел». «В итоге мы имеем падение выручки в заведениях с верандами на 50%, в ресторанах без веранд — до 95%», — говорил РБК управляющий партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов тогда говорил, что загрузка и выручка у заведений снизились в среднем на 80%. Рестораны рассчитывали, что к ним пойдут 15–16% привитых жителей Москвы, но они не пришли — люди часто ходят в ресторан посидеть компанией, и, если хотя бы у одного человека из компании не будет QR-кода, «вся компания идет домой», пояснял Миронов.

В первые дни после введения QR-кодов выручка московских заведений общепита упала примерно на 20%, следовало из данных налоговой службы о движении денежных средств через кассы, переданных РБК вице-мэром Москвы Владимиром Ефимовым. Похожие данные давал проект «Тинькофф КоронаИндекс»: оборот в сфере общепита Москвы в первый день начала ограничений, 28 июня, упал лишь на 19% по сравнению с предыдущим понедельником (21 июня), при этом средний чек снизился только на 40 руб.

Различие в статистике Миронов объяснял тем, что мэрия видит «среднюю температуру по больнице», сравнивая неделю, начавшуюся с 28 июля, с предыдущей, когда уже не работали рестораны на фуд-кортах и выручка отрасли была ниже, чем несколько недель назад. Но картина у предприятий разная: например, «очень хорошо» работают столовые внутри предприятий, в которые пришли сотрудники предприятий, потому что для их посещения не требовался QR-код, в плюсе были те, кто торгуют навынос пиццей, суши и бургерами, и рестораны с большими летними верандами. Но у ресторанов без веранды, «как правило, все очень плохо», указывал Миронов.

Пик для столичного общепита приходится не на летние месяцы, а на декабрь, следует из данных управления Росстата по Москве и Московской области. До пандемии, в декабре 2019 года, оборот кафе, ресторанов и других заведений общепита превысил 19,7 млрд руб. В июне и июле 2019-го оборот составил 16,3 млрд и 17 млрд руб. соответственно. В июне 2020-го, когда летние веранды кафе смогли возобновить работу только в середине месяца и ближе к его концу посетителей разрешили пускать внутрь заведений, оборот московского общепита упал, по данным Росстата, до 9,5 млрд руб. В июле 2020-го, когда все ограничения были уже сняты, оборот вырос до 15,1 млрд руб.

Почему было принято такое решение

Отмена QR-кодов — в первую очередь предвыборное решение, считает политолог Александр Пожалов. По его словам, социология последних недель показывала высокое раздражение обязательной вакцинацией и другими инициативами чиновников по борьбе с коронавирусом.

Сейчас власть должна была перейти к массовым штрафам для бизнеса и закрытию точек, отмечает Пожалов. 15 июля истек срок, до которого руководители организаций и индивидуальные предприниматели обязаны были обеспечить проведение вакцинации первым компонентом 60% сотрудников. Но, по мнению политолога, жесткие меры перед выборами невозможны по политическим причинам. При этом Пожалов считает, что непоследовательность решений может осложнить дальнейшую работу с общественным мнением в рамках кампании за массовую вакцинацию и ревакцинацию.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елена Сухорукова.
Теги: Москва , коронавирус , QR-код , Подмосковье , Сергей Собянин
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