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Банки не пускают за руль ненадежных заемщиков
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Газета
Банки не пускают за руль ненадежных заемщиков
Газета № 111 (3400) (1607) Финансы,
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Банки не пускают за руль ненадежных заемщиков

НБКИ выявило снижение уровня одобрения заявок на автокредиты
Банки в июне 2021 года стали чаще отказывать покупателям автомобилей в выдаче кредита, оценили в НБКИ. Среди причин — третья волна пандемии и рост запросов на займы для подержанных авто на фоне дефицита новых машин
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российские банки в июне 2021 года снизили уровень одобрения заявок на автокредиты до 36,9%. В последний раз ниже этот показатель был в разгар действия антикоронавирусных ограничений — в апреле и мае 2020 года (27,1 и 30,7%). Об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК. За месяц уровень одобрения заявок на автокредиты сократился на 2,3 процентного пункта.

Последний раз доля удовлетворенных заявок на автокредиты росла в апреле 2021 года, когда она достигла 42%, но уже в мае снизилась до 39,2%. Расчеты НБКИ охватывают период с осени 2017 года.

Суммарный же уровень одобрения по всем заявкам на розничные кредиты планомерно растет, в июне 2021 года он составил 39,8%. Но из всех типов заявок эта тенденция прослеживается только в запросах на потребительские кредиты, где уровень удобрения в июне вырос до 36,2%. Доля удовлетворенных заявок на ипотеку тоже падает.

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Июнь стал рекордным месяцем по выдаче населению кредитов наличными Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Причины отказов

Снижение доли одобренных заявок на автокредиты в первую очередь связано с политикой банков, нацеленной на выдачу автокредитов заемщикам хорошего качества, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Долгосрочная тенденция снижения уровня одобрения кредитов на автомобиль наблюдается с 2017 года. «Ранее приоритет у банков был на формирование клиентской базы, сейчас — на качество портфеля», — уточнил Волков.

«Снижение уровня одобрений может быть обусловлено ростом спроса на автокредиты на фоне ускоряющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам. Это могло привести к увеличению запросов на кредит со стороны заемщиков с более высокой долговой нагрузкой, которым, вероятно, и было отказано в кредите», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

На автомобильном рынке наблюдается рост цен из-за дефицита новых автомобилей, указывает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. «Также банки находятся в ожидании перезапуска льготной программы кредитования (на льготные автокредиты планируется направить 5 млрд руб. в августе 2021 года) и до этого момента стараются не наращивать долю одобряемых заявок», — добавляет он.

Сейчас на рынке наблюдается дефицит новых автомобилей, из-за чего потребители все чаще обращают внимание на авто с пробегом, но банки наибольшее число требований в своих скоринговых моделях выдвигают именно к подержанным автомобилям, объясняет член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. «Растет и кредитование в данном сегменте, которое в целом снижает уровень одобрения по общему автокредитному портфелю», — говорит она.

Еще одна причина, по которой банки уменьшают количество одобряемых заявок, — экономия на комиссионном вознаграждении, говорит руководитель управления автокредитования банка Кирилл Григорьев. По его словам, дефицит автомобилей на рынке отразился не только на росте цены для клиента, но и на увеличении комиссии, которую дилеры выставляют банкам за оформление кредита.

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Аналитики предсказали новый годовой рекорд по выдаче ипотеки Фото: Олег Яковлев / РБК

По мнению старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова, банки стали перестраховываться и ужесточать требования по кредитным заявкам из-за обострения ситуации с пандемией. «В случае ускорения вакцинации и, как следствие, снижения числа заболевших банки будут повышать уровень одобрения», — считает Коршунов, добавляя, что раньше уже наблюдалась подобная динамика.

Ситуация в банках

  • «Росбанк Авто», который на начало 2021 года занимал среди российских банков второе место по размеру портфеля автокредитов, не видит резкого падения уровня одобрения заявок на автокредиты в прошлом месяце, говорит директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин. «Уровень одобрения автокредитов в «Росбанк Авто» по итогам июня сопоставим с данными мая и в целом превышает показатели, указанные в статистике НБКИ», — рассказал он. При выдаче кредита банк в любом случае индивидуально смотрит на каждого клиента и принимает решение на основе комплексного анализа заемщика, добавил Бородавин.
  • В ВТБ (третье место в рейтинге автобанков) одобрения по автокредитам в июне 2021 года сохранились на уровне около 50%, что в целом соответствует значениям как предыдущих месяцев, так и июня 2020 года. Банк не видит снижения уровня платежеспособности клиентов и необходимости изменения риск-процедур банка, поделился начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. На изменение общерыночного уровня одобрения, по мнению ВТБ, могли повлиять завершение программы господдержки, а также перераспределение спроса в сторону подержанных транспортных средств.
  • РГС Банк видит незначительное снижение уровня одобрения заявок в июне по сравнению с маем.
  • По словам представителя РНКБ, наблюдается незначительная волатильность уровня одобрений заявок на автокредиты, но не тенденция на его снижение.
  • У Тинькофф Банка в июне заявок было меньше, чем в мае, тенденция на снижение числа заявок наблюдается и в июле, отмечает Кирилл Григорьев. Это, по его словам, означает, что спрос начал падать, а вместе с ним — и уровень кредитоспособности клиентов, что влияет на уменьшение количества одобряемых заявок.
  • «В 2020-м был благоприятный период роста рынка, когда после пандемии платежеспособные клиенты восстановили спрос на покупку автомобилей, ограниченный в апреле—мае из-за пандемии и в целом неопределенной рыночной ситуации в экономике», — напоминает зампред правления банка «Зенит» Наталья Тутова. Но в этом году наблюдается падение качества клиентопотока, добавляет она.
Авторы: Евгения Чернышова, Юлия Кошкина.
Теги: Банки , автокредиты , Автомобили , кредиты
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