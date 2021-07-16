Банки не пускают за руль ненадежных заемщиков
Российские банки в июне 2021 года снизили уровень одобрения заявок на автокредиты до 36,9%. В последний раз ниже этот показатель был в разгар действия антикоронавирусных ограничений — в апреле и мае 2020 года (27,1 и 30,7%). Об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК. За месяц уровень одобрения заявок на автокредиты сократился на 2,3 процентного пункта.
Последний раз доля удовлетворенных заявок на автокредиты росла в апреле 2021 года, когда она достигла 42%, но уже в мае снизилась до 39,2%. Расчеты НБКИ охватывают период с осени 2017 года.
Суммарный же уровень одобрения по всем заявкам на розничные кредиты планомерно растет, в июне 2021 года он составил 39,8%. Но из всех типов заявок эта тенденция прослеживается только в запросах на потребительские кредиты, где уровень удобрения в июне вырос до 36,2%. Доля удовлетворенных заявок на ипотеку тоже падает.
Причины отказов
Снижение доли одобренных заявок на автокредиты в первую очередь связано с политикой банков, нацеленной на выдачу автокредитов заемщикам хорошего качества, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Долгосрочная тенденция снижения уровня одобрения кредитов на автомобиль наблюдается с 2017 года. «Ранее приоритет у банков был на формирование клиентской базы, сейчас — на качество портфеля», — уточнил Волков.
«Снижение уровня одобрений может быть обусловлено ростом спроса на автокредиты на фоне ускоряющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам. Это могло привести к увеличению запросов на кредит со стороны заемщиков с более высокой долговой нагрузкой, которым, вероятно, и было отказано в кредите», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
На автомобильном рынке наблюдается рост цен из-за дефицита новых автомобилей, указывает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. «Также банки находятся в ожидании перезапуска льготной программы кредитования (на льготные автокредиты планируется направить 5 млрд руб. в августе 2021 года) и до этого момента стараются не наращивать долю одобряемых заявок», — добавляет он.
Сейчас на рынке наблюдается дефицит новых автомобилей, из-за чего потребители все чаще обращают внимание на авто с пробегом, но банки наибольшее число требований в своих скоринговых моделях выдвигают именно к подержанным автомобилям, объясняет член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. «Растет и кредитование в данном сегменте, которое в целом снижает уровень одобрения по общему автокредитному портфелю», — говорит она.
Еще одна причина, по которой банки уменьшают количество одобряемых заявок, — экономия на комиссионном вознаграждении, говорит руководитель управления автокредитования банка Кирилл Григорьев. По его словам, дефицит автомобилей на рынке отразился не только на росте цены для клиента, но и на увеличении комиссии, которую дилеры выставляют банкам за оформление кредита.
По мнению старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова, банки стали перестраховываться и ужесточать требования по кредитным заявкам из-за обострения ситуации с пандемией. «В случае ускорения вакцинации и, как следствие, снижения числа заболевших банки будут повышать уровень одобрения», — считает Коршунов, добавляя, что раньше уже наблюдалась подобная динамика.
Ситуация в банках
- «Росбанк Авто», который на начало 2021 года занимал среди российских банков второе место по размеру портфеля автокредитов, не видит резкого падения уровня одобрения заявок на автокредиты в прошлом месяце, говорит директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин. «Уровень одобрения автокредитов в «Росбанк Авто» по итогам июня сопоставим с данными мая и в целом превышает показатели, указанные в статистике НБКИ», — рассказал он. При выдаче кредита банк в любом случае индивидуально смотрит на каждого клиента и принимает решение на основе комплексного анализа заемщика, добавил Бородавин.
- В ВТБ (третье место в рейтинге автобанков) одобрения по автокредитам в июне 2021 года сохранились на уровне около 50%, что в целом соответствует значениям как предыдущих месяцев, так и июня 2020 года. Банк не видит снижения уровня платежеспособности клиентов и необходимости изменения риск-процедур банка, поделился начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. На изменение общерыночного уровня одобрения, по мнению ВТБ, могли повлиять завершение программы господдержки, а также перераспределение спроса в сторону подержанных транспортных средств.
- РГС Банк видит незначительное снижение уровня одобрения заявок в июне по сравнению с маем.
- По словам представителя РНКБ, наблюдается незначительная волатильность уровня одобрений заявок на автокредиты, но не тенденция на его снижение.
- У Тинькофф Банка в июне заявок было меньше, чем в мае, тенденция на снижение числа заявок наблюдается и в июле, отмечает Кирилл Григорьев. Это, по его словам, означает, что спрос начал падать, а вместе с ним — и уровень кредитоспособности клиентов, что влияет на уменьшение количества одобряемых заявок.
- «В 2020-м был благоприятный период роста рынка, когда после пандемии платежеспособные клиенты восстановили спрос на покупку автомобилей, ограниченный в апреле—мае из-за пандемии и в целом неопределенной рыночной ситуации в экономике», — напоминает зампред правления банка «Зенит» Наталья Тутова. Но в этом году наблюдается падение качества клиентопотока, добавляет она.