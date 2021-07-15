Красные линии зеленой сделки ЕС

Еврокомиссия представила механизм взимания трансграничного углеродного налога

Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal, предполагающий введение углеродного налога на импорт стали, алюминия и электроэнергии. Он затронет поставки из России объемом $7,6 млрд в год, подсчитало Минэкономразвития

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Еврокомиссия в среду, 14 июля, представила экологический план EU Green Deal, предполагающий снижение к 2030 году атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 года. Он предполагает введение трансграничного углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на импорт в страны ЕС стали, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии.

Схема отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 года, при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до начала действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 года.

Механизм углеродного налога затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме $7,6 млрд в год, заявил министр экономического развития Максим Решетников (его слова РБК передал представитель). Он выразил сомнение, что Еврокомиссия при разработке экологического плана придерживалась соглашения ВТО, а также отметил, что взаимосвязь между предлагаемым механизмом и борьбой с изменениями климата неочевидна. Рамочная конвенция ООН об изменении климата прямо говорит о том, что меры по борьбе с изменением климата не должны использоваться для ограничения международной торговли, добавил министр.

Какие еще отрасли также ожидают ограничения

План Еврокомиссии также предполагает переход на полностью «чистые», избавленные от выбросов углекислого газа (CO₂) автомобили. К 2025 году планируется сократить производимые ими выбросы на 15%, к 2030 году — на 55% (прежний ориентир — на 37%). К 2035 году автомобили в Европе вообще должны перестать иметь вредные выбросы. Это фактически будет означать запрет на продажу новых машин с с двигателями внутреннего сгорания — дизельными и бензиновыми.

При этом предлагается развивать инфраструктуру обслуживания электромобилей, в частности сети зарядных станций. В течение ближайших десяти лет за счет государственных и частных инвестиций планируется вложить в этот сегмент около €50 млрд.

Еврокомиссия, кроме того, предлагает обязать авиакомпании и судоходный сектор компенсировать углеродный след и использовать низкоуглеродные синтетические виды топлива на рейсах из аэропортов и морских портов ЕС.

К тому же будет расширена действующая система торговли квотами на выбросы CO₂, что позволит импортерам покупать «зеленые» сертификаты на свою продукцию по тем же ценам, что и европейским производителям. Стоимость сертификата будет равна средней цене тонны выбросов на рынке ETS за прошлую неделю. В конце июня 2021 года цена тонны выбросов побила новый рекорд, превысив €56.

Во сколько оцениваются издержки от углеродного налога ЕС

По оценкам аудиторской компании KPMG, нагрузка для российских экспортеров в случае введения трансграничного налога составит от €6 млрд за 2028–2030 годы до €50,6 млрд до 2030 года. При этом эксперты оценивали эффект для значительно большого количества товаров из России, включая газ, никель и медь, углеродоемкость которых превышает европейский бенчмарк в два-три раза.

Как следует из обнародованных 14 июля документов, трансграничный налог сильнее всего ударит по российским экспортерам стали и металлопродукции, алюминия, удобрений и электроэнергии. В 2020 году Россия поставила в ЕС около 1,8 млн т алюминия и около 3 млн т стального проката. Если исходить из оценки выбросов в 4 т CO₂ на тонну алюминия и 2 т CO₂ на тонну стального проката, то при ставке €50 (за тонну выбросов) ежегодные потери российских экспортеров могут составить около $355 млн по алюминию и $300 млн по стали, подсчитал директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Пока план Еврокомиссии не позволяет оценить все риски, связанные с введением трансграничного углеродного налога, так как методика расчета и перечень учитываемых производственных процессов не определены, говорит директор департамента экологии и климата группы НЛМК Никита Воробьев. «Группа НЛМК последовательно занимается снижением углеродного следа при производстве и соответствует уровню лучших европейских производителей по данному показателю. В связи с этим мы рассчитываем на справедливый подход при оценке поставок в ЕС и на использование фактических данных по эмиссии производителей, а не усредненных или теоретических показателей», — отметил он.

Бизнес UC Rusal выделит заводы с большим углеродным следом в отдельную компанию

UC Rusal, экспортирующая в ЕС значительную часть своей продукции, сможет получить частичное возмещение налога после его уплаты, если будет поставлять в Европу товары своего низкоуглеродного бренда ALLOW, отмечают эксперты ProClimate. Менеджмент UC Rusal недавно сообщил о планах выделить активы, требующие дорогостоящей модернизации для снижения выбросов, в отдельную структуру. Это позволит компании сфокусироваться на экспорте алюминия с низким углеродным следом.

«Наша позиция в значительной степени совпадает с позицией алюминиевой отрасли ЕС. Мы считаем, что появление пошлин автоматически приведет к увеличению средней стоимости алюминия на рынке», — сообщил РБК представитель UC Rusal. РБК направил запросы в ассоциацию «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) и Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ).

Европейские производители алюминия против нового налога От нового климатического плана ЕС могут пострадать не только импортеры, но и европейские производители. Например, ассоциация European Aluminium (объединяет европейских производителей алюминия) недавно призвала отменить введение механизма углеродного налога для алюминиевого сектора, поскольку он ставит европейских производителей в невыгодное положение относительно зарубежных конкурентов и не имеет ничего общего с борьбой с изменением климата. Действующая сейчас схема бесплатного распределения квот на выбросы CO₂ очень важна для алюминиевой отрасли, потребляющей огромные объемы электроэнергии, указывает ассоциация. По оценкам консалтинговой компании CRC, власти ЕС компенсируют европейским компаниям, задействованным в алюминиевом секторе, порядка 75% расходов, связанных с выбросами CO₂. Если схему распределения бесплатных квот заменят на механизм углеродного налога, то расходы европейских компаний существенно увеличатся. Выбросы CO₂ в среднем составляют 6,7 т на тонну алюминия на европейских производствах.

Ранее ЕС использовал механизм антидемпинговых пошлин для защиты от зарубежных конкурентов, прежде всего из России и Китая, «только не под экологическим зонтиком, как сейчас, а под предлогом искусственного занижения издержек на сырье в странах-экспортерах», напоминает экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков. Но после серии проигранных дел в суде ВТО возникла концепция углеродного налога, в центре которой все те же отрасли — металлургия и производство удобрений, добавил он.