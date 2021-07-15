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Операторы заслужили новые баки
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Операторы заслужили новые баки
Газета № 110 (3399) (1507) Бизнес,
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Операторы заслужили новые баки

ФАС подготовила решение о снятии ограничений при закупке контейнеров для раздельного сбора отходов
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила отменить ограничения по расходам региональных операторов по вывозу отходов. Теперь они смогут тратить больше 1% выручки на закупку мусорных контейнеров
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологию, в конце июня поручила разработать и внести в правительство проект постановления, снимающий ограничение в 1% от необходимой валовой выручки, который региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов могли тратить на закупку мусорных контейнеров. Речь идет в первую очередь о контейнерах для раздельного сбора отходов.

Об этом говорится в поручении вице-премьера, которое она направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минэкономразвития, Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО). У РБК есть копия документа, подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева.

Существующее ограничение было установлено ФАС в целях недопущения роста тарифа на обращение с отходами выше инфляции. «ФАС подготовила указанный проект постановления правительства и разместит его на федеральном портале нормативно-правовых актов», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

РБК направил запросы в Минприроды и Минэкономразвития.

Как теперь будут закупаться контейнеры

В 2020 году правительство согласовало выделение 1 млрд руб. из бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, но деньги так и не дошли до регионов и вернулись в бюджет. Этой суммы должно было хватить на закупку примерно 70 тыс. контейнеров, сообщала пресс-служба правительства. В 2021 году на эти цели предполагается выделить такую же сумму и, как утверждает Галичева, соответствующий акт правительства «в высокой степени готовности».

Снятие запрета с операторов позволит им приобретать дополнительные контейнеры и реализовывать мероприятия по раздельному сбору отходов, добавляет она. Это должно стать еще одним импульсом для снижения количества отходов, отправляемых на полигоны.

Глава РЭО Денис Буцаев в марте говорил, что для полного обеспечения страны возможностью разделять мусор на смешанный и содержащий вторсырье необходимо около 420 тыс. контейнеров стоимостью 5,2 млрд руб. Тогда он предлагал создать возможность для участников рынка приобретать контейнеры самостоятельно, отменив ограничение по их тратам. В апреле Абрамченко поручала проработать обе меры поддержки для закупки контейнеров — через выделение средств из бюджета и отмену 1-процентного порога.

Бизнес
Абрамченко поручила в «кратчайшие сроки» выделить деньги на мусорные баки Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

После вступления в силу нового постановления правительства, снимающего запрет на расходы, операторы смогут установить более 50 тыс. контейнеров в течение года, приводит сейчас расчет Буцаев. На утилизацию направят 871 тыс. т вторсырья, а выручка компаний от продажи дополнительно отсортированных отходов, собранных в эти баки, составит 3,7 млрд руб. только за первый год. Такие расчеты РЭО сделал на основе данных, предоставленных властями 20 регионов. Выручка всех региональных операторов в 2020 году составила около 190 млрд руб.

Ранее сроки закупки контейнеров для раздельного сбора отходов затягивались из-за длительного согласования выделения средств из бюджета, теперь процесс станет быстрее и проще, уверен глава РЭО. По данным Общероссийского народного фронта, сейчас в России доля площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора, варьируется от 3% в Бурятии до 86% в Москве и 79% в Московской области.

Как это отразится на плате граждан за мусор

Участники рынка в целом позитивно оценили новую меру поддержки, но предупредили о возможных рисках.

  • Отмена этого ограничения позволит приобретать больше баков и избежать ситуации, когда некуда складывать мусор, говорит глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин (объединяет региональных операторов по обращению с отходами).
  • «Обновление контейнерного парка — это необходимое условие мусорной реформы. Принятие постановления позволит ускорить темпы внедрения раздельного сбора отходов», — добавляет эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган.
  • Заместитель гендиректора «Эколайна» Елена Вишнякова признает, что снятие ограничений по размеру расходов позволит ускорить темп модернизации инфраструктуры по сбору отходов и увеличить парк контейнеров, в том числе для раздельного сбора отходов. Но для этого ФАС не должна уменьшать другие виды затрат операторов на их прямую производственную деятельность — расходы на транспорт, сортировку или размещение отходов, указывает она.

Общество
Оператор напомнил о премии в ₽5 тыс. после слов Путина о сборе мусора Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

  • Расходы операторов включают в себя не только закупку контейнеров, но и их мойку, дезинфекцию и ремонт, говорит Вишнякова. Например, в прошлом году одна из подмосковных «дочек» «Эколайна» «Эколайн-Воскресенск» только на дезинфекцию контейнерного парка потратила более 23 млн руб., что как раз примерно соответствует 1% необходимой валовой выручки. Поэтому в случае увеличения расходов на закупку контейнеров (после снятия действующего ограничения) могут вырасти тарифы на вывоз ТКО для населения и бизнеса, если региональные операторы не получат средств расширенной ответственности производителя в виде части экосбора на нужды утилизации использованных товаров и упаковки, предупреждает собеседник РБК. Этот экосбор производители товаров и упаковки должны платить как раз для их утилизации.
  • «Тариф для граждан не вырастет, так как наша выручка не изменится», — парирует Губайдуллин. По его словам, просто придется урезать другие расходы. «Речь идет не о тарифе для граждан [и бизнеса], а о перераспределении средств внутри валовой выручки операторов на инвестиции в инфраструктуру», — подтверждает представитель Абрамченко. На размер тарифа новая норма никак не скажется, подчеркивает она.
Автор: Людмила Подобедова.
Теги: вывоз мусора , раздельный сбор мусора , контейнер , Виктория Абрамченко , ФАС
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