Из залога на баланс

Банк «Траст» планирует купить столичный торгово-развлекательный центр «Ривьера»

Столичный торгово-развлекательный центр «Ривьера» продадут на торгах в рамках банкротства по цене не ниже ₽10 млрд. Сделка может стать крупнейшей с начала пандемии, хотя два года назад комплекс оценивался вдвое дороже

Фото: официальный сайт ТРЦ "Ривьера"

Банк непрофильных активов «Траст» планирует принять участие в торгах по покупке торгово-развлекательного центра «Ривьера» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе банка. Комплекс на Автозаводской улице продадут в конце августа в рамках процедуры банкротства ООО «Ривьера», владеющего торговым центром, следует из сообщения арбитражного управляющего компании.

«Ривьера» входит в топ-15 крупнейших по площади торговых комплексов столицы, это самый большой торговый центр на Третьем транспортном кольце. Комплекс общей площадью 274 тыс. кв. м (cдаваемая площадь — 100 тыс. кв. м) с правами аренды на землю под ним, внутренним оборудованием, мебелью и прочим имуществом оценен в 9,965 млрд руб.

Еще осенью 2018 года, когда этот торговый центр у структур акционера и президента группы ПИК Сергея Гордеева покупал KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши, комплекс оценивали в 15–20 млрд руб. Сделку называли крупнейшей на рынке торговой недвижимости за тот год. Вместе с комплексом фонду перешли и кредитные обязательства «Ривьеры», и уже в 2019 году началось ее банкротство.

Торги пройдут на повышение. Даже при продаже по стартовой цене это будет крупнейшая инвестиционная сделка на рынке коммерческой недвижимости с начала пандемии, отмечают в консалтинговой компании CBRE. Среди крупных сделок, закрывшихся за последний год, — продажа гостиниц «Пекин» банком ВТБ, продажа бывшего здания Минпромторга в Китайгородском проезде, покупка универмага «Цветной» инвестгруппой Bonum Capital, логопарка «Север-4» компанией PLT. Все эти сделки оцениваются менее чем в 5 млрд руб. Также прошлым летом фонд Сбербанка купил индустриальный парк «PNK парк Вешки», стоимость которого оценивалась в 9 млрд руб.

Торговый центр находится в залоге у «Траста», банкротящаяся компания задолжала банку почти 43 млрд руб., из которых 20 млрд руб. обеспечены залогом имущества. После продажи залог будет снят, пояснил арбитражный управляющий компании Василий Семенов. При продаже банк получит 97% вырученных средств, следует из документации торгов.

Если объект перейдет на баланс банка, профильная команда банка займется развитием торгового центра, пояснили в пресс-службе «Траста». Ранее президент-предправления банка Александр Соколов заявлял, что «Траст» планирует «изъятие залогового обеспечения» для того, чтобы провести перезагрузку комплекса, повысить его операционный доход, а затем продать.

Оценка в 10 млрд руб. выглядит низкой, поскольку это даже меньше затрат, которые необходимы для строительства подобного объекта, указывает партнер Сolliers Станислав Бибик. По его прогнозу, при благоприятной рыночной ситуации этот объект стоил бы 15–20 млрд руб., но сейчас, с учетом того, в какое время он продается, сложно предположить, что за актив будет большая конкуренция. Если интерес к объекту будет, то со стороны локальных игроков, у которых в портфеле уже есть торговая недвижимость, добавляет Бибик.

Выручка ООО «Ривьера» по РСБУ в 2020 году, по данным базы СПАРК, составила 1 млрд руб., что почти на 250 млн руб. ниже показателей 2019 года. До пандемии торговый центр ежегодно прирастал в товарооборотах, отмечает директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько. По ее мнению, комплекс имеет очень высокий потенциал, который реализуется после заселения всех жилых кластеров, строящихся поблизости, — «Зиларт», «ЗиЛ-Юг», «Парк легенд» и др.