ФНС инициировала банкротство московского ТРЦ «Ривьера»

Федеральная налоговая служба подала заявление о банкротстве столичного торгово-развлекательного центра «Ривьера» на Автозаводской улице. Предприятие принадлежит киргизскому фонду KLS Eurasia Venture

Фото: rivieramoscow / VK

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичного ИФНС России № 25 о банкротстве ООО «Ривьера», собственника одноименного торгово-развлекательного комплекса на Автозаводской улице в Даниловском районе Москвы. Первое заседание назначено на 13 августа 2019 года.

Общая площадь торгового центра — 298 тыс. кв. м, арендная — 100 тыс. кв. м. «Ривьера» занимает 14-е место в топ-15 крупнейших по площади торговых комплексов Москвы, это самый большой торговый центр на Третьем транспортном кольце, отмечает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Для инициирования процедуры банкротства налоговой достаточно задолженности 300 тыс. руб., просроченной более чем три месяца, напоминает партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. В отличие от других кредиторов у ФНС нет необходимости получать вступившее в силу решение суда, достаточно иметь решение налогового органа о взыскании задолженности, уточняет руководитель группы по банкротству «Качкин и партнеры» Александра Улезко.

Директор департамента маркетинга и пиара ТРЦ «Ривьера» Максим Лысенков не назвал сумму задолженности компании по налогам и в какой период она была сформирована. Лысенков лишь сообщил, что торговый центр продолжает работу в обычном режиме. РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.