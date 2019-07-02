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Walmart $120 (+8,06%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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ФНС инициировала банкротство московского ТРЦ «Ривьера»
Федеральная налоговая служба подала заявление о банкротстве столичного торгово-развлекательного центра «Ривьера» на Автозаводской улице. Предприятие принадлежит киргизскому фонду KLS Eurasia Venture
Фото: rivieramoscow / VK

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичного ИФНС России № 25 о банкротстве ООО «Ривьера», собственника одноименного торгово-развлекательного комплекса на Автозаводской улице в Даниловском районе Москвы. Первое заседание назначено на 13 августа 2019 года.

Общая площадь торгового центра — 298 тыс. кв. м, арендная — 100 тыс. кв. м. «Ривьера» занимает 14-е место в топ-15 крупнейших по площади торговых комплексов Москвы, это самый большой торговый центр на Третьем транспортном кольце, отмечает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

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Для инициирования процедуры банкротства налоговой достаточно задолженности 300 тыс. руб., просроченной более чем три месяца, напоминает партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. В отличие от других кредиторов у ФНС нет необходимости получать вступившее в силу решение суда, достаточно иметь решение налогового органа о взыскании задолженности, уточняет руководитель группы по банкротству «Качкин и партнеры» Александра Улезко.

Директор департамента маркетинга и пиара ТРЦ «Ривьера» Максим Лысенков не назвал сумму задолженности компании по налогам и в какой период она была сформирована. Лысенков лишь сообщил, что торговый центр продолжает работу в обычном режиме. РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

Осенью 2018-го основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев продал «Ривьеру» фонду KLS Eurasia Venture Fund под управлением инвестиционной компании из Киргизии KLS Securities, принадлежащей Владимиру Кирюше. «Ривьера» — первый проект KLS Securities в России. Эту сделку называли крупнейшей на рынке торговой недвижимости за прошлый год, оценивая стоимость торгового комплекса в 15–20 млрд руб.

ТРЦ «Ривьера» был продан в сентябре 2018-го и на момент продажи никаких налоговых и других задолженностей у него не было, заверил представитель Сергея Гордеева.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, банкротство, ФНС
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