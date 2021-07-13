ЦБ принял во внимание большую воду

Регулятор рекомендовал банкам реструктурировать кредиты пострадавшим от стихийных бедствий в Крыму и Краснодарском крае

ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга. Но решения по каждому заемщику кредиторы будут принимать в индивидуальном порядке

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Банк России попросил кредитные и микрофинансовые (МФО) организации реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку своим клиентам, которые пострадали во время чрезвычайных ситуаций в Крыму и Краснодарском крае, а также не взыскивать с них заложенное под кредиты имущество. Такие рекомендации содержатся в информационном письме ЦБ банкам и МФО от 9 июля (есть у РБК). О получении такого письма РБК сообщили источники в крупной МФО и системно значимом банке. Позднее РБК информацию подтвердили работающий в Крыму банк РНКБ, Росбанк, а также микрофинансовые компании MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу» и Lemon.online.

Банки и МФО должны при обращении пострадавших принимать «возможные меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой, включая различные формы реструктуризации задолженности вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное по данным обязательствам имущество», говорится в письме. Также ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй и кредиторам не учитывать эту реструктуризацию в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.

В ЦБ подтвердили рекомендации, указав, что регулятор применял такую практику и для других регионов стихийных бедствий в прошлом. «Кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций», — подчеркнули в ЦБ в ответ на запрос РБК.

Для получения помощи пострадавшие клиенты должны обратиться в свой банк или МФО и приложить подтверждающие документы. Перечень этих документов в письме ЦБ не приводится. По общему правилу это должны быть документ от органа исполнительной власти населенного пункта, подтверждающий, что данный населенный пункт пострадал от чрезвычайной ситуации, документы, подтверждающие иные существенные обстоятельства: гибель имущества, остановку бизнеса, потерю дохода и прочее, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

В начале лета — 16, 17 и 18 июня — в нескольких южных регионах России прошли сильные ливни, вызвавшие наводнения и подтопления жилых домов. В Крыму пострадали Ялта, Керчь, Феодосия, Севастополь и еще ряд населенных пунктов, в Краснодарском крае — Анапа и Темрюк. Сильнее всего стихия, по оценке местных властей, затронула Ялту, где в результате наводнения один человек погиб, а более 50 пострадали. Уже через неделю об имущественном ущербе на 200 млн руб. в Крыму заявили почти 1 тыс. домохозяйств. После этого Ялта становилась жертвой подтоплений из-за непогоды еще два раза — в конце июня и начале июля. В Сочи подтопление из-за обильных осадков произошло 4–5 июля.

Это не первый случай, когда ЦБ заявляет о возможности послаблений в отношении кредитов, выданных пострадавшим от стихийный бедствий. Так, в 2012 году после затопления Крымска ЦБ разрешил банкам не наращивать резервы по ссудам, выданным физлицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от ЧС, даже если качество обслуживания кредита ухудшается или заемщики не платят совсем. Также примерно полтора года назад он давал рекомендации по заемщикам Иркутской области, оказавшимся в сложной ситуации из-за наводнения, напомнил управляющий партнер финтех-группы «Финбридж» (бренды «Деньги сразу» и Lemon.online) Леонид Корнилов.

Обязаны ли банки реструктурировать кредиты

В договорах большинства банков не уточняется, как должны действовать стороны, в случае если заемщик попал в бедственное положение из-за чрезвычайной ситуации, универсального алгоритма у банкиров на этот счет также нет, отмечает Сергей Учитель: «Многочисленные прошлые примеры показывают, что далеко не все банки и не во всех случаях идут навстречу пострадавшим от ЧС заемщикам и зачастую либо отказывали заемщикам, либо предлагали собственные программы реструктуризации». После наводнений в Краснодарском крае в 2012 году ситуацию удалось урегулировать только после долгих споров властей, Роспотребнадзора, Центробанка, страховщиков и самих банков, напоминает юрист. В результате был выработан меморандум, который описывал общие принципы работы с пострадавшими от стихии заемщиками.

Чтобы такие меры стали обязательными, необходимо внести изменения в закон о Центробанке и акты правительства, которые регулируют особенности изменения условий кредитных договоров и договоров займа в связи с конкретной ЧС, считает Учитель, напоминая, что в апреле 2020 года подобные изменения вносились для заемщиков, потерявших более 30% доходов из-за коронавирусных ограничений.

Блок видео рекомендаций

Несмотря на то что письмо ЦБ не носит обязательного характера для банков и МФО, ответившие РБК организации в основном сообщили, что готовы идти на реструктуризации долгов для пострадавших от наводнения жителей в случае поступления таких обращений.

В Сбербанке сообщили, что его специальные программы реструктуризации рассчитаны в том числе и на категорию клиентов, попавших в чрезвычайные ситуации. Заявки можно подать онлайн, указав соответствующую причину и приложив подтверждающие документы, добавили там.

Росбанк, Райффайзенбанк и РНКБ готовы предлагать помощь пострадавшим гражданам, но таких обращений пока не получали, сказали их представители. Помощь в реструктуризации пострадавшим от стихийных бедствий клиентам пообещали и в банке «Хоум Кредит». Практика прошлых лет показывает, что не все клиенты обращаются в банк за реструктуризацией, многие продолжают обслуживать кредиты в стандартном режиме, указали в пресс-службе Росбанка.

Леонид Корнилов рассказал, что уже начался мониторинг обращений заемщиков в компанию. «Все они рассматриваются в индивидуальном порядке, порядок реструктуризации задолженности обсуждается с каждым заемщиком индивидуально», — отметил он. Представители IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) и «Займера» сообщили, что таких заявлений не получали, но готовы оказывать помощь пострадавшим. Представитель «МигКредита» сообщил РБК, что компания не получала рекомендации от ЦБ.

По оценке MoneyMan, в пострадавших регионах проживают около 600 тыс. клиентов микрофинансовых компаний, в месяц им выдается около 80–85 тыс. займов. По предварительным оценкам «Займера», уровень просроченной задолженности по срочным займам в июне и начале июля остается на уровне мая и апреля, то есть катаклизм не помешал клиентам исполнять свои долговые обязательства в полном объеме и вовремя, рассказал гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. На заемщиков Краснодарского края и Крыма у «Займера» суммарно приходится около 5% объемов выдачи сервиса онлайн-кредитования. «Деньги сразу» и Lemon.online также говорят о 5% от всего объема выдач, приходящихся на эти регионы.

РБК направил запросы в крупнейшие банки и МФО.