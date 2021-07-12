Первая пятерка отыграет на всех площадках

«Единая Россия» сформировала стратегию предвыборной кампании

Сергей Шойгу и Сергей Лавров, вошедшие в топ-5 списка «Единой России», примут участие в предвыборных мероприятиях партии. Речь идет в том числе о поездках в регионы и встречах с представителями разных социальных групп

Сергей Шойгу и Сергей Лавров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

План единороссов

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, равно как и другие кандидаты из федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму, будут принимать участие в предвыборных мероприятиях партии. Об этом РБК рассказали два источника в «Единой России» и подтвердил координатор экспертного совета ЕР, основной политтехнолог партии Константин Костин.

Федеральная часть списка «Единой России» была сформирована на съезде 19 июня по предложению Владимира Путина. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» (развивает сочинский фонд для одаренных детей «Сириус») Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Единороссы уже подготовили план предвыборных мероприятий с участием лиц из первой пятерки списка. В действие он будет запущен после того, как ЦИК зарегистрирует список кандидатов от партии. Документы на регистрацию «Единая Россия» подала 6 июля.

При этом график участия лидеров списка в кампании не окончательный, он может корректироваться в зависимости от ситуации с коронавирусом и пандемийных ограничений, уточнил источник в «Единой России».

Речь идет о встречах с избирателями, представителями различных социальных групп, об участии лидеров списка в основных мероприятиях партии — предвыборном съезде (его вторая часть запланирована на август), форумах по обсуждению партийной программы, мобилизационных мероприятиях, говорят собеседники РБК. План предусматривает, что встречи будут проходить не только в Москве, но и в регионах, добавил один из источников.

Регионы для поездок будут выбираться исходя из того, где появление конкретного лидера списка может дать максимальный электоральный эффект, уточняет единоросс. «Где-то по максимуму добавит приезд Шойгу; в регионах, где существует острая проблематика в вопросах семьи и детей, — Кузнецова; там, где наиболее серьезные проблемы со здравоохранением, — Проценко», — перечисляет собеседник РБК. При этом он оговаривается, что, пока эпидемиологическая ситуация в Москве остается сложной, Проценко вряд ли сможет совершать предвыборные поездки, но даже его участие в совещаниях в формате видео-конференц-связи способно дать положительный эффект.

Все предвыборные мероприятия будут проходить в соответствии с основными темами кампании единороссов — это защита, забота, развитие, патриотизм и гордость за страну, уточняют собеседники РБК.

Кроме того, образы Шойгу, Лаврова, Проценко, Шмелевой и Кузнецовой будут использоваться на партийных билбордах, в видеоматериалах и другой агитационной продукции «Единой России». Лидеры списка будут фигурировать в агитпродукции как по одному, так и впятером, сообщили источники РБК.

РБК направил запрос в Минобороны, в пресс-службу фонда «Талант и успех», Анне Кузнецовой и Денису Проценко. В МИДе посоветовали обратиться в «Единую Россию».

«Сшивка» образа с партией

Проценко и Кузнецова уже принимали участие в партийных мероприятиях. Главврач больницы в Коммунарке 29 июня участвовал в онлайн-встрече с общероссийскими волонтерскими организациями и движениями, 2 июля — в экспертном обсуждении программы медицинской реабилитации после коронавируса. Оба мероприятия проходили на площадке «Единой России».

Кузнецова 5 июля участвовала в организованном единороссами семейном онлайн-приеме по мерам поддержки семей с детьми, 11 июля — в стратегической сессии «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми».

Также Кузнецова и Шмелева приезжали в ЦИК 6 июля, когда партия подавала документы на регистрацию кандидатов.

Мероприятий с участием Шойгу и Лаврова пока не было, но глава МИДа, выступая 8 июля с лекцией в Дальневосточном федеральном университете, упомянул «Единую Россию» и выборы. В частности, он сообщил, что МИД очень тесно сотрудничает с партией, которая «играет решающую роль и в плане ратификации договоров, и в плане формулирования основ нашей внешней политики…», а также заявил, что Запад может попытаться спровоцировать протесты в России перед выборами и развернуть кампанию по непризнанию их итогов. «Такие планы есть, мы о них знаем. Но ориентироваться мы будем на мнение, позицию нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти, высказать свое мнение о том, как он хочет дальше развивать свою страну», — сказал Лавров.

Вся агитация партий обычно построена на продвижении образов лидеров списков, поскольку люди видят в избирательном бюллетене фамилии кандидатов из федеральной части списка и лидеров территориальных групп, говорит Константин Костин. Решение о том, голосовать ли за ту или иную партию, избиратели зачастую принимают исходя из фамилий первых номеров списков, добавляет он.

«У первой пятерки федеральной части списка «Единой России» высокие рейтинг и узнаваемость, стоит задача «сшить» их образы с партией, чтобы был кумулятивный эффект от партийной кампании и участия в ней лидеров списка», — поясняет политтехнолог.

Активное участие первой пятерки списка единороссов в выборах способно дать положительный эффект, но «при правильном использовании кандидатов», считает политконсультант Екатерина Курбангалеева. «Бабам — цветы, детям — мороженое. Главное — не перепутать», — напоминает она популярную шутку. Эксперт поясняет, что Шойгу и Лаврова с их высокой узнаваемостью лучше использовать в предвыборных роликах, сюжетах, фильмах пропагандистского характера, наружной рекламе, а также в мероприятиях, рассчитанных на очень большую аудиторию (крупные форумы, съезды и т.д.): «Гонять» их по регионам — это выстрел из пушки по воробьям», — уверена Курбангалеева.

У остальных кандидатов из федеральной части списка узнаваемость по сравнению с министрами не очень высока, поэтому им лучше работать на «свои» аудитории, с которыми бы они говорили на понятном языке: «Проценко — с врачами, Шмелева — с представителями образовательной среды, Кузнецова — с многодетными семьями и малозащищенными слоями населения», — резюмирует эксперт.