Прогнозы обращают семечки в шелуху

Аналитики ожидают рекордный урожай подсолнечника в этом году

На фоне ожидаемого в этом году рекордного урожая в России начал дешеветь подсолнечник. РБК объясняет, что будет дальше с розничными ценами на подсолнечное масло, которые сейчас регулируются по инициативе чиновников

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аналитический центр «Совэкон» повысил прогноз по урожаю масличных в этом году на фоне ожиданий более высокого сбора подсолнечника. Согласно обновленным подсчетам, с которыми ознакомился РБК, сбор подсолнечника может стать в 2021 году рекордным и достичь 15,9 млн т, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году — 15,4 млн т. В 2020-м было собрано только 13,3 млн т.

То, что в 2021 году ожидается рекордный урожай подсолнечника, подтверждают исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев и гендиректор крупнейшего производителя сырого подсолнечного масла «Русагро» Максим Басов. Прогнозы по урожаю подсолнечника действительно «очень хорошие», этому способствует увеличение посевных площадей, говорит представитель группы «Эфко». Подсолнечник посеян на 9,2 млн га, что на 11% выше показателя прошлого года, уточняет представитель Минсельхоза. В текущем году валовой сбор масличных культур ожидается на уровне не менее 22,5 млн т, в том числе подсолнечника — более 14 млн т, прогнозирует министерство.

Самое популярное масло Семечки подсолнечника — сырье, из которого получают подсолнечное масло. Ему, согласно проведенному Федеральной антимонопольной службой еще в начале 2000-х годов исследованию, отдают предпочтение 90% россиян. В СССР чаще использовали нерафинированное масло, но жители больших российских городов стали отдавать предпочтение рафинированному — без вкуса и запаха. Остальные виды растительных масел, например кукурузное, рапсовое, оливковое, как отмечает антимонопольная служба, в рационе российских семей зачастую вообще отсутствуют: например, оливковое масло, которое в несколько раз дороже подсолнечного, многим потребителям не по карману. В мире лидирует дешевое пальмовое масло — на его долю в сезоне 2018/19, по данным украинской консалтинговой компании ProConsulting, приходилось 35% общего объема, на втором месте соевое (29%). Доля подсолнечного составляла только 9%.

Что происходит с ценами у производителей

В 2020 году подсолнечник, невзирая на рекордный урожай 2019 года, резко подорожал: в сентябре внутренние цены достигли пятилетнего максимума и продолжили расти. Цены на подсолнечное масло «находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества за последние 200 лет», говорил в марте 2021 года Басов. Это стало результатом мирового роста цен на растительные масла на фоне долларовой инфляции и ожиданий более низкого урожая в Причерноморском регионе, поясняет Мальцев. Подсолнечное масло стало одним из наиболее подорожавших в 2020 году базовых продуктов, на что обратил внимание Владимир Путин: в декабре прошлого года он возмутился, что цены на сахар выросли в рознице на 71,5%, а на масло — на 23,8%.

Сейчас ожидание более высокого урожая в России, а также на Украине, в двух крупнейших странах — экспортерах подсолнечного масла, привело к «обвальному» падению цен на мировом рынке в последние недели, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, экспортные цены активно снижались в первой половине июня из-за слабого спроса на черноморское масло со стороны импортеров (среди главных покупателей — Турция, Китай и Индия), ожиданий рекордного урожая подсолнечника и снижения мировых цен на соевое и пальмовое масла. Если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну (на условиях FOB, то есть продавец оплачивает доставку и погрузку на борт, в портах Черного моря), то сейчас они в районе $1,1 тыс. за тонну, приводит пример Сизов.

Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке, по данным «Совэкона», тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Снижение началось в июне: если в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, то к концу июня — около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей, по данным «Совэкона», резко подешевело с конца мая — с 118 тыс. до 100 тыс. руб. за тонну к концу июня. На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. руб. за тонну без НДС, на подсолнечное масло — до 91,6 тыс. руб. за тонну . Сейчас подсолнечник стоит около 36 тыс. руб. за тонну с НДС, а «было 60 тыс. плюс», говорит Басов.

В январе—мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну, следует из последних доступных данных Росстата. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л — около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). Официальной статистики о ценах в июне пока нет.

Кто производит подсолнечное масло На долю растительного масла приходится около 42% всех продуктов переработки семечки в России, еще 39% идет на изготовление подсолнечного шрота, который используется в качестве корма для животных, напоминает Михаил Мальцев. Крупнейшим в России производителем сырого подсолнечного масла в сезоне 2019/20 была группа «Русагро» Вадима Мошковича с долей рынка 12%, следует из ее годового отчета. На втором месте — «Юг Руси» с 11%, на третьем — «Эфко» с 7%. Крупнейшим производителем уже фасованного растительного масла эксперты называют «Юг Руси»: по их оценкам, доля этой компании, выпускающей масло под брендами «Золотая семечка», «Злато», «Милора» и др., в прошлом году равнялась 21%. Второе место заняла компания «Благо» с долей 10%. РБК направил запросы производителям группы «Юг Руси», связаться с представителем компании «Благо» не удалось.

Что происходит с ценами на подсолнечное масло в рознице

В рознице подсолнечное масло в этом году еще не дешевело, свидетельствуют данные Росстата. Если в январе—мае 2020 года масло в российских магазинах стоило 99,9 руб. за 1 кг, то за тот же период 2021-го — 127,1 руб. (или 92,5 и 117,7 руб. за 1 л).

В ответ на критику Путина государство в конце прошлого года ввело регулирование цен на подсолнечное масло. В декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с производителями и торговыми сетями, согласно которым 1 л подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 руб., в рознице — не более 110 руб. (аналогичным образом государство регулирует и цены на сахар). Первоначально соглашения по маслу должны были действовать до 1 апреля, но в конце марта их продлили до 1 октября.

Тот факт, что зафиксированная Росстатом средняя стоимость масла в российских магазинах выше установленного порога, в Минпромторге объясняют так: участники соглашений о стабилизации цен свои обязательства выполняют и держат цены на уровне 110 руб. за 1 л, но данные Росстата по стране учитывают цены и в тех магазинах, которые не присоединились к соглашениям. Долю присоединившихся к соглашениям ретейлеров в министерстве не назвали. РБК направил запросы в торговые сети «Магнит», X5 Retail Group, «Лента» и «Ашан».

Регулирование цен снижает доходы производителей: в 2021 году, по подсчетам консалтинговой компании KPMG, масложировая отрасль может потерять около 50 млрд руб. доходов. Для сохранения финансовой устойчивости масложировым предприятиям выделяется субсидия 10 руб. за 1 л продукции, реализованной с 1 апреля по 1 октября 2021 года, всего на эти цели предусмотрено 6 млрд руб., напоминает представитель Минсельхоза.

Что будет с ценами дальше

Цена подсолнечного масла на российском рынке определяется ценой на мировом, и это, в свою очередь, влияет на стоимость подсолнечника, объясняет Андрей Сизов. Дополнительное влияние на снижение внутренних цен оказывает вступившая в силу экспортная пошлина на подсолнечное масло. Рублевые цены на масло и подсолнечник в новом сезоне будут относительно низкими, считает эксперт.

С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года в России подсолнечник облагается вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее $320 за тонну. Кроме того, с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее размер составит 70% от разницы между базовой ценой $1 тыс. за тонну и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за тонну). Пошлина будет действовать при индикативной цене $1050 за тонну.

Демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла и пошлина на экспорт семян подсолнечника позволят сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить «стабильный уровень» цен на масло на внутреннем рынке, уверяет представитель Минсельхоза.

Пошлины, возражает Сизов, означают большие изъятия для маслоперерабатывающего сектора, но они будут переложены на сельхозпроизводителей. Эксперт не исключает, что при падении цен производители из-за потери доходности начнут снижать посевы подсолнечника. Если в 2020 году подсолнечник стоил 55–60 тыс. руб. за тонну, то сейчас цена на новый урожай, зафиксированная в контрактах, в два раза ниже — 27–30 тыс. руб.

В рознице цены на подсолнечное масло «слишком низкие», чтобы переработчики чувствовали себя комфортно, стоимость должна быть «примерно в 1,5 раза выше», уверен Сизов.

Масличные всегда были более маржинальны по сравнению с другими сельхозкультурами, спрос на них высокий, из года в год их сеют больше, поэтому говорить о том, что кто-то откажется от их производства, не приходится, не согласен с Сизовым Мальцев. По его мнению, внутренние цены на подсолнечник с учетом экспортной пошлины будут находиться в районе 30–35 тыс. руб. за тонну.

Сейчас цены снижаются в результате падения мировых цен и ожидания начала действия экспортной пошлины на масло, уточняет Максим Басов. Пошлина позволит сбалансировать цены на подсолнечник и бутылки масла на полке и снимет с повестки необходимость в ценовых соглашениях, добавляет представитель «Эфко». По его словам, подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве и сельхозпроизводители смогут получить неплохую доходность.