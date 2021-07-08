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Коронавирус усугубил вредные привычки
Газета № 105 (3394) (0807) Общество,
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Коронавирус усугубил вредные привычки

Аналитики «ФинЭкспертизы» изучили приверженность россиян здоровому образу жизни
За 2020 год число россиян, придерживающихся здоровых привычек, сократилось на четверть. Среди регионов с наибольшим количеством сторонников ЗОЖ — Ингушетия и Севастополь, с наименьшим — НАО и Магаданская область
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Стремление к золотой середине

За 2020 год, на который пришелся главный удар пандемии, количество приверженцев здорового образа жизни в России сократилось на четверть, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» (есть у РБК), основанном на данных Росстата. Если в 2019 году зожников было 12% от общего количества населения в возрасте от 15 лет (14,5 млн человек), то в 2020 году их число сократилось до 8,9% (10,8 млн), то есть на 3,7 млн человек.

При этом сократилось на треть и число антизожников, то есть людей, ведущих нездоровый образ жизни, согласно критериям Росстата, — с 50,1% в 2019 году до 33,5% в 2020 году. «По сути, россияне стали стремиться к золотой середине — не сильно себя ограничивали, но и не позволяли себе лишнего, — указано в исследовании. — В зону «удовлетворительного» ЗОЖ в 2020 году перешли около 20 млн закоренелых противников здорового образа жизни».

Проводя расчеты, «ФинЭкспертиза» руководствовалась предоставленной Росстатом актуализированной информацией о количестве поклонников ЗОЖ в регионах за 2019 и 2020 годы (июньский ответ федеральной службы экспертам есть у РБК). Эти данные отличаются от опубликованных на сайте ведомства в декабре прошлого года. РБК направил запрос в Росстат.

Выборочное исследование состояния здоровья населения проводилось Росстатом в августе—сентябре 2020 года с охватом 60 тыс. домохозяйств. Объем и параметры выборки позволяют экстраполировать данные исследования на все взрослое население России, поэтому «ФинЭкспертиза» смогла оценить общее количество людей в стране, приверженных здоровому образу жизни.

Нацпроект «Демография», бюджет которого составляет 3,11 трлн руб., предполагает достижение таких целевых показателей, как рост доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; количество ведущих здоровый образ жизни россиян должно составлять 12%. В соответствии с постановлением правительства в рамках этого нацпроекта до 2024 года будет проводиться ежегодное выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

Кого считать зожником

Росстат в соответствии с методикой, утвержденной в 2019 году, делит людей по принципу отношения к здоровому образу жизни на три группы. К людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относятся россияне, следующие одновременно пяти принципам:

  • не курить;
  • потреблять не менее 400 г овощей и фруктов в день;
  • иметь не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю;
  • потреблять не более 5 г соли в сутки;
  • употреблять не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин (около 0,4 л 40-градусного алкоголя, или две бутылки вина крепостью 12 градусов, или 3 л пива крепостью 4 градуса) и не более 84 г для женщин (0,2 л крепкого алкоголя, или одна бутылка вина, или 1,5 л пива).

К приверженцам «удовлетворительного ЗОЖ» отнесли тех, кто не курит и при этом не соблюдает одно из четырех оставшихся правил. Курящих и нарушающих два и более из оставшихся четырех правил россиян Росстат относит к антизожникам. При оценке общего падения числа зожников в исследовании учитывались только люди с высокой приверженностью такому образу жизни.

За 2020 год число россиян, всерьез приверженных ЗОЖ, сократилось в большинстве регионов — в 55 из 85, говорится также в исследовании. Худшую динамику показал Ненецкий автономный округ: там людей, строго придерживающихся всех пяти правил ЗОЖ, не осталось совсем (минус 100%). В «ФинЭкспертизе» уточнили, что отчасти это объясняется тем, что в регионе и до пандемии ЗОЖ был не особенно популярен — там насчитывалось всего около 700 человек с высокой приверженностью такому образу жизни (при одновременно высокой доле умеренных зожников). Также почти всех строгих зожников потеряла Магаданская область (минус 99%, или минус 17 тыс. человек).

Кроме того, в этот антирейтинг попали Бурятия, Тверская область, Чувашия, Кемеровская, Воронежская, Оренбургская, Белгородская и Ярославская области.

В 30 регионах за год пандемии COVID-19 количество людей, соблюдающих все пять правил ЗОЖ, напротив, выросло. Наилучшую динамику показала Северная Осетия: там число зожников увеличилось сразу в шесть раз, прирост составил около 109 тыс. человек. Далее в рейтинге следуют Сахалинская, Тамбовская и Брянская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Орловская область, Севастополь, Забайкальский край, Хабаровский край и Астраханская область.

Зожники и зожницы

Исследование выявило еще один примечательный момент: число приверженцев ЗОЖ в России за 2020 год сократилось преимущественно за счет женщин. Если в 2019 году зожниц было в 2,3 раза больше, чем зожников, то в 2020-м разрыв сократился до 1,3 раза, выяснила «ФинЭкспертиза». Таким образом, по последним актуальным данным, женщин, ведущих здоровый образ жизни, в России всего на треть больше, чем мужчин.

Мужчин, увлеченных ЗОЖ, больше, чем женщин, только в 13 регионах — в Республике Алтай (на 74%), Якутии (на 47%), Еврейской автономной области (на 27%), Чувашии (на 25%), Удмуртии (на 24%), Карачаево-Черкесии (на 24%), Туве (на 22%), Адыгее (на 18%), Мордовии (на 16%), Воронежской (на 14%) и Омской (на 10%) областях, Чечне (на 7%) и Севастополе (на 6%). Еще в семи регионах количество приверженцев ЗОЖ обоих полов примерно равное, а в оставшихся субъектах доминируют женщины. В Магаданской области и на Чукотке в 2020 году мужчин-зожников не было зафиксировано вообще.

Самые здоровые регионы

Рейтинг регионов с наибольшей долей приверженцев ЗОЖ несколько изменился с 2019 года. В 2020-м в него попали Севастополь, Северная Осетия и Татарстан. Крым и Чувашия, напротив, покинули десятку субъектов с самой большой долей зожников. В топ-10 за прошлый год также попали Ингушетия, Адыгея, Калининградская и Псковская области, Ставропольский край, Курганская и Волгоградская области.

Как уже говорилось, в Ненецком автономном округе доля строго ведущих здоровый образ жизни сократилась до нуля. В Магаданской области людей, соблюдающих все пять правил ЗОЖ, — 0,1% населения, в Чукотском автономном округе — 0,3%. В антирейтинговой десятке также Тува, Калужская область, Якутия, Кемеровская область, Республика Алтай, Бурятия и Тверская область.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге доля строгих зожников ниже общероссийского уровня — 6,6 и 7,9% соответственно.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: ЗОЖ , регионы , Росстат
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