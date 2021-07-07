Переходный перевод

ЦБ готов отсрочить наложение штрафов за нарушение нового антиотмывочного законодательства

ЦБ обсуждает с Росфинмониторингом мораторий на санкции для банков, если они не выполнят новые требования по контролю за переводами из-за границы. Закон вступает в силу с октября, банки просят не наказывать их хотя бы до 1 января

Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда» / Global Look Press

Банк России планирует временно не применять к кредитным организациям меры за несоблюдение новых законодательных требований, направленных на усиление контроля за денежными переводами из-за границы, рассказал РБК представитель регулятора. Речь идет о появляющейся у банков с 1 октября обязанности предоставлять в Росфинмониторинг сведения о денежных переводах в адрес физических и юридических лиц на любую сумму, которые поступили из стран, находящихся в закрытом перечне.

Поправки в антиотмывочный закон были внесены ко второму чтению в законопроект о противодействии нежелательным организациям в стране и приняты в начале июня за несколько дней. Банки жаловались, что с ними эти изменения не обсуждались и что новые требования потребуют от них «значительных финансовых расходов» и отслеживания всех операций из-за рубежа практически в ручном режиме. Национальный совет финансового рынка (НСФР) просил депутатов сдвинуть срок введения новых требований на 1 июля 2022 года, а Ассоциация банков России — на 180 дней. Однако закон был принят в первоначальном виде.

В конце июня НСФР направил письма в ЦБ и Росфинмониторинг с просьбой не применять меры к банкам за нарушение требований закона до 1 января 2022 года. Ассоциация банков России в письме от 6 июля уже просила ЦБ не применять санкции к банкам до 1 апреля 2022 года.

ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления», сообщили РБК в ЦБ, добавив, что издание такого письма поддерживается Росфинмониторингом, а его проект был разработан еще до обращения НСФР.

Временной период, в течение которого такие меры применяться не будут, пока не определен и в настоящее время обсуждается с Росфинмониторингом, уточнил представитель ЦБ. В пресс-службе Росфинмониторинга РБК ответили, что в ведомство проект письма ЦБ не поступал.

Что требует закон Банки будут обязаны вести контроль и передавать в Росфинмониторинг данные о переводах денег из-за рубежа в пользу физлиц, компаний или некоммерческих организаций, если средства поступают из отдельных стран или с территорий, обладающих самостоятельной правоспособностью (обычно образуются при политическом расколе в стране). Перечень таких государств и территорий определит уполномоченный орган. Сейчас контроль за исполнением антиотмывочного законодательства осуществляет Росфинмониторинг, куда банки передают сообщения о подозрительных операциях клиентов. Ведомство уже формирует списки стран и территорий для контроля за операциями в России по эмитированным там картам. Тот же закон требует от банков усилить контроль за операциями некоммерческих организаций. Сейчас банки сообщают в Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. руб.

Какая отсрочка нужна банкам

НСФР просит отсрочить неприменение мер до 1 января 2022 года, исходя из того что до этого времени Госдума успеет переделать закон, объясняет замруководителя НСФР Александр Наумов. «Если этого не произойдет, то мораторий надо вводить на более долгий срок, так как банкам на перенастройку всех систем контроля потребуется минимум год». Госдума седьмого созыва уже закончила работу, осенняя сессия начнется после парламентских выборов в сентябре с обновленным составом депутатов.

«Закон надо переписывать и доделывать. Его приняли без учета и запроса мнения экспертов и финансового сообщества. Наши письма даже прочитать не успели, не то что хоть как-то отработать по ним», — сетует вице-президент АБР Алексей Войлуков. По мнению Наумова, надо переписывать формулировки, потому что сейчас под контроль подпадает более широкий перечень операций, чем необходим: например, возврат средств от зарубежного интернет-магазина или перевод находящегося за границей физического лица, выполненного со счета российского банка. «Также необходимо более четко сформулировать перечень нежелательных НКО и вывести из него все социально значимые компании, например учреждения в сфере медицины и высшего образования», — говорит Наумов.

ЦБ понимает, что объем работы предстоит колоссальный, считает Войлуков: «От банков требуется не только дописать/доработать нужные системы, но и нанять дополнительный персонал, обучить его, протестировать настройки». По его словам, на обычную доработку программных решений по отчетностям ЦБ требуется до шести месяцев, а тут речь идет о более масштабной задаче.

Под какие санкции могут подпасть банки

В худшем случае за неисполнение требований антиотмывочного законодательства банкам могут грозить штрафы, но обычно регулятор ограничивается предписаниями, содержащими требования об устранении допущенных кредитной организацией нарушений, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Если дело дойдет до штрафов, то самым очевидным нарушением в контексте конкретных поправок выглядит неисполнение банком требований в части разработки правил внутреннего контроля или назначения специальных должностных лиц, ответственных за его реализацию, продолжает юрист: «Это может повлечь штраф для банка в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Если это повлекло непредоставление сведений о подозрительных операциях уполномоченному органу, то штраф для организации может составить уже от 200 тыс. до 400 тыс. руб. и даже привести к административной приостановке деятельности на срок до 60 суток».

За отказ от блокирования средств на счете и сомнительных операций предусмотрен штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. и административная приостановка на 60 суток. Такой же размер штрафа грозит за непредоставление сведений об операциях клиентов и бенефициаров счетов организаций и о движении средств по счетам. По словам Федюкина, мера о приостановке деятельности до сих пор ни к кому не применялась, поскольку для банка это прямой путь к банкротству.