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Госсубсидии выглядывают из-под завесы
Газета № 104 (3393) (0707) Экономика,
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Госсубсидии выглядывают из-под завесы

Минфин возобновляет обнародование данных о предоставлении бюджетных дотаций
Реестр субсидий из бюджета, включающий перечисления компаниям и регионам более чем на 15 трлн руб., будет снова открыт для общественности, сообщил Минфин. Но данных о получателях господдержки в нем не будет
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин восстановит публичный доступ к реестру соглашений о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и межбюджетных трансфертов, который был прекращен в декабре 2020 года. Это следует из методических документов по распределению ассигнований федерального бюджета на 2022–2024 годы, представленных министерством в начале июля.

В этих материалах указано, что Минфин планирует в конце 2021 года разместить на портале «Электронный бюджет» информацию о безвозмездных субсидиях юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям в целях «обеспечения публичности информации о предоставлении средств государственной поддержки».

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Новый реестр субсидий будет опубликован в течение семи рабочих дней после принятия Госдумой закона о бюджете на 2022 год, то есть примерно к началу декабря 2021 года, следует из материалов Минфина. Публиковаться будет информация о субсидиях, планируемых к предоставлению в 2022–2024 годах. В документе министерства не указано, будет ли размещена информация о субсидиях, предоставленных до конца 2020 года, а также в 2021 году, когда реестр был недоступен. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Почему реестр субсидий важен

Реестр субсидий наполнялся в течение нескольких лет и содержал информацию о распорядителе и получателе госсредств, цели поддержки, графике перечисления субсидии и даже копии соответствующих соглашений о предоставлении субсидии. Специалисты по открытым данным Иван Бегтин и Ольга Пархимович писали в 2019 году, что в реестре была накоплена информация о 93 тыс. субсидий на сумму 15,4 трлн руб. Но в конце 2020 года реестр исчез с портала «Электронный бюджет» (сейчас по этому адресу выдается 404-я ошибка — страница не найдена).

На тот момент техподдержка портала сообщала РБК, что доступ к реестру приостановлен «по распоряжению руководства Федерального казначейства». Казначейство и Минфин (операторы портала «Электронный бюджет») не прокомментировали ситуацию.

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«Желающих закрыть реестр всегда было много, потому что там фигурировали очень крупные чувствительные субсидии для государственных СМИ и государственных НКО, причем на десятки миллиардов рублей», — утверждает председатель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин. По данным проекта КГИ «Госзатраты», являвшегося фактически «зеркалом» реестра субсидий, в 2018 году в десятку крупнейших получателей госсубсидий входили ВГТРК и АНО «ТВ-Новости» (управляет телеканалом RT). В 2020 году на фоне пандемии коронавируса федеральный бюджет выдал особенно много субсидий юрлицам. «Субсидии выделялись авиа- и железнодорожным перевозчикам, круизным компаниям, организациям культуры. Финансовую помощь получили более 100 аэропортов страны», — говорил премьер Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета перед Госдумой в мае.

Механизм распределения госсубсидий в бюджетной системе России «практически никогда не имел отношения к конкуренции», отмечали Бегтин и Пархимович: «Средства предоставляются по специальным договорам субсидий и субвенций, через которые главные распорядители бюджетных средств раздают их учреждениям, нижестоящим органам власти и другим организациям, в том числе некоммерческим и коммерческим».

Каких данных станет меньше после возврата реестра

Два источника РБК, знакомых с ситуацией, сказали, что публичный доступ к реестру был приостановлен из-за «чувствительности» определенных субсидий с точки зрения западных санкций и возможных споров во Всемирной торговой организации (ВТО). Размещение сведений о госсубсидиях на портале «Электронный бюджет» регулируется Порядком ведения реестра соглашений о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, который утверждается Минфином.

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В январе 2021 года, когда реестр уже был не доступен, Минфин разместил на портале regulation.gov.ru для двухнедельного общественного обсуждения приказ о внесении изменений в этот порядок в части существенного ограничения публикуемой информации о субсидиях. Предложений в рамках общественного обсуждения в Минфин не поступало, говорится на странице проекта. Пояснительная записка не содержала объяснений ограничения информации. Приказ вступил в силу в апреле 2021 года: из него следует, что в реестре на портале «Электронный бюджет» теперь может публиковаться только информация о наименовании ведомства — распределителя субсидии, реквизитах нормативного акта, на основании которого предоставляется субсидия, размере господдержки и коде классификации бюджетных расходов на предоставление субсидии. В то же время такая информация, как наименование получателя госсредств, целевое назначение субсидии, плановые значения результатов использования этой субсидии, копии соглашения о субсидии и отчетности ее получателя об ее использовании, публиковаться не будет. Если Минфин опять не внесет изменений в приказ, размещаемая информация о госсубсидиях с конца 2021 года будет регулироваться этим новым порядком.

Счетная палата была в курсе ситуации с доступностью реестра соглашений о предоставлении субсидий на портале «Электронный бюджет», для прояснения этого вопроса в Минфин было направлено соответствующее письмо, сообщили РБК в пресс-службе Счетной палаты. Ведомство Алексея Кудрина выступает «за доступность информации в максимально возможном объеме».

«Счетная палата приветствует планы Минфина о возобновлении публичного доступа к реестру. Также мы надеемся на восстановление доступа к данным за 2021 год. Соблюдение принципа открытости имеет особое значение», — говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

В 2019 году Международный валютный фонд анализировал ситуацию с прозрачностью российских данных о бюджете — в частности, призывал раскрыть на консолидированной основе доходы и расходы госпредприятий в составе бюджетной отчетности и снизить долю засекреченных расходов федерального бюджета. Минфин тогда подчеркивал, что большинство рекомендаций по повышению бюджетной прозрачности уже реализуются.

Авторы: Иван Ткачёв, Евгения Кузнецова.
Теги: Минфин , секретность , бюджетные субсидии , бюджет России , прозрачность
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