Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,95 72,79 EUR Нал. 87,76 86,61 USD Бирж. 73,21 -0,25 EUR Бирж. 87,05 -0,11 USD ЦБ. 73,35 -0,26 EUR ЦБ. 87,03 -0,05 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 34752,00 +1089,00 IMOEX 3882,59 +0,44% RTSI 1663,84 +0,15% Brent 77,41 +0,75% DJIA 34786,35 +0,44% Nasdaq 14639,33 +0,81%
Обстановка по требованию
Лента новостей
Жалобы на отказы в прививках, на Камчатке пропал самолет. Главное за ночь 09:03, Общество Пандемия и ЗОЖ обвалили продажи крекеров 09:01, Бизнес Великий комбинатор: что скрывается за успехом SoftBank 08:55, PRO Лавров и глава МИД Индонезии обсудили визит Путина в Джакарту 08:53, Политика Зачем нужен ноутбук с двумя дисплеями 08:48, РБК и ASUS Этап «Формулы-1» в Австралии отменили второй раз подряд из-за COVID 08:48, Спорт Депутат Рады предупредил о «развале Украины» из-за героизации члена УПА 08:33, Политика Сбербанк зафиксировал первое сокращение трат домохозяйств в 2021 году 08:30, Экономика Как сэкономить 35% бюджета на ИТ-расходах. Тест 08:19, РБК и Онланта Онлайн в офлайне: как Amazon и Walmart «подружились» с индийскими лавками 08:15, PRO Ретейлеры предупредили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя 08:09, Бизнес Россияне изменили свои поисковые привычки в интернете 08:00, PRO На Камчатке пропал пассажирский самолет 07:52, Общество На Украине проверят данные о назвавшем себя королем пилоте Ryanair 07:50, Общество Почему освоение шельфа не мешает благополучию морских обитателей 07:50, РБК и «Газпром нефть» В Алуште ответили на сообщения о перегруженности курортов Крыма 07:36, Общество Правительству предложили создать единого перевозчика для школьников 07:30, Бизнес В Чите при стрельбе погибла женщина 07:27, Общество Профи или безбашенный: какой вы таксист. Тест 07:21, Autonews и Яндекс.Такси В 2024 году средний размер пенсии в России превысит ₽20 тыс. 07:08, Экономика Шишханов ответил на иск ЦБ на ₽71 млрд аргументами про точку невозврата 07:00, Финансы Андрей Курпатов: как не потерять себя в хаотичной реальности 06:51, РБК Стиль и Клуб Первых ФАС оценила идею советского регулирования цен 06:40, Общество Гол россиянина не позволил «Тампе» завоевать Кубок Стэнли 06:24, Спорт В Роспотребнадзоре оценили протекание COVID-19 у аллергиков 06:21, Общество Быстрое свидание с технологиями: как выбрать идеальный ноутбук 06:00, РБК и ASUS «ВИЧ-центр» пожаловался Мурашко на отказы в вакцинации от COVID-19 06:00, Общество Опрос ВЦИОМ показал самые популярные соцсети в России 05:57, Общество
Газета
Обстановка по требованию
Газета № 103 (3392) (0607) Бизнес,
0

Обстановка по требованию

Объединение пассажиров предложило создать единого оператора школьных перевозок
Общероссийское объединение пассажиров предложило правительству создать единого транспортного оператора для управления перевозками школьников. До 2024 года власти планируют закупить 16 тыс. школьных автобусов на сумму ₽35 млрд
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило правительству создать единого транспортного оператора по управлению перевозками школьников на автобусах. Об этом говорится в письме председателя ООП Ильи Зотова, которое он отправил премьеру Михаилу Мишустину 2 июля. Аналогичное письмо он написал и бывшему премьеру, председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. У РБК есть копии обоих писем, их подлинность подтвердил сам Зотов.

ООП также предлагает дать рекомендацию регионам проводить объединенные торги для муниципалитетов с укрупненными лотами.

В пресс-службе правительства сообщили РБК, что письмо находится на рассмотрении, в «Единую Россию» оно пока не поступало. «Если поступит, обязательно будет рассмотрено», — сказал источник в партии.

В апреле 2021 года в ходе послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил, что за четыре года будет закуплено не менее 16 тыс. школьных автобусов. На их закупку из федерального бюджета планируется выделить 35 млрд руб.

В 2020 году на обновление парка школьных автобусов правительство выделило 5 млрд руб., чтобы закупить не менее 2,1 тыс. транспортных средств. С 2021 года в регионы будет поступать не менее 4 тыс. школьных автобусов российского производства, сообщала в мае пресс-служба «Единой России».

В связи с чем возникла идея о едином операторе

Глава Общероссийского объединения пассажиров называет несколько причин для создания единого оператора школьных автобусов:

  • «Нынешняя работа школьных автобусов не отвечает безопасности, комфорту и требованиям времени, поэтому важно переформатировать работу школьных автобусов», — говорится в письме Зотова Мишустину. Он считает создание единого оператора по управлению школьными перевозками одной из мер, реализация которой повысит эффективность расходования средств на приобретение 16 тыс. школьных автобусов. Обновление коснется практически всего школьного автопарка, потому что среднее количество техники, используемой для перевозки детей в сельские школы, составляет от 200 до 300 единиц на регион.
  • Отсутствует единая база транспортных средств и водителей. Она нужна для понимания состояния автопарка — его возраста и технического состояния.
  • Используются различные подходы к приобретаемым транспортным средствам — от маловместительной модели «ГАЗ-3302» до «ПАЗ-32053».
  • В случае дорожно-транспортного происшествия или неисправности автобуса школа приостанавливает перевозку учеников, так как у нее нет замены на подобные случаи.
  • Транспортом школы управляет ее директор или муниципальная компания, что неэффективно, сказал РБК Зотов, ссылаясь на мнение руководителей муниципальных образований и руководителей школ (РБК ознакомился с частью таких обращений). «Директора школ обязаны выполнять несвойственные им функции, так как весь груз проблем по организации перевозок обучающихся ложится на руководителя образовательной организации», — указывает замглавы администрации Меленковского района Владимирской области по социальной политике Наталья Козлова. «Остро стоит вопрос с хранением автобусов, так как ни у одной школы нет гаража», — добавляет глава администрации Камешковского района того же региона Анатолий Курганский. Медосмотры водителей проводятся только в районной поликлинике, а это лишние километры пробега и расход бензина, указывает он.

Общество
Мантурову пожаловались на небезопасные автобусы для перевозки детей Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Единый транспортный оператор мог бы централизованно управлять процессом перевозок, которые выполняют крупные транспортные компании или малый бизнес, организовывать обслуживание автобусного парка и контролировать водителей, заключает Зотов.

Как к идее отнеслись на рынке

«Управление школьными автобусами и перевозкой учащихся требует централизации, которая давно назрела», — говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он согласен, что для образовательных учреждений содержание автобусов — непрофильная задача. Чаще всего у школ нет специалистов, способных хорошо обслужить транспортные средства, закупать качественные сервисные услуги. По мнению Бурмистрова, создание единого оператора школьных автобусов поможет сделать обслуживание и управление автопарком прозрачным и эффективным. А введение единых стандартов будет способствовать росту уровня безопасности перевозок детей.

«Маршрут ребенка от дома до школы — часть его каждодневного погружения в образовательное пространство, и, безусловно, вопросы безопасности и комфорта этих маршрутов входят в число приоритетных, когда речь идет о развитии образовательного пространства», — сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения. Расширение и обновление автобусного парка — один из действенных механизмов, который помогает решать эти задачи. Инициативу Общероссийского объединения пассажиров в пресс-службе ведомства не стали комментировать, отметив лишь, что по поручению правительства Минпросвещения провело анализ потребности всех субъектов в обновлении парка школьных автобусов.

В Минпромторге также не ответили на запрос РБК по существу. Там напомнили, что программы поставок школьных автобусов в российские регионы министерство реализует пять лет — с 2016 года. За это время было поставлено 11,5 тыс. автобусов на общую сумму 21,896 млрд руб. В 2021 году запланирована поставка 4187 школьных автобусов шести моделей (в стандартном и северном исполнении) на общую сумму 9,7 млрд руб.

Экономика
Мантуров назвал сроки начала производства водородных автомобилей в России Денис Мантуров

«Анализ ситуации с перевозками школьников, проведенный Общероссийским объединением пассажиров, — очень странный, так как носит сепаратный характер, закрытый от основных участников рынка школьных автобусов», — заявили РБК в пресс-службе группы ГАЗ. По словам представителя группы, единственная проблема с детскими перевозками в стране — угрожающе устаревший парк автобусов — уже решена президентом Владимиром Путиным, который в ответ на инициативу «Единой России» дал поручение по обновлению парка в течение ближайших четырех лет.

РБК направил запросы другим крупным производителям автобусов — «Соллерс Форд» и Volgabus Group.

В феврале 2021 года директор подведомственного Минпросвещения Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре пожаловалась главе Минпромторга Денису Мантурову на отсутствие автобусов для перевозки дошкольников. Тогда Volgabus Group и «Соллерс Форд» заявляли о готовности наладить производство таких автобусов при условии экономической целесообразности.

Автор: Артём Кореняко.
При участии: Наталья Галимова, Роман Кирьянов, Светлана Бурмистрова.
Теги: Перевозки пассажиров , "безопасная школа" , школьники
Материалы по теме
Мантурову пожаловались на небезопасные автобусы для перевозки детей Общество
Глава ГИБДД поддержал возвращение в школы уроков вождения Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter