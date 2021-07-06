Обстановка по требованию

Объединение пассажиров предложило создать единого оператора школьных перевозок

Общероссийское объединение пассажиров предложило правительству создать единого транспортного оператора для управления перевозками школьников. До 2024 года власти планируют закупить 16 тыс. школьных автобусов на сумму ₽35 млрд

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило правительству создать единого транспортного оператора по управлению перевозками школьников на автобусах. Об этом говорится в письме председателя ООП Ильи Зотова, которое он отправил премьеру Михаилу Мишустину 2 июля. Аналогичное письмо он написал и бывшему премьеру, председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. У РБК есть копии обоих писем, их подлинность подтвердил сам Зотов.

ООП также предлагает дать рекомендацию регионам проводить объединенные торги для муниципалитетов с укрупненными лотами.

В пресс-службе правительства сообщили РБК, что письмо находится на рассмотрении, в «Единую Россию» оно пока не поступало. «Если поступит, обязательно будет рассмотрено», — сказал источник в партии.

В апреле 2021 года в ходе послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил, что за четыре года будет закуплено не менее 16 тыс. школьных автобусов. На их закупку из федерального бюджета планируется выделить 35 млрд руб.

В 2020 году на обновление парка школьных автобусов правительство выделило 5 млрд руб., чтобы закупить не менее 2,1 тыс. транспортных средств. С 2021 года в регионы будет поступать не менее 4 тыс. школьных автобусов российского производства, сообщала в мае пресс-служба «Единой России».

В связи с чем возникла идея о едином операторе

Глава Общероссийского объединения пассажиров называет несколько причин для создания единого оператора школьных автобусов:

«Нынешняя работа школьных автобусов не отвечает безопасности, комфорту и требованиям времени, поэтому важно переформатировать работу школьных автобусов», — говорится в письме Зотова Мишустину. Он считает создание единого оператора по управлению школьными перевозками одной из мер, реализация которой повысит эффективность расходования средств на приобретение 16 тыс. школьных автобусов. Обновление коснется практически всего школьного автопарка, потому что среднее количество техники, используемой для перевозки детей в сельские школы, составляет от 200 до 300 единиц на регион.

Отсутствует единая база транспортных средств и водителей. Она нужна для понимания состояния автопарка — его возраста и технического состояния.

Используются различные подходы к приобретаемым транспортным средствам — от маловместительной модели «ГАЗ-3302» до «ПАЗ-32053».

В случае дорожно-транспортного происшествия или неисправности автобуса школа приостанавливает перевозку учеников, так как у нее нет замены на подобные случаи.

Транспортом школы управляет ее директор или муниципальная компания, что неэффективно, сказал РБК Зотов, ссылаясь на мнение руководителей муниципальных образований и руководителей школ (РБК ознакомился с частью таких обращений). «Директора школ обязаны выполнять несвойственные им функции, так как весь груз проблем по организации перевозок обучающихся ложится на руководителя образовательной организации», — указывает замглавы администрации Меленковского района Владимирской области по социальной политике Наталья Козлова. «Остро стоит вопрос с хранением автобусов, так как ни у одной школы нет гаража», — добавляет глава администрации Камешковского района того же региона Анатолий Курганский. Медосмотры водителей проводятся только в районной поликлинике, а это лишние километры пробега и расход бензина, указывает он.

Единый транспортный оператор мог бы централизованно управлять процессом перевозок, которые выполняют крупные транспортные компании или малый бизнес, организовывать обслуживание автобусного парка и контролировать водителей, заключает Зотов.

Как к идее отнеслись на рынке

«Управление школьными автобусами и перевозкой учащихся требует централизации, которая давно назрела», — говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он согласен, что для образовательных учреждений содержание автобусов — непрофильная задача. Чаще всего у школ нет специалистов, способных хорошо обслужить транспортные средства, закупать качественные сервисные услуги. По мнению Бурмистрова, создание единого оператора школьных автобусов поможет сделать обслуживание и управление автопарком прозрачным и эффективным. А введение единых стандартов будет способствовать росту уровня безопасности перевозок детей.

«Маршрут ребенка от дома до школы — часть его каждодневного погружения в образовательное пространство, и, безусловно, вопросы безопасности и комфорта этих маршрутов входят в число приоритетных, когда речь идет о развитии образовательного пространства», — сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения. Расширение и обновление автобусного парка — один из действенных механизмов, который помогает решать эти задачи. Инициативу Общероссийского объединения пассажиров в пресс-службе ведомства не стали комментировать, отметив лишь, что по поручению правительства Минпросвещения провело анализ потребности всех субъектов в обновлении парка школьных автобусов.

В Минпромторге также не ответили на запрос РБК по существу. Там напомнили, что программы поставок школьных автобусов в российские регионы министерство реализует пять лет — с 2016 года. За это время было поставлено 11,5 тыс. автобусов на общую сумму 21,896 млрд руб. В 2021 году запланирована поставка 4187 школьных автобусов шести моделей (в стандартном и северном исполнении) на общую сумму 9,7 млрд руб.

«Анализ ситуации с перевозками школьников, проведенный Общероссийским объединением пассажиров, — очень странный, так как носит сепаратный характер, закрытый от основных участников рынка школьных автобусов», — заявили РБК в пресс-службе группы ГАЗ. По словам представителя группы, единственная проблема с детскими перевозками в стране — угрожающе устаревший парк автобусов — уже решена президентом Владимиром Путиным, который в ответ на инициативу «Единой России» дал поручение по обновлению парка в течение ближайших четырех лет.

РБК направил запросы другим крупным производителям автобусов — «Соллерс Форд» и Volgabus Group.

В феврале 2021 года директор подведомственного Минпросвещения Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре пожаловалась главе Минпромторга Денису Мантурову на отсутствие автобусов для перевозки дошкольников. Тогда Volgabus Group и «Соллерс Форд» заявляли о готовности наладить производство таких автобусов при условии экономической целесообразности.