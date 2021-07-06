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Прививочный иммунодефицит
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Прививочный иммунодефицит
Газета № 103 (3392) (0607)
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Прививочный иммунодефицит

Пациентские организации сообщили о проблемах ВИЧ-инфицированных с вакцинацией от COVID-19
Россияне, больные ВИЧ, получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса, заявили в фонде «Спид.Центр». Эксперты утверждают, что ВИЧ не является противопоказанием при вакцинировании
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

С какими проблемами при вакцинации столкнулись ВИЧ-положительные

Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от COVID-19, хотя наличие вируса иммунодефицита человека не является противопоказанием для прививки, пожаловался фонд «Спид.Центр» в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко (есть в распоряжении РБК).

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «Спид.Центр» регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации <...>. Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь интересам пациентов», — говорится в письме.

Общество
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. Главное Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Из 700 пациентов, принятых в июне одним из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 человек сообщили, что им отказали в вакцинации из-за ВИЧ, пояснил РБК директор фонда «Спид.Центр» Сергей Абдурахманов. Общую статистику обращений в фонде не ведут. По словам Абдурахманова, количество фиксируемых обращений — лишь «маленький пласт», так как не все получившие медицинский отвод на основании ВИЧ-инфекции сообщают об этом в фонд.

Недостоверные сообщения о том, что ВИЧ является противопоказанием к получению вакцины, можно встретить на сайтах некоторых медицинских учреждений, указано в письме. Фонд предлагает Минздраву направить разъяснения в больницы, поликлиники и пункты вакцинации о недопустимости отказа в прививке ВИЧ-положительным людям. «Мы просим Минздрав дополнительно уведомить медиков о том, какие могут быть поводы для медицинского отвода и что ВИЧ-инфекция не является одним из них», — пояснил Абдурахманов.

В пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что письмо фонда в ведомство пока не поступало.

Случаи отказа от вакцинации из-за ВИЧ-инфекции единичны, но они есть, прокомментировала РБК активистка движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина. «Был случай, когда человеку не стали делать прививку, а попросили принести разрешение от врача-инфекциониста. Пациенту пришлось уйти, нужно ехать к инфекционисту, а это потеря времени», — сообщила Верещагина.

О ВИЧ-положительном статусе врач узнает от самого пациента: при вакцинации в анкете нужно указать хронические заболевания. «Я сам рассказал о статусе на осмотре. После чего доктор сказал, что мне не будут делать прививку без справки от инфекциониста», — сообщил РБК один из пациентов с ВИЧ, пожелавший сохранить анонимность, который пришел на вакцинацию в московскую поликлинику. Он обратился к заведующей и смог получить прививку только после обещания предать историю огласке.

Согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 31 декабря 2020 года в России было зарегистрировано почти 1,5 млн человек с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция». За прошлый год выявили 72 023 новых случая ВИЧ, что на 25,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России средний показатель заболеваемости ВИЧ составляет 40,77 на 100 тыс. населения. Наибольшее количество зараженных среди россиян в возрасте 30–44 лет. Средний возраст умерших от ВИЧ вырос на год и составил 39 лет.

Обоснованно ли медики отказывают ВИЧ-положительным в прививке

ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19, сообщил РБК главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус. Более того, ВИЧ-положительным людям вакцинация показана, отметил он. «ВИЧ-инфицированные пациенты зачастую оказываются особо уязвимой группой в этом отношении, что неизбежно поднимает вопрос о максимально эффективных превентивных действиях», — пояснил эксперт.

Если иммунный статус, то есть уровень CD4+ лимфоцитов в крови более 200 клеток/мкл, то вакцинация не имеет ограничений. В том случае, если у пациента глубокий иммунодефицит, то требуется проконсультироваться у инфекциониста для уточнения показаний, отмечает Мазус. Вакцинация в таком случае должна быть приоритетной, так как есть риск тяжелого течения COVID-19.

Медицинский отвод от вакцинации на основании ВИЧ-инфекции можно объяснить лишь неграмотностью врачей, заявил РБК академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. «В рекомендациях Минздрава ВИЧ-инфекция не упоминается как противопоказание, поэтому можно говорить, что есть документ, который указывает, что это не является основанием для отвода», — пояснил он. Действительные противопоказания — тяжелые аллергические реакции, злокачественные заболевания крови и другие.

Ограничения для ВИЧ-положительных людей были только во время исследования вакцины «Спутник V», отмечает Абдурахманов. По его словам, это обычная практика: из испытаний исключают уязвимые группы. С апреля ограничения сняли, а в инструкции к «Спутнику V» указано, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием. «Но медики до сих пор ставят медотводы ВИЧ-положительным, хотя они, наоборот, в группе риска», — возмутился Абдурахманов.

Противопоказанием против прививки от коронавируса может стать только выраженный иммунодефицит, отмечает Покровский. Иммунодефицит упоминается в рекомендациях Минздрава в качестве оснований для медотвода. По словам Покровского, при ВИЧ-инфекции иммунодефицит может появиться на поздних стадиях заболевания. Однако нарушений в работе иммунной системы нет на ранних стадиях и в том случае, если пациент принимает антиретровирусную терапию. «Иммунодефициты и ВИЧ-инфекция — это не одно и то же», — заключил Сергей Абдурахманов.

Врачи часто отказывают ВИЧ-положительным в вакцинации, основываясь на иммунном статусе (показателе состояния иммунной системы), объяснила врач-инфекционист H-Clinic, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова. Однако прививки «неживыми вакцинами», «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», не зависят от его уровня, подчеркивает она. Ограничения по иммунному статусу существуют только у «живых» вакцин, когда вводится ослабленный вирус. «Спутник V» проникает внутрь клеток, но аденовирус в нем лишен способности размножения», поэтому он тоже безопасен для ВИЧ-положительных, пояснила Степанова.

«Это все безосновательные отводы. В итоге у нас отвод от вакцинации получают не просто люди с ВИЧ-инфекцией, но и некоторые люди с ВИЧ-инфекцией с невысоким уровнем иммунного статуса. Это категорически неверно, так как люди с более низким иммунным статусом имеют риски более тяжелого течения COVID-19, как показала первая волна коронавирусной инфекции», — предупредила она.

Что в этой ситуации рекомендуют организации пациентов

Как врачи на местах, так и сами пациенты не обладают достаточной информацией, единых рекомендаций насчет вакцинации ВИЧ-инфицированных нет, указала Юлия Верещагина: «Есть информация, что вакцина не противопоказана, но нет четкой градации, например, по иммунному статусу, вирусной нагрузке, сопутствующим заболеваниям, и понимания, когда человеку все-таки нужно проконсультироваться со своим врачом, а когда нет».

Руководитель программ благотворительного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский сообщил РБК, что в фонд за неделю поступают десятки запросов о противопоказаниях. «Мы объясняем, что сам ВИЧ не является противопоказанием, а если есть опасения, то лучше обратиться к лечащему врачу-инфекционисту», — сказал Барский.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Елизавета Ламова.
Теги: ВИЧ , коронавирус , вакцинация
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