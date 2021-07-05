Прививка c перекрестным эффектом

Как будет проходить вакцинация от гриппа в этом году

Осенью традиционно проходит вакцинация от гриппа. Но в этом году она будет идти параллельно с масштабной вакцинацией от COVID-19. Как это может быть организовано, что говорят производители и врачи — в материале РБК

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Когда начнется вакцинация от гриппа

Каждый год Минздрав объявляет начало кампании по вакцинации от гриппа отдельным приказом. В прошлом году она началась 1 сентября, годом ранее — 4 сентября. Как утверждает источник РБК на фармрынке, в этом году в сроки проведения кампании может быть внесена корректировка, чтобы «максимально эффективно распределить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку сейчас все мощности приоритетно работают на борьбу с COVID-19». Но пока информации о том, что кампания будет перенесена, нет, рассказали источники РБК, близкие к столичной мэрии. Это означает, что, вероятнее всего, она придется на начало сентября, как и всегда.

РБК направил запросы в Минздрав и департамент здравоохранения Москвы.

Сколько вакцин будет доступно в этом году

В обороте на российском рынке — преимущественно отечественные вакцины: на «Форт», НПО «Микроген» (оба входят в Национальную иммунобиологическую компанию), «Петровакс» и Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) приходится около 90% объема вакцин в России, следует из данных DSM Group.

В этом году в оборот не поступит вакцина от французской Sanofi: производитель «Ваксигрип» прекратил поставки этой трехвалентной вакцины в связи с полным переводом производства противогриппозных вакцин в шприцах на четырехвалентную. А она в настоящий момент только проходит процедуру госрегистрации.

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса спровоцировала увеличение спроса на противогриппозную вакцинацию еще в прошлом году. По данным «Петровакса» (производит вакцины под брендом «Гриппол»), в 2020 году спрос на вакцину против гриппа в коммерческом и бюджетном сегментах рынка вырос на 25% по сравнению с 2019-м. Рост спроса отмечают и в СПбНИИВС (производит «Флю-М»). Тренд к росту сохраняется и в 2021-м.

«В текущей эпидемиологической ситуации спрос на вакцины для профилактики гриппа неуклонно растет. Люди становятся социально ответственными, усиливается доверие к вакцинации как к эффективному способу иммунопрофилактики и защиты здоровья», — отметили в СПбНИИВС, не называя точной динамики спроса.

Из-за спроса на вакцины против гриппа «Петровакс» планирует увеличить производство «Гриппола плюс» в 2021 году более чем в два раза — это более 18 млн доз (но этот объем также предусматривает и около 80% вакцины на экспорт). На госконтракты в рамках региональных закупок субъектами будет отведено 80% этого объема.

Перебоев с производством вакцин производители не ждут. В СПбНИИВС отметили, что годовая заявка по объемам закупок вакцин для профилактики гриппа до производителей в полном объеме еще не доведена, но прогнозируют объем закупок не ниже 2020 года — 24–25 млн доз. Для производителя приоритетны поставки в государственный сектор для обеспечения кампании в рамках Национального календаря профилактических прививок. Как правило, он составляет 90% и более от всего объема заказа.

«Производственные мощности СПбНИИВС позволяют производить до 35 млн доз в год, и с учетом эпидемиологической ситуации в стране мы готовы произвести необходимый объем для покрытия населения страны», — сообщили там, добавив, что производство работает на полную мощность.

В пресс-службе «Нацимбио» («Ростех») РБК сообщили, что холдинг в 2020 году обеспечил поставку более чем 80 млн доз вакцины для нужд Минздрава и других заказчиков. В 2021 году предприятия холдинга продолжают наращивать производственные мощности. «На конец июня «Нацимбио» уже подписаны первые контракты на поставки вакцин против гриппа в эпидемическом сезоне 2021/22. Как и в прошлом году, первые поставки вакцин запланированы на август».

Что говорят страховые компании

Осенью прошлого года, в разгар кампании по вакцинации, страховые компании столкнулись с проблемой — из коммерческого сектора и аптек пропал «Ультрикс», одна из самых популярных вакцин. Мощности ее производителя были загружены под госзаказ.

По версии Игоря Лаппи, гендиректора «Совкомбанк Страхования», кампания по вакцинации от гриппа в этом году будет проходить по сценарию 2020-го, «так как прививка от гриппа является достаточно популярной» и «она не является взаимоисключающей при пандемии, так как, вероятно, позволяет сформировать перекрестный иммунитет». «Мы не ожидаем падения [спроса на прививку], потому что все понимают важность вакцинации, особенно те, кто переболел коронавирусом и у кого уже есть достаточно серьезные отсроченные последствия на организм». Компания планирует подавать заявки на такое же количество вакцин, как и в прошлом году (с учетом пропорционального роста портфеля страховщика), а также заложить резерв 5–10% под увеличение спроса.

В «Ингосстрахе» допускают, что в связи с массовой вакцинацией от COVID-19, возможно, спрос на вакцинацию от гриппа сместится на более поздние сроки. При этом и представитель «Ингосстраха», и Сергей Корочкин, директор департамента развития бизнеса ДМС «АльфаСтрахование», считают, что в этом году вакцинация от гриппа останется на уровне 2020 года.

О потенциальных сложностях с кампанией пока говорить рано, отмечает начальник управления взаимодействия с провайдерами ДМС «РЕСО-Гарантия» Нина Михайлова: «Проблемы, как правило, возникают значительно позже — на этапах аккредитации фактически поступающих партий вакцин, отгрузки вакцин, которых начинает не хватать из-за срывов сроков поставок. И часто урегулировать и предотвратить эти проблемы невозможно. Сейчас можно предполагать отсутствие на рынке импортных вакцин, что будет вызывать недовольство клиентов».

Можно ли совмещать прививку от COVID-19 и гриппа

Разница между прививками от гриппа и от COVID-19 (как и между прививкой от коронавируса и любой другой вакцинацией) должна составлять не менее 30 дней. Эта рекомендация, данная в прошлом году московскими властями, все еще актуальна, утверждает источник РБК в столичном депздраве.

Прививка от коронавируса не отменяет прививку от гриппа, объясняет руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова. «Когда сейчас идет время коронавирусной инфекции, любая другая инфекция может усугубить течение этой болезни, могут быть тяжелые осложнения. Если это микс коронавирусной инфекции и гриппа, то, получается, это в разы может усилить неблагоприятное течение», — сказала она. Спланировать личный календарь прививок нужно так, чтобы к сезонному всплеску гриппа в декабре-январе уже выработался устойчивый иммунитет. «Необходимо сначала выработать иммунитет к коронавирусной инфекции, а потом спокойно, осенью, заблаговременно поставить себе прививку от гриппа и пневмококка», — добавила эксперт.

Доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Шестопалов рассказал, что между инъекциями должно пройти минимум две-три недели, чтобы организм «воспринял обе вакцины». По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, не стоит прививаться от гриппа в промежутке между первым и вторым компонентами вакцины против COVID-19.

Терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин говорит, что пауза между прививками нужна еще для того, чтобы четче определить действие вакцин. «Человек может списать действие, проявление одной вакцины на другую, это может исказить информацию», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в Центр им. Н.Ф. Гамалеи — разработчику вакцины «Спутник V».

Как планируется избежать массового заражения коронавирусом во время вакцинации от гриппа

Российские и московские власти пока не дали ответ на этот вопрос. Однако в прошлом году Всемирная ассоциация здравоохранения разработала рекомендации по этому поводу. Так, предлагалось создавать больше прививочных пунктов на открытом воздухе, проводить вакцинацию на дому или в аптеках, во время обращений в больницу по другим поводам, а также через пункты быстрого обслуживания без выхода из машины. Кроме того, пациентам нужно назначать четкое время вакцинации, ранее которого входить в пункт не рекомендуется. Это позволит избежать скопления людей, указывали в организации.