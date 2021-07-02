Металлурги согласились на ИВЛ

Власти предложили сталелитейным компаниям сократить потребление технического кислорода

На фоне третьей волны коронавируса Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали. Это должно позволить увеличить поставки медицинского кислорода в больницы

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Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков на совещании в четверг, 1 июля, попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам совещания.

«В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», — пояснил РБК источник, знакомый с позицией министерства. По его словам, ведомство попросило традиционных производителей технических и медицинских газов, а также металлургические компании оперативно предоставить информацию об уровне производства и потребления.

Для того чтобы не допустить дефицита кислорода в больницах, премьер Михаил Мишустин неделю назад поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии необходимых мер. «Принять меры к формированию в медицинских организациях, оказывающих помощь лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, необходимого запаса кислорода», — говорится в его поручении.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Антирекорды третьей волны Заболеваемость COVID-19 в России растет с начала июня. Власти связывают ухудшение эпидемической обстановки в том числе с распространением новых штаммов, в частности индийского («дельта» и «дельта плюс»). По данным на 1 июля, в России за сутки выявили 23 543 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это максимальный суточный прирост с 17 января, тогда в стране выявили 23 586 инфицированных. За сутки умерли 672 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Как могут помочь металлурги

Накануне совещания Минпромторг разослал крупнейшим металлургическим предприятиям письмо с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов, законтрактованных у производителей медицинского кислорода, предупредив, что эти контракты могут быть пересмотрены. Третья волна заболеваемости COVID-19 характеризуется гораздо более быстрыми темпами течения заболевания и высокой долей пациентов, нуждающихся в кислородотерапии, что привело к кратному росту потребления медицинского кислорода лечебными учреждениями. При этом количество свободного медицинского кислорода для контрактации у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения (кислорода медицинского) <...>, в пользу лечебных учреждений стремительно сокращается», — говорится в письме. РБК ознакомился с текстом, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минпромторгу, и один из получателей.

Металлургические заводы производят технический кислород, который используется при производстве чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического нормами примесей оксида углерода, кислот и озона. Для его производства и реализации необходима специальная лицензия, процесс получения которой может растянуться на два года, сообщал «Медицинский вестник».

Для чего используется кислород Промышленный кислород применяется в нескольких отраслях экономики, в частности: в металлургии — при конвертерной обработке металла, для отделения золота от руды, выплавки цветных металлов, чугуна и стали, газопламенной сварки и резки металла;

в теплоэнергетике — для розжига твердого топлива и прессования водно-угольной смеси;

в химической отрасли — при производстве разного рода кислот и веществ;

для бурения твердых пород в горнодобывающем производстве;

в оборонной промышленности — для приведения в работу дизельных двигателей на подводных лодках, а также в ракетных двигателях — в качестве окислителя для топлива;

в сельском хозяйстве — для насыщения водоемов при разведении рыбы и обогащения пищи для животных. По данным Creon, объем российского рынка технических газов в 2019 году составлял около 100 млрд руб. 65% этого рынка занимали независимые кислородные заводы и химико-металлургические предприятия, реализующие излишки на продажу. Разница между техническим и медицинским кислородом заключается в способе производства, упаковке и мерах безопасности. Кислород, производимый промышленными предприятиями, также может быть использован для лечебной терапии, но его необходимо сначала преобразовать для медицинского использования. Чистота промышленного кислорода составляет 95%, а медицинского — 99,2%.

На совещании в министерстве часть участвовавших в нем металлургов согласились снизить потребление, а также аварийные запасы кислорода и перенаправить его региональным системам здравоохранения, говорят источники РБК. В частности, дополнительные объемы этого газа согласились выделить Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и партнеров (основные заводы компании находятся в Кемеровской области) и НЛМК Владимира Лисина (Липецкая и Калужская области). Представитель НЛМК это подтвердил. РБК направил запрос в пресс-службу Evraz.

Представитель «Металлоинвеста» заявил, что компания на своем Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) получила лицензию на выпуск медицинского кислорода и готова нарастить его производство. Компания еще в мае сообщила о начале подобных поставок: «Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией все еще остается напряженной. Включение в госреестр дает нам возможность гибко реагировать на меняющуюся обстановку и оперативно поставлять жидкий кислород в медицинские учреждения наших городов», — отмечал управляющий директор ОЭМК Алексей Кушнарев. Речь идет о больницах Белгородской и Курской области.

РБК направил запрос в ассоциацию крупнейших производителей стали «Русская сталь».

Как решали проблему с кислородом осенью

Минпромторг уже второй раз обращается к металлургам за помощью для обеспечения больниц кислородом. Осенью 2020 года на фоне второй волны коронавируса и сообщений из регионов о нехватке этого газа ведомство запросило те же компании об их возможностях по его производству.

Тогда обсуждалось, что заводы могут начать производить медицинский кислород вместо технического, если получат соответствующую лицензию. Вопрос о возможности и целесообразности адаптации установок по производству технического кислорода под нужды системы здравоохранения «находится в проработке», сообщали в пресс-службе ведомства. По данным Минпромторга на конец прошлого года, российская промышленность располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода — отдельные крупные предприятия загружены всего на 20%.

На производстве медицинского кислорода специализируются немецкая Linde и французская Air Liquide. Источник, близкий к Air Liquide, говорил РБК, что она совместно с Минздравом работает над ускоренной процедурой «медикализации» всех жидкостных источников кислорода, то есть чтобы можно было выпускать медицинский кислород на установках по производству промышленного.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Вопрос о предоставлении дополнительных лицензий для производства медицинского кислорода должны были рассмотреть на совещании у главы Минздрава Михаила Мурашко в четверг вечером, рассказал РБК источник в правительстве. РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.