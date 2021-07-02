Кабул остался один на один с талибами

Вывод войск НАТО из Афганистана ставит страну на грань гражданской войны

«Талибан» захватил уже 40% территории Афганистана, что стало возможно из-за ухода американских военных. Западные политики предупреждают о риске гражданской войны, а Кабул объявил мобилизацию и раздает населению оружие

Фото: Reuters

Почему заговорили о новой гражданской войне

Американские части покинут Афганистан в ближайшие дни, задолго до установленного президентом США Джо Байденом срока 11 сентября, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники из числа официальных лиц. 30 июня вывод своих контингентов завершили Германия и Италия.

После того как 1 мая страны НАТО во главе с США начали вывод войск, движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) приедприняло масштабное наступление и сейчас контролирует больше территории, чем когда-либо за последние 20 лет, — около 40% страны. За два месяца группировка расширила эту зону в два раза, подсчитали аналитики американского Long War Journal. К зоне с переменным влиянием они относят еще 40% территории страны, под твердым контролем правительства только 20% Афганистана. По прогнозу американской разведки, президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода после вывода американских военных.

Вывод сил США из Афганистана приурочен к двадцатой годовщине атаки смертников «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) в США, в том числе на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которая и привела к американскому вторжению. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью итальянской RAI TG1, цели операции можно считать выполненными — лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен десять лет как убит, а его террористическая группировка в Афганистане не представляет угрозы ни для США, ни для Италии, ни для других стран. По словам Блинкена, за 20 лет США потратили $1 трлн на операцию, но вывод войск не означает, что Афганистан останется без внешней поддержки.

В ответ на успешное продвижение «Талибана» правительство Афганистана объявило национальную мобилизацию и начало раздавать добровольцам оружие. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер на прошлой неделе предположил, что «если ситуация будет развиваться по той траектории», по которой двигается сейчас, то в стране может начаться гражданская война.

По сравнению с 1990-ми годами порядки на подконтрольных «Талибану» территориях практически не изменились. Там действуют ужесточенные нормы шариата — особенно тяжело положение женщин. Им запрещено получать любое образование, они не могут работать, заниматься спортом и везде обязаны ходить в парандже, им запрещено передвигаться без сопровождения мужа или мужчины-родственника. За «проступки» — суровые телесные наказания.

Возможны ли мирные переговоры

США, Россия и ряд других стран призывают конфликтующие в Афганистане стороны к мирным переговорам. На прошлой неделе, после визита афганской делегации во главе с президентом Гани в США, Белый дом опубликовал справочные материалы, в которых одним из условий возможного мирного урегулирования была названа «защита прав всех афганцев, включая женщин и меньшинства». Вашингтон также выразил готовность оказывать финансовую поддержку стране для защиты и развития тех демократических преобразований, которые произошли после 2001 года, когда был свергнут режим талибов.

Если бы талибы согласились на мир, что для них означает пойти на уступки, его результатом могло бы стать смягчение устанавливаемых ими общественных норм, они могли бы «стать более либеральными, насколько здесь применимо это слово», — поясняет директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар. — Но пока нет никаких признаков, что талибы смягчили свои позиции, хотя за столом переговоров они выражают такую готовность, особенно те, кто приезжает из Дохи (в столице Катара находится штаб-квартира более умеренного политического крыла «Талибана», в отличие от афганской группировки оно не признано ООН террористическим. — РБК)».

По мнению Нессара, есть вероятность, что договориться о мире и трансформации «Талибана» удастся уже после полного вывода американских войск. Более радикальное военное крыло «Талибана» уверено, что так или иначе удастся полностью захватить власть в стране, тогда как более умеренные считают, что все-таки надо готовиться к переговорам. Ведь после вывода войск НАТО ситуация принципиально изменится — исчезнет повод для джихада, мотивация продолжать войну исчезнет. К тому времени могут консолидироваться и силы, противостоящие им внутри страны — новый Северный альянс и другие, прогнозирует Нессар. Поэтому, предполагает он, после некоторых территориальных успехов и военного усиления талибы могут вернуться к переговорам с более сильной позиции, и, возможно, поэтому им даже легче будет согласиться на уступки, в том числе в вопросах соблюдения прав человека: «Я думаю, внешние игроки, кто выступает за переговоры, это предвидят».

«Важно то, что мы не устраиваем соревнований по убийству как можно большего числа талибов. Правда в том, что если бы в Афганистане был возможен военный способ решения проблемы, это уже произошло бы — либо мы бы с ними покончили, либо они с нами. Талибы должны серьезно, реалистично с добрыми и чистыми намерениями сесть за переговоры», — сказал в недавнем интервью посол Афганистана в России Сейед Тайеб Джавад.

Есть ли угрозы для России

На прошлой неделе наиболее активные бои шли в северных районах Афганистана в непосредственной близости от границы с Таджикистаном — «Талибану» даже удалось захватить погранзаставу Шерхан-Бандар. Бои проходили и у границы с Узбекистаном. Две группы афганских военных, отступая, были вынуждены зайти на территорию соседних стран — 22 июня 134 человека оказались в Таджикистане, на следующий день 53 — в Узбекистане. Если верить официальным заявлениям стран, пограничники переходу не препятствовали, чтобы дать военным спастись. Про судьбу тех, кто попал в Таджикистан, не известно, а вот в МИД Узбекистана уточнили, что «после проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане были возвращены на родину».

24 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил опасения, что ситуация в Афганистане способствует росту террористической активности «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России) в этой стране. Именно в этих группировках, а не в «Талибане» Москва видит главную опасность.

Блок видео рекомендаций

ОДКБ уже заявила о готовности оказать любую помощь Таджикистану, которая понадобится в случае угрозы со стороны афганских боевиков. 25 июня проверку боевой готовности своей армии начал Узбекистан.

Талибы сами по себе угрозы для республик Центральной Азии и тем более России не представляют, поскольку у них нет экспансионистских амбиций, считает эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. К тому же России странно было бы теперь сетовать на усиление «Талибана», учитывая, что во время переговоров позиция Москвы заключалась в том, что «Талибан» надо признать национальной силой, с которой необходимо считаться. «Ставка России на лояльные отношения с «Талибаном» и при этом весьма скептическое отношение к правительству Гани имела под собой основания. Сейчас мы это видим», — говорит эксперт.

Но ситуация, которая в целом складывается в стране, опасна. «Сейчас талибы вытесняют из своих рядов джихадистов, так называемых коммерческих талибов — это таджики, туркмены или выходцы с Северного Кавказа, курды, уйгуры и другие, кто воевал в их рядах как наемники. Теперь они «Талибану» не нужны, ведь талибы пытаются вернуть власть в государстве. И поэтому можно ожидать, что джихадисты теперь попытаются вернуться в свои страны, инфильтруются там, создадут или вступят в террористические ячейки», — предупреждает Дубнов.

Позиция Москвы относительно «Талибана» теоретически позволяет России и другим странам теперь оказывать на него некоторое давление, поясняет он: «Мы будем вас поддерживать, но только если вы не будете подрывать основополагающие гуманитарные ценности, иначе мир вас не признает». Это далеко не идеальный вариант, но 20-летняя американская кампания в стране, предшествующие ей события и 10-летняя советская кампания показали, что воевать с афганцами бессмысленно, резюмирует эксперт.