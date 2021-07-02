Местоположение не обязывает

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Газета № 101 (3390) (0207) Технологии и медиа,
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Отклонен иск российского создателя системы геолокации к китайскому производителю смартфонов
Суд отклонил иск Александра Земскова, владельца патента на способ определения местоположения смартфонов, к китайской Huawei. Но в рамках дела эксперты признали — гаджет «использует каждый признак» изобретения ученого из России
Фото: Qilai Shen / Bloomberg
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Кунцевский районный суд отклонил иск Александра Земскова к ООО «Техкомпания Хуавэй», российской «дочке» Huawei, следует из материалов суда, которые изучил РБК.

Кто такой Земсков и почему он судился с Huawei

Земсков — российский инженер, автор и правообладатель изобретения «Способ и система определения местоположения объекта на территории». Разработка ученого позволяет определить локацию гаджета, например смартфона, за счет данных о его электромагнитном излучении от ближайшей базовой станции. Технология была запатентована в 2008 году и тогда же использовалась при оказании услуг геопозиционирования компании «Кремлевское кольцо» — она отвечала за уборку территории Кремля и дороги до аэропорта Внуково. Разработка Земского потребовалась для этих операций, из-за того что у нее в отличие от GPS (единственной на тот момент технологии с опцией геолокации) была возможность отследить машины и другую технику в гаражах и тоннелях.

По версии Земского, ставшей основанием для обращения в суд, в смартфоне Honor 7A (до недавнего времени бренд Honor принадлежал Huawei) и была использована запатентованная им технология.

Коммерческое видео в статье

Почему суд поддержал Huawei

В смартфоне Honor 7A действительно используется каждый признак запатентованного Земсковым изобретения, следует из мотивировочного решения суда. В рамках разбирательства такой вывод сделал Центр независимой экспертизы «ПетроЭксперт» (суд поручил ему провести анализ): китайский смартфон записывает в удаленную базу данных физические параметры электромагнитного излучения в заданной точке территории и далее определяет местоположение устройства.

Но иск изобретателя был отклонен. Суд согласился с доводами китайского производителя, что местоположение определяется не на самом устройстве, а на серверах Google, владельца операционной системы Android, под управлением которой работает смартфон. Местоположение определяется серверами в интернете, а «Техкомпания Хуавэй» «не контролирует сервисы компании Google и не определяют технические аспекты их функционирования».

Кроме того, суд указал, что производителем смартфона Honor 7A  является иностранное государство, на территории которого патент Земскова не был зарегистрирован и не был учтен. В решении также приводятся аргументы представителя Huawei о том, что эта группа обладает «собственными техническими решениями», получила свыше 100 тыс. патентов, занимает второе место в мире по количеству поданных заявок и у ее российской «дочки» «Техкомпании Хуавэй» нет необходимости «использовать патент истца, который в мире не используется в качестве цитируемого документа» в научных публикациях.

Технологии и медиа
Суд рассмотрит иск российского изобретателя к Huawei, Apple и Samsung Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Адвокат Александра Земскова Алена Бачинская считает решение суда «грубой ошибкой применения Гражданского кодекса», поскольку к изобретению истца — способу определения местоположения — неправильно применять регулирование, которое относится к изобретению в виде продукта. «Суд сделал вывод, что смартфон ответчика не использует патент истца, поскольку не все действия запатентованного способа осуществляются непосредственно в устройстве. Но в этом и суть патента, геолокация смартфона определяется в результате последовательных действий, в том числе приема внешних электромагнитных волн и обращения к серверам, содержащим сведения о географических точках. Сама суть изобретения (как и многих иных запатентованных способов) предполагает обращение к внешним источникам, это абсолютно соответствует закону», — настаивает Бачинская.

Не согласна адвокат и с мнением суда, что Земсков должен был регистрировать свой патент по всему миру, поскольку «он имел право зарегистрировать его только в России и получить здесь защиту».

Решение суда Земсков обжалует. Представитель Huawei отказался комментировать дело.

С кем еще судится Земсков

Кроме иска к ООО «Техкомпания Хуавэй», аналогичные претензии Земсков адресовал «дочкам» Samsung и Apple в России. Истец требовал от производителей выплатить ему 30 тыс. руб. — по 10 тыс. руб. за каждый случай нарушений, обнаруженных в приобретенных им трех смартфонах указанных компаний. В то же время он не исключал, что может увеличить сумму требований, предъявив претензии за все ввезенные в Россию смартфоны, нарушающие его патент.

28 июня Пресненский районный суд приостановил рассмотрение иска к «Самсунг Электроникс Рус Компани» до проведения экспертизы. Предварительное заседание по иску к «Эппл Рус» должно состояться в том же суде в конце июля.

Автор: Анна Балашова.
Теги: Huawei , патент , изобретение , Иск
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