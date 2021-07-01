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ЦБ начинает монетарную ревизию
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Газета
ЦБ начинает монетарную ревизию
Газета № 100 (3389) (0107) Финансы,
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ЦБ начинает монетарную ревизию

Эльвира Набиуллина сообщила о возможных изменениях в общей политике Банка России
Банк России не исключает «подстройку» параметров денежно-кредитной политики под изменившийся рынок. Сейчас цель ЦБ — удерживать инфляцию вблизи 4%. Таргет не менялся пять лет, и нынешний всплеск цен не благоприятствует его смене
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: РИА Новости)

Центральный банк проведет обзор политики таргетирования инфляции и изучит, потребуется ли изменение ее параметров, следует из заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе. Эксперты считают, что хотя в вопросе изменения условий монетарной политики ЦБ соответствует международному тренду, это вряд ли возможно в ближайшей перспективе.

ЦБ перешел к политике таргетирования инфляции вместо политики валютного коридора в конце 2014 года, основная задача такой политики — поддерживание годовой инфляции вблизи цели. С 2016 года цель по инфляции была установлена на уровне 4%. В этом году по итогам мая рост цен в России впервые с 2016 года превысил 6% годовых.

По словам Набиуллиной, «изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики Центрального банка, в том числе и денежно-кредитной». В частности, другие центральные банки, следующие политике таргетирования инфляции, периодически проводят глубинный анализ своих целей и инструментов (monetary policy review).

В 2021 году Банк России также планирует провести обзор своей политики поддержания инфляции вблизи 4%, которую ЦБ осуществляет уже пять лет. Финансовый рынок, общество и бизнес теперь лучше понимают, как это работает, сказала глава ЦБ.

«Некоторые параметры политики были связаны с тем, что мы вводили таргетирование инфляции на этапе дезинфляции, когда проводили политику по снижению инфляции с высоких уровней. И, к примеру, мы определили нашу цель как точечную, чтобы заякорить на ней инфляционные ожидания. Мы опасались давать диапазон, чтобы инфляционные ожидания не застыли на его верхней границе», — заявила Набиуллина. При выборе таргета 4% его величина «соответствовала уровню развития рынка», но рынок «несколько изменился за это время».

«Выбранная нами операционная процедура также соответствовала структуре рынка, и надо сейчас понять, не поменялась ли эта структура так, что потребует некоторых изменений и наша процедура», — отметила председатель. Такие вопросы и станут исследоваться в обзоре. Сначала будет проведена научная и аналитическая работа внутри ЦБ, затем планируются консультации с профессиональным сообществом и обществом в целом, описала план Набиуллина.

Банк России в период пандемии на фоне инфляции ниже таргета проводил контрциклическую политику и снижал ключевую ставку (до минимума 4,25%), чтобы стимулировать экономическую активность. Сейчас, когда рост цен превышает 6%, Центральный банк приступил к ее повышению в нейтральный диапазон, который оценивается в 5–6%. В настоящее время ставка находится на уровне 5,5%. ЦБ рассматривает возможность повышения ставки на 0,25–1 п.п. на ближайшем июльском заседании, говорила ранее Набиуллина.

Еще неделю назад первый заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин отмечал: «Идея изменения таргета, потому что ты не можешь его достичь, неуместна». «ЦБ достигает своих целевых показателей, если придерживается высокой дисциплины в реализации утвержденной политики», — сказал заместитель главы ЦБ.

Как центробанки таргетируют рост цен

Наиболее распространены три типа инфляционных таргетов, говорится в исследовании Европейского центрального банка о типах таргетов: это точные цели, закрытые интервалы (не более 4 п.п.) или определенные интервалы. Например, ФРС США таргетирует инфляцию в интервальных значениях с 2008 года. В исследовании ЕЦБ отмечается, что различные типы таргетов по-разному влияют на проведение ДКП и инфляционные ожидания. Так, интервальные значения таргета позволяют сформировать множество траекторий инфляции, которые будут совпадать с целью центрального банка. Но в развивающихся экономиках использование регулятором интервального таргета чаще приводит к разногласиям в прогнозах о будущем движении инфляции. «Разногласия существенно увеличиваются, если инфляция выходит за пределы целевого интервала», — сказано в исследовании.

Возможно ли изменение цели по инфляции в России

Рынкам следует набраться терпения и не ждать резких изменений подхода от Банка России, отмечает главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков. «Банк России с привлечением внешних аудиторий скорее будет пытаться дать оценку прошедшим пяти годам своей работы. Думаю, что начало этого упражнения не связано с рыночной конъюнктурой», — отмечает экономист.

По оценке Исакова на основе обзоров денежной политики ведущих ЦБ, обсуждаться могут как формула цели, так и сам целевой уровень инфляции: верно ли выбран уровень 4%. «Также, скорее всего, мы увидим обсуждение того, насколько заякорены ожидания в экономике по процентным ставкам и как влияют на ожидания новые подходы Банка России к управлению ими», — добавляет он.

«В этом году мы столкнулись с сильным ускорением инфляции, и, вероятно, ЦБ чувствует себя связанным обязательством таргетировать именно значение 4%, когда многие факторы роста цен являются временными», — рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «В структуре нашей монетарной политики нет формальной возможности разделить временные и структурные факторы, и нужно реагировать на все», — обращает она внимание, добавляя, что только на подготовку обзора может уйти год.

Основной сложностью при изменении условий монетарной политики Орлова называет инфляционные ожидания населения, которые остаются очень высокими и находятся в существенном отрыве от инфляции. «Эта среда не очень благоприятная, для того чтобы быстро проводить ревизию пятилетних успехов и менять параметры ДКП», — полагает она.

Согласно последним данным ЦБ, инфляционные ожидания населения значительно отличаются от реальной инфляции. Так, в июне наблюдаемая россиянами инфляция за последние 12 месяцев достигла 14,9%, ожидаемая на следующий год — 11,9%. Ценовые ожидания предприятий составляют 27,4%. В мае инфляция превысила психологическую отметку 6%.

Заявление председателя ЦБ может касаться не только интервала таргета по инфляции, но и оценок потенциального роста, оценок диапазона равновесной реальной и номинальной ставки, считает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. «В текущем моменте, когда инфляция ощутимо выше таргета, менять таргет было бы странно, — замечает он. — Оптимальный момент для пересмотра условий — когда инфляционные ожидания (и не только профессиональных экономистов, но и населения, компаний) заякорены в районе той цели, которую ЦБ преследует». Поэтому, по мнению Долгина, смена целей — это отдаленная перспектива.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Банк России , Инфляция , денежно-кредитная политика
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