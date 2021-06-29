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Газета
Экосистемная оппозиция
Газета № 098 (3387) (2906) Финансы,
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Экосистемная оппозиция

Крупнейшие российские банки намерены убедить ЦБ пересмотреть отношение к иммобилизованным активам
ВТБ считает, что предложенные ЦБ ограничения для небанковских вложений несправедливо затрагивают активы за пределами его экосистемы. В ЦБ же заявляли, что планируют регулировать так, чтобы банки не могли уклониться от новых правил
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ намерен направить в Банк России свои замечания к докладу о регулировании экосистем, чтобы убедить его не вводить жесткие требования к участникам рынка, сообщил журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов. По его словам, некоторые идеи ЦБ «наиболее жестко» бьют по группе ВТБ.

«Мы собираемся с этим аргументативно побороться», — сказал Пьянов.

Финансы
ЦБ ограничит для банков строительство экосистем Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России 23 июня выпустил консультативный доклад, в котором описывались возможные ограничения для банков, желающих развивать экосистемы. Но в ЦБ признавали, что подход к регулированию будет шире и де-факто затронет так называемые иммобилизованные активы банков — основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании.

«Сейчас, пока это такой хайп и нет регулирования, все экосистемное. Куда ни посмотри, все инвестиции экосистемные. Но как только будет регулирование, все тут же будут говорить: «Ой, это не экосистема, это партнерские отношения, это венчур». Чтобы не было арбитража, мы поэтому и стали смотреть шире», — объяснял логику регулятора глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

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В ЦБ заявили о необходимости «покусывать» крупные экосистемы Сергей Швецов

В планах ЦБ — к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ). Это предельная доля вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. Чтобы ее рассчитать, банкам придется разбить все иммобилизованные активы на группы и умножить их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации — полученный результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025–2027 годам). При превышении лимита скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.

Что не устраивает ВТБ

ВТБ не согласен с тем перечнем иммобилизованных активов, которые привел в докладе Банк России. По словам Пьянова, такой подход предполагает «рестриктивное регулирование» основных средств банков и залогов, полученных ими по плохим кредитам.

«Основные средства по определению используются в основной деятельности банка, то есть это те средства производства, с которыми банки осуществляют свои банковские услуги. Какое-то дополнительное капитальное регулирование основных средств, которые тоже переоцениваются mark to market (переоценка по рынку. — РБК) с помощью независимых оценщиков, мы считаем особо несправедливым», — подчеркнул топ-менеджер. Он уточнил, что собственные средства ВТБ прирастают в основном за счет инвестиций в технологии.

Пьянов также отметил, что меры ЦБ могут ограничить и развитие экосистемы ВТБ. «Если бы то, что изложено в этом документе, вступало бы в ближайшее время в действие, то, по нашим оценкам, в части развития экосистем мы были бы вынуждены полностью переключиться исключительно на партнерский формат построения экосистем без какого-либо инвестирования в активы. А такие проекты мы ведем», — сказал член правления ВТБ. Доклад Банка России подтверждает верность стратегии ВТБ, но новые ограничения «понуждают» развивать ее без вложений и думать, что делать с существующими инвестициями, отметил он.

ВТБ уже выстраивает экосистему по открытому принципу вместе с партнерами. Но среди них есть компании, где у госбанка доли в капитале. ВТБ, в частности, владеет 17,28% акций ретейлера «Магнит» и развивает с ним платежный сервис Magnit Pay. ВТБ также держит на балансе 7,93% акций «Ростелекома», с которым как минимум до 2025 года планирует развивать сервисы на основе big data. Среди других непрофильных активов ВТБ, по данным МСФО за 2020 год, — доли в Объеденной зерновой компании, в крупнейшем операторе электронных торгов для госзаказчиков и компаний «Единая электронная торговая площадка» (там у ВТБ 48,1%), в группе «Техносерв» (40%), в строительной компании «Московский метрострой» (49%), в Морском порте Геленджик (20%), в «Башкирских скоростных магистралях» (49,9%), в аэропорту Геленджик (49,5%) и т. д.

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Moody’s увидело риски для крупных банков из-за регулирования экосистем Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

По итогам первого квартала 2021 года активы, дополняющие банковский бизнес ВТБ, составляли 609,6 млрд руб., или 3% совокупных активов группы, следует из отчетности по МСФО. Их них 38,1 млрд руб. приходится на цифровые активы, 234,2 млрд — на активы, полученные в результате урегулирования проблемной задолженности, а 337,3 млрд — на долгосрочные инвестиции.

«Мы оценивали активы, дополняющие банковский бизнес, в 619 млрд руб. По духу консультационного доклада Центрального банка это можно считать денежным выражением иммобилизованных активов», — сказал Пьянов, подчеркнув, что эта сумма не включает величину основных средств.

Чего боятся «Сбер» и «Альфа»

Подход ЦБ раскритиковал и Сбербанк. Крупнейший банк опасается, что предложенные меры окажут влияние на все российские банки без исключения и существенным образом уменьшат их достаточность капитала, рассказал во время своего выступления на Международном финансовом конгрессе первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин: «Больше того, предложенные меры являются очень-очень процикличными, при негативном развитии цикла, которое точно произойдет когда-то, мы увидим только ухудшение ситуации для банков, то есть резкое и еще большее увеличение требований к достаточности капитала».

Как уточнил позднее первый зампред правления банка Лев Хасис, по предварительным расчетам, «Сбер» в предложенные нормативы уложится за счет огромного капитала и относительно небольших инвестиций. Но у многих банков, в том числе крупных, могут возникнуть проблемы с капиталом и риски нарушения нормативов, предупреждает он: «Если представить себе, что все предложенные меры действовали бы прямо сейчас в моменте, то регулятивный капитал всей банковской системы снизился бы примерно на 2,7 трлн руб., это примерно 20–21% от всего капитала российской банковской системы». Переходный период в пять лет будет недостаточным для адаптации многих банков, считает Хасис.

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, также выступая на МФК, отметил, что регулирование экосистем — это «непонятный вызов» и во многом неопределенность. «У нас есть свой подход ко всей этой истории, мы не собираемся строить такую [экосистему], просто покупать различные нефинансовые сервисы, у нас другая идеология. Но тем не менее надо понимать, как это будет развиваться», — подчеркнул он.

По словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, давать оценку предложениям по регулированию экосистем еще рано: «Надо это все осмыслить, продумать, у нас только впереди консультации, мы с вами проведем». Банк России собирает мнения участников рынка по предложенному регулированию до 1 сентября 2021 года.

Оправданы ли опасения

Опасения ВТБ и Сбербанка оправданы отчасти, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Высокая доля иммобилизованных активов действительно увеличивает риск проблем с обслуживанием обязательств, но можно спорить относительно порога, выше которого такие вложения представляют действительно серьезную угрозу, говорит эксперт: «С точки зрения устойчивости банка порог в 30% выглядит достаточно консервативно, в практике анализа кредитоспособности банков в качестве повода для беспокойства чаще используются более высокие цифры. Но Банк России при определении порога, вероятно, учитывает не только вопрос устойчивости банков, но и стимулирование их к развитию экосистем, более открытых для неаффилированных поставщиков услуг».

У большинства крупных банков вложения в непрофильные активы находятся на адекватном относительно капитала уровне, добавляет управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Введение РЧЛ не приведет к моментальным последствиям в виде уменьшения капитала, а скорее ограничит потенциал роста непрофильных активов». По его мнению, в случае развития экосистем это стимулирует банки более взвешенно выбирать проекты и не аккумулировать на балансе вложения в проекты с неопределенными перспективами реализации.

У банков, исходя из предложений в докладе, будет достаточно много времени для реализации части непрофильных активов, в том числе путем публичного размещения акций таких компаний, объясняет Волков. Оценить, какое давление это окажет на капитал российских банков, сейчас очень сложно, так как банк может продать менее 50% доли в непрофильном активе, сохранив над ним контроль, добавил он.

Авторы: Юлия Кошкина, Евгения Чернышова.
При участии: Павел Казарновский.
Теги: ВТБ , Банки , экосистема , регулирование , Банк России
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