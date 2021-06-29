Законодательный пыж

Производители и продавцы оружия предупредили о грозящих отрасли миллиардных потерях

Потери оружейной отрасли от принятия поправок к закону «Об оружии» составят 5 млрд руб. в год, утверждают в Союзе оружейников России. Отрасль готовится к сокращению производства. В Росгвардии с такими оценками не согласны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во сколько поправки к закону «Об оружии» обойдутся отрасли

Суммарные потери выручки российских производителей и продавцов оружия, патронов, тюнинговых комплектов и аксессуаров могут составить около 5 млрд руб. ежегодно, если одобренные Федеральным собранием поправки к закону об оружии вступят в силу. Об этом РБК заявил исполнительный директор Союза оружейников России Владимир Жихарев. Помимо этого, около 9 тыс. человек — работников отрасли — попадут под сокращение в краткосрочной перспективе, добавил Жихарев.

По словам Жихарева, желаемый профилактический эффект, которого авторы поправок хотят добиться, несоизмерим с теми потерями, с которыми столкнется оружейная отрасль.

Почему понадобились поправки к закону «Об оружии» и в чем их смысл 11 мая, после стрельбы в казанской гимназии № 175, Владимир Путин поручил Росгвардии ужесточить правила оборота гражданского оружия. Стрельбу в гимназии устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который имел официально зарегистрированное ружье Hatsan Escort турецкого производства, его жертвами стали семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Вскоре на совещании президента с правительством глава Росгвардии Виктор Золотов предложил изменения в закон об оружии. Затем с небольшими корректировками их одобрили Госдума и Совет Федерации. Теперь их должен утвердить президент. Суть их в следующем. Повышение возраста для покупки гражданского оружия в России с 18 лет до 21 года. Под ограничение не попадают коренные малочисленные народы, а также прошедшие и проходящие военную службу, имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Под ограничение не попадают коренные малочисленные народы, а также прошедшие и проходящие военную службу, имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Расширение круга оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. До недавнего времени основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение охотничьего оружия являлась непогашенная судимость за умышленное преступление или судимость за тяжкое / особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь оружие не смогут приобрести граждане, у которых есть две и более погашенные судимости.

До недавнего времени основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение охотничьего оружия являлась непогашенная судимость за умышленное преступление или судимость за тяжкое / особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь оружие не смогут приобрести граждане, у которых есть две и более погашенные судимости. Временный запрет на приобретение оружия. Административное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде станет основанием для отказа в разрешении на оружие. Также не смогут купить его имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести (совершенное с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотиков) и наркотики.

Административное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде станет основанием для отказа в разрешении на оружие. Также не смогут купить его имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести (совершенное с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотиков) и наркотики. Запрет на публикацию инструкций по изготовлению оружия. Вводится запрет на распространение в интернете и СМИ инструкций по изготовлению или переделке оружия и основных частей огнестрельного оружия.

Вводится запрет на распространение в интернете и СМИ инструкций по изготовлению или переделке оружия и основных частей огнестрельного оружия. Дополнительные основания для аннулирования лицензий/разрешений на оружие. Ими считаются: отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения; отказ предоставить оружие для осмотра. Одновременно запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии.

Ими считаются: отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения; отказ предоставить оружие для осмотра. Одновременно запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Полуавтоматические охотничьи ружья теперь можно будет купить только с двухлетним стажем владения оружием. До этого — только одноствольные и двуствольные гладкоствольные ружья.

До этого — только одноствольные и двуствольные гладкоствольные ружья. Приравнивание гладкоствольных ружей с повышающей точность стрельбы сверловкой ствола «Ланкастер» и «Парадокс» к нарезным карабинам. После вступления поправок в силу их можно будет приобрести только спустя пять лет с момента получения разрешения.

После вступления поправок в силу их можно будет приобрести только спустя пять лет с момента получения разрешения. Расширено понятие «переделки» оружия. Будут ужесточены наказания за незаконную переделку (впрочем, пока неясно, что будет являться разрешенной переделкой).

Наиболее «тяжелые» предложения, по мнению Жихарева, были вынесены по моделям со сверловкой «Ланкастер» и «Парадокс» — они, по его мнению, полностью убьют этот сегмент оружейного рынка. «После пятилетнего стажа люди будут точно покупать значительно превосходящее по характеристикам нарезное или полуавтоматическое оружие, а не гладкостволы», — пояснил Жихарев. Сокращение производства гражданского оружия неизбежно повлечет за собой удорожание оружия и для военных, подчеркнул Жихарев: «Оружейные предприятия не могут жить «от госзаказа до госзаказа».

Жихарев отмечает также, что не очень понятен смысл решения относительно полуавтоматических охотничьих ружей (у «Калашникова» это «Сайга» с гладкими стволами и МР-155, у «Молота» это гладкоствольный «Вепрь» и «Горностай»), которые после вступления закона в силу можно будет купить только через два года владения одноствольными или двуствольными гладкостволами. «Сторонники поправок пытаются убедить, что стрельба из полуавтоматической винтовки может вестись быстрее, чем из двуствольной. Но при наличии определенных навыков стрельбу можно вести примерно с такой же скоростью», — объясняет он свои сомнения.

Почему производители и продавцы критикуют реформу

25 мая более 40 компаний, продающих оружие, включая магазины из Дагестана, Самары, Ижевска и Московской области, направили письма президенту «Опоры России» Александру Калинину (копии есть у РБК) с просьбой инициировать более подробную проработку предлагаемых мер.

В частности, генеральные директора компаний подчеркивали, что введение стажа для покупки полуавтоматического оружия «повергнет всю отрасль в состояние кризиса» и «поставит на грань закрытия более 75% оружейных магазинов России в течение полугода». По данным Союза оружейников России, сегодня в стране около тысячи таких магазинов.

РБК направил запрос в «Опору России».

Новые поправки в оружейное законодательство, связанные с увеличением обязательного срока владения гладкоствольным оружием до покупки полуавтоматического оружия, а также перевод «Ланкастеров» и «Парадоксов» в категорию нарезного оружия являются губительными для отрасли в целом, заявили РБК в пресс-службе концерна «Калашников».

«Если говорить о предприятиях группы компаний «Калашников», то мы сейчас занимаемся оценкой негативного экономического эффекта и количества сотрудников, которых будем вынуждены сократить. Мы также анализируем отложенный эффект на конструкторско-технологический потенциал наших предприятий в части ГСО, который неизбежен», — сказали в компании.

Советник гендиректора предприятия «Молот-Оружие» (один из крупнейших российских производителей стрелкового оружия) Василий Нагаев заявил РБК, что совокупно около 80% объема выпускаемой заводом продукции попадает под новые ограничения — и возрастное, и «стажевое».

Сокращение рынка даже на 10–15% означает, что «Молот-Оружие» не сможет выполнять обязательства по зарплате и налогам, закупать материалы, говорит Нагаев. «То есть даже небольшое понижение приведет предприятие к остановке или очень масштабным сокращениям. Для понимания: около 7% населения нашего города (Вятские Поляны в Кировской области. — РБК) являются сотрудниками завода», — подчеркнул Нагаев.

Решение ужесточить правила владения оружием направлено против отечественных производителей оружия и патронов, считает гендиректор производящего патроны предприятия «Техкрим» Олег Кузьменко. Они подталкивают российских производителей соревноваться с теми, на кого санкции не действуют, утверждает он. «Получается, теперь мы как зарубежным странам не можем продавать, так и внутри России», — говорит Кузьменко.

Как сообщал РБК в марте 2019 года, американские санкции отнимают у российских производителей патронов и стрелкового оружия около 10 млрд руб. выручки в год. «Санкции закрыли для нас многие рынки, которые имели хороший потенциал», — говорил в интервью РБК занимавший на тот момент пост индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов. До введения ограничений в 2014 году на рынки США и ЕС шло около 80% российской продукции. Теперь место российской продукции на американском рынке занимают боеприпасы из Китая и Болгарии, говорил Абрамов.

За последние шесть лет в рамках импортозамещения такие предприятия, как Ижмех и «Молот-Оружие», выпустили около 150 тыс. единиц моделей со сверловкой «Ланкастер» и «Парадокс». И за это время не было зарегистрировано ни одного преступления с применением этого типа оружия, подчеркивает Кузьменко. При этом, согласно статистике Росгвардии, с 2018 по 2020 год число преступлений с огнестрельным оружием уменьшилось на 6%, напомнил гендиректор компании «Техкрим».

РБК направил запрос на Тульский оружейный завод.

Как на претензии отвечают в Росгвардии

Поправки к закону «Об оружии» направлены на дальнейшее развитие оружейной отрасли и культуры в России, поскольку будут способствовать повышению состояния защищенности общественных отношений, складывающихся в сфере оборота оружия, заявил РБК офицер Росгвардии, участвовавший в разработке поправок к закону «Об оружии».

Поправки вступают в силу через год после официального опубликования, напомнил представитель Росгвардии. «Это дает время и производителям, и торгующим организациям переориентировать под новые требования свои бизнес-процессы», — отметил он. Кроме того, те виды оружия, которые уже находятся в законном владении граждан, останутся у них и после вступления закона в силу, добавил он.

Что же касается претензий по «Ланкастерам» и «Парадоксам», которые переводятся в категорию нарезного оружия, то «это решение восполняет пробел в законодательстве», говорит сотрудник Росгвардии. По его словам, сегодня производители благодаря использованию этих сверловок обходят требование о пятилетнем стаже владения гладкоствольным оружием перед приобретением нарезного. «Ланкастер» за счет особой овально-винтовой внутренней поверхности ствола придает пуле вращательное движение, такое оружие является по своим характеристикам сопоставимым с нарезным, пояснил представитель Росгвардии. Он добавил, что из отдельных моделей со сверловкой «Ланкастер» можно осуществлять выстрелы патронами к нарезному оружию, что является прямым нарушением закона «Об оружии».

Довод о снижении продаж в связи с увеличением до 21 года возраста, предоставляющего право на приобретение оружия, по мнению представителя ведомства, несостоятелен. Сегодня таких владельцев оружия насчитывается всего лишь 6 тыс., или менее 0,2% от их общего числа, говорит он. (В апреле глава Росгвардии Виктор Золотов в интервью ТАСС заявил, что в России в обороте находится более 6,5 млн единиц оружия, а его владельцами являются 3,7 млн физических лиц.)

В целом в Росгвардии считают, что продажи оружия в связи с принятием поправок не снизятся, а наоборот, могут вырасти. Россиянин, впервые приобретающий огнестрельное оружие, например охотничье, сможет претендовать только на одностволку или двустволку, после двух лет владения он будет приобретать оружие многозарядное, а затем, еще через три года, — нарезное. Такая схема поэтапно открывает возможность приобретения новых, более мощных видов оружия. «За счет этого будут простимулированы продажи и будут развиваться новые модели отечественного оружия», — подчеркивает представитель ведомства. Кроме того, поправки о том, что конфискованное оружие подлежит уничтожению, также поспособствуют поступлению в оборот новых, не бывших в употреблении видов оружия, заключает офицер.

Авторы поправок к закону об оружии депутаты Иван Квитка, Василий Пискарев и Анатолий Выборный на момент написания материала не ответили на звонки РБК.