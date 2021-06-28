Мобильная связь бьет по природе

Эксперты BCG сообщили о росте негативного влияния операторов связи на окружающую среду

Из-за возросшего спроса на услуги операторов связи увеличивается их негативное воздействие на окружающую среду, через десять лет оно станет сильнее, чем у строительной отрасли, по прогнозу BCG. Операторы с оценкой не согласны

Фото: Владислав Шатило / РБК

Из-за пандемии коронавируса операторы связи во всем мире стали использовать значительно больше энергии, что привело к росту их доли в общем объеме выбросов CO 2 до 3–4%, говорится в поступившем в РБК аналитическом отчете BCG. Этот показатель эксперты компании оценивали впервые, поэтому нельзя сказать, насколько он увеличился, но авторы отчета подчеркивают, что доля телеком-компаний оказалась примерно в два раза больше, чем у авиационной отрасли, которая находится под гораздо более пристальным контролем со стороны властей.

По прогнозу BCG, если не принять существенных мер по снижению негативного экологического воздействия, к 2040 году доля телеком-отрасли в общем объеме выбросов СО 2 может достичь 14%. Сейчас максимальная доля в общем объеме выбросов СО 2 у компаний, занятых в производстве еды (около 25%), следом идут представители строительной отрасли (менее 10%), модной индустрии (менее 5%), FMCG (менее 5%), в производстве электроники (менее 2%) и др., согласно оценке BCG, сделанной в начале этого года.

Почему вырастут выбросы CO 2 у операторов

В период пандемии значительно вырос спрос на цифровые коммуникации, «разогретый массовым переходом на удаленные форматы работы», объясняют аналитики BCG причины роста объема выбросов в телекоммуникационном секторе. В связи с этим профильные компании «стали потреблять больше энергии, чем когда бы то ни было». По словам главы практики ТМТ (технологии, медиа и телекоммуникации) в BCG вне СНГ Владислава Бутенко, в 2020 году объем потребления трафика в России вырос почти на 40%, в следующие годы глобальное потребление данных будет расти на 60% ежегодно — только дата-центры к 2030 году будут потреблять до 8% мировой электроэнергии.

Авторы исследования подчеркнули, что на долю самих операторов связи приходится 1,6% совокупных мировых выбросов CO 2 , до 90% выбросов в телеком-отрасли генерируется партнерами операторов в цепочке жизненного цикла — при закупке сырья и оборудования, его доставке, продаже, утилизации и т.д.

«За последние несколько лет большинство телекоммуникационных компаний начали признавать, что они должны взять на себя ответственность за такие выбросы — например, требуя прозрачности от своих поставщиков, учитывая это при выборе и взаимодействуя с ними для развития в этом направлении», — говорится в исследовании. В то же время его авторы обращают внимание на то, что пока у телеком-компаний нет единых стандартов и политики отслеживания такого экологического воздействия.

Партнер практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев считает, что экологическая повестка сейчас вряд ли находится «в фокусе у российских технологических компаний». Он отметил, что по сравнению с промышленными компаниями, транспортом и т.п. доля потребляемой электроэнергии в части оборудования для ИТ и связи, а также комплекса технологических систем, которые его обслуживают, крайне мала. «Но, учитывая текущие тенденции по цифровизации различных отраслей и пандемию коронавируса, доля потребления технологическими компаниями растет и этот тренд сохранится в обозримой перспективе», — подтверждает Хорошев.

Партнер и руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития Deloitte в СНГ Иван Кухнин отметил, что увеличение доли выбросов парниковых газов от компаний связано в том числе с косвенными энергетическими выбросами, сгенерированными покупкой энергии у сторонних организаций. Одна из наиболее энергоемких систем современных центров обработки данных (ЦОД) — система охлаждения, и для повышения энергоэффективности они стремятся применять технологии естественного охлаждения. По словам Кухнина, ИТ-компании «все чаще задаются вопросом перехода на заключение двусторонних договоров по поставке возобновляемой энергии, однако данный метод лишь снизит косвенные выбросы отдельно взятой компании», для глобального решения мировое сообщество развивает возобновляемые источники энергии и постепенно отказывается от углеродоемких способов генерации.

Как операторы могут снизить выбросы

По мнению авторов отчета, телекоммуникационные компании могут снизить негативный эффект несколькими способами:

только за счет перехода на технологии пятого поколения (5G) мобильные операторы смогут снизить уровень выбросов СО 2 на 70% на 1 Гб;

на 70% на 1 Гб; значительно снизить выбросы CO 2 в дата-центрах позволит оптимизация охлаждения и цифровых инноваций. Например, Google применяет технологии машинного обучения и нейронные сети для прогнозирования и оптимизации энергопотребления в своих ЦОДах;

в дата-центрах позволит оптимизация охлаждения и цифровых инноваций. Например, Google применяет технологии машинного обучения и нейронные сети для прогнозирования и оптимизации энергопотребления в своих ЦОДах; перейти на возобновляемые источники энергии и помогать корпоративным пользователям снижать объем их выбросов за счет оцифровки и оптимизации различных процессов и т.п. На электроэнергию сейчас приходится до 40% операционных затрат на обслуживание сети, то есть снижение потребления позволит компаниям экономить. При этом исследования BCG показали, что молодые потребители готовы платить 10-процентную надбавку за экологически чистые телекоммуникационные продукты;

следует начать оценивать и пытаться снижать количество мусора, которое генерируют участники цепочки поставок отрасли. Операторы связи могут воздействовать на поставщиков, чтобы те учитывали требование устойчивости при дизайне смартфонов, стимулировать ремонт или переработку телефонов для сохранения ценных природных компонентов и др.

По мнению Хорошева, чтобы ИТ-компании задумались о снижении выбросов CO 2 , необходимо дифференцировать тарифы для разного типа генерации энергии, приближая крупных технологических потребителей, например ЦОДы, к более экологически чистым источникам — АЭС, ГЭС.

Сами операторы приводят более низкие показатели выбросов СО 2 , чем BCG. Представитель «ВымпелКома» говорит, что суммарный углеродный след жизненного цикла телекоммуникационной отрасли составляет около 1,4% глобальных выбросов углерода и примерно 4% глобального потребления электроэнергии. По оценке «Ростелекома», в России на телекоммуникационные компании приходится не более 1–1,5% от общего объема выбросов парниковых газов. В МТС со ссылкой на данные международной ассоциации GSMA от апреля 2021 года отметили, что выбросы углерода от мобильной индустрии составляют около 0,4% от общих глобальных выбросов углерода.

Представитель «Ростелекома» согласен, что с ростом потребления данных объем выбросов парниковых газов в России возрастет, «но зависимость будет не линейная, поскольку укрупнение ЦОДов, применение энергоэффективных технологий и снижение удельного потребления электроэнергии в связи с технологическим развитием оборудования обеспечит рост выбросов медленнее, чем прирост трафика и емкости ЦОДов». Он также подчеркнул, что когда растет энергопотребление дата-центров, оно снижается у конечных пользователей. По его словам, «Ростелеком» планирует отслеживать углеродный след в цепочке поставщиков и подрядчиков и предъявлять к ним требования по устойчивому развитию, и компания уже использует отдельные элементы такого подхода.

По словам представителя МТС, оператор реализует комплексную программу по оптимизации углеродного следа, связанного с энергопотреблением, которая предусматривает проекты энергоэффективности на сети, в ЦОДах и офисных зданиях (оптимизация кондиционирования, освещения и пр.), оптимизацию автопарка за счет использования общественного транспорта, использование альтернативных и возобновляемых источников энергии для работы базовых станций.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») заявил, что компания «прилагает максимальные усилия по снижению нагрузки на окружающую среду, постоянно повышая эффективность используемых технологий и продвигая среди сотрудников и партнеров культуру осознанного производства и потребления». По его мнению, для снижения рисков, связанных с глобальным потеплением, телеком-компаниям необходимо переходить на возобновляемые источники энергии, внедрять энергоэффективные технологии, оценивать производственные цепочки поставок для сокращения выбросов и т.д. При этом сейчас альтернативных источников энергии недостаточно для реализации крупных ИТ-проектов, поэтому разумнее предоставить эти ресурсы для промышленных объектов, которым они более необходимы, поскольку они генерируют больший объем выбросов, оговорился он.

По словам представителя «МегаФона», в компании «рассматривают и внедряют различные решения, которые позволяют снизить объемы потребляемой энергии», а также меняют телеком-оборудование «на современное энергоэффективное во всех регионах присутствия».