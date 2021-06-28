Для двух букв не хватило двух заводов

Собрание акционеров UC Rusal не смогло утвердить смену названия компании

Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника проголосовал против смены названия UC Rusal на AL+. Переименование должно было стать одним из этапов трансформации компании для экспорта продукции с низким углеродным следом

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Акционеры производителя алюминия UC Rusal, владеющие 27,68%, включая его второго крупнейшего акционера Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (по данным на апрель 2021 года, владеет 25,7%), в ходе годового собрания проголосовали против смены названия компании на AL+. Это следует из сообщения компании, которое она распространила утром в пятницу, 25 июня.

При этом владельцы 65,22% UC Rusal (в том числе ее контролирующий акционер En+ с долей 56,9%) выступили за смену названия компании и внесение соответствующих изменений в устав. Однако для принятия этого решения необходимо квалифицированное большинство голосов — 75% + 1. В итоге решение по этому вопросу «не было принято», говорится в сообщении компании.

«Поскольку поправки в устав принимаются квалифицированным большинством голосов, то отданных за смену названия голосов оказалось недостаточно, чтобы предложение считалось одобренным», — отметил представитель компании. По его словам, задача менеджмента — работать в интересах всех акционеров UC Rusal, поэтому компания заинтересована в том, чтобы получить поддержку и тех акционеров, которые пока не услышали достаточных для принятия решения аргументов. «Над этим менеджмент и продолжит работу», — заключил он. В компании уверены, что «новый бренд, новое название лучше отражает достижения, цели и ценности компании и такой шаг отвечает стратегическим интересам всех акционеров».

Зачем понадобилось переименовывать UC Rusal

Менеджмент UC Rusal, которую, как и En+, основал бизнесмен Олег Дерипаска, решил выделить активы, требующие дорогостоящей модернизации для снижения выбросов, в отдельную структуру (ее название пока не определено). Это позволит компании, которую планировалось переименовать в AL+, сфокусироваться на экспорте алюминия с низким углеродным следом в Европу, США и другие страны с повышенными экологическими требованиями.

Тогда сообщалось, что в AL+ останется шесть алюминиевых заводов — Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский, Kubikenborg Aluminium (KUBAL, находится в Швеции), которые суммарно выпустили в прошлом году 2,2 млн т алюминия, или 58% от всего производства компании. В нее также будут включены глиноземные заводы — Николаевский (Украина), Aughinish (Ирландия), EurAllumina (Италия), QAL (Австралия), Friguia (Гвинея), Windalco (Ямайка) и добывающие активы — гвинейские Kindia и Dian Dian и гайанская BCGI. UC Rusal занимает первое место по объемам производства алюминия за пределами Китая. Трансформация компании понадобилась, чтобы избежать потерь от вводимого в ЕС углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на импортируемые товары с высоким углеродным следом. Эта мера, по разным оценкам, будет стоить российским экспортерам €2–5 млрд в год.

В новую компанию, которая сосредоточится на развитии внутреннего рынка, должны перейти более «грязные» заводы (с более высоким уровнем углеродного следа) — Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский алюминиевые заводы, которые произвели в 2020 году 1,8 млн т, а также российские глиноземные (Ачинский, Богословский и Уральский) и добывающие активы (Северо-Уральский бокситовый рудник и «Боксит Тимана»).

Совет директоров в мае включил вопрос о смене наименования UC Rusal в повестку дня годового собрания акционеров, так как вопрос внесения изменений в устав — прерогатива акционеров, сказал РБК представитель компании.

Почему Вексельберг и Блаватник выступили против

Но положительное решение собрания акционеров по вопросу переименования компании потребует одобрения со стороны Sual Partners, предупреждал холдинг Вексельберга и Блаватника еще 19 мая. «Такое одобрение может потребоваться и по вопросу трансформации структуры собственности в рамках предполагаемого выделения активов в случае признания этой трансформации сделкой с заинтересованностью», — указывал холдинг. По мнению Sual Partners, менеджмент UC Rusal не проработал все возможные варианты разделения активов, поэтому холдинг не готов одобрить лишь один из вариантов в непроработанном виде, добавлял источник, близкий к Sual Partners.

Кто вместе с Sual Partners проголосовал против смены названия компании, в сообщении UC Rusal не говорится. На Гонконгской и Московской биржах торгуется 17,4% акций компании. В пятницу, 25 июня, представитель Sual Partners отказался от комментариев. РБК направил запрос в En+.

По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, причины недовольства новым названием и структурой активов кроются в неоднозначности отнесения Братского и Иркутского заводов к предприятиям с высоким уровнем углеродного следа, несмотря на то что эти заводы работают в основном на электричестве с гидроэлектростанций. Кроме того, предложенное название для низкоуглеродной компании AL+ перекликается с En+, что может не устраивать акционеров Sual Partners, владеющих в компании блокпакетом, полагает эксперт.